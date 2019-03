5 acertos (e 1 erro) de Capitã Marvel

Na cena pós-créditos de Homem de Ferro, Nick Fury (Samuel L. Jackson) questiona Tony Stark (Robert Downey Jr.) sobre a existência de outros super-heróis. “Você acha que é o único?”, ele diz.

A fala, claro, fazia referência aos Vingadores e ao universo da Marvel nos cinemas, que começava a ser montado lá em 2008, onze anos atrás. Mas a partir de agora, sabemos que o que Fury falou ali dizia respeito também a outra pessoa: Carol Danvers.

Capitã Marvel, que estreia no Brasil nesta quinta, dia 7 de março, se passa antes de quase todos os filmes do UCM (Universo Cinematográfico da Marvel) e, portanto, já nasce como uma das histórias mais importantes dentro da cronologia dos heróis. Veja a seguir os principais pontos positivos e negativos do longa (fique tranquilo, a gente avisa sobre possíveis spoilers).

Elenco principal

A atriz Brie Larson foi escolhida para interpretar o papel de Danvers em 2016, mesmo ano em que ela venceu o Oscar de Melhor Atriz, por O Quarto de Jack. Ela lidera com firmeza o primeiro filme da Marvel estrelado por uma personagem feminina e tem conflitos interessantes ao longo da história: seu principal problema não é aprender sobre seus poderes, mas sim sobre o seu passado.

Com uma ajudinha dos efeitos especiais e muita maquiagem, o filme traz também uma versão jovem (e divertida) de Nick Fury. A relação da dupla Fury/Danvers lembra muito a de filmes policiais, e é legal ver o então funcionário da S.H.I.E.L.D. em uma posição oposta a que estamos habituados, precisando aprender sobre alienígenas e superseres.

Nostalgia

Capitã Marvel se passa em 1995 e, acredite, isso já faz quase 25 anos. Se você se sentiu velho com essa informação, saiba que, pelo menos, a nostalgia rende ótimas piadas, como a da Blockbuster, que aparece no trailer, e as sobre os (lentos) computadores da época.

Além disso, o filme se aproveita de músicas dos anos 1990 para compor sua trilha sonora. Elas não possuem tanto peso nas cenas, como as de Guardiões da Galáxia, mas alguns sucessos de bandas como Nirvana e Garbage dão as caras e completam a ambientação.

Narrativa

Cheio de flashbacks, o longa é um dos mais ousados da Marvel em relação à narrativa. Demora-se até entender o que está acontecendo, quem são todos os personagens e quais as suas motivações. O passado de Carol é contado aos poucos, a partir de memórias fragmentadas, de modo que é preciso prestar atenção e juntar os pedaços para compreender tudo.

Skrulls

Os skrulls são uma raça alienígena poderosa. Além de fortes, eles têm a capacidade de assumir a forma de qualquer pessoa, incluindo, nesse processo, adquirir as suas memórias mais recentes. Em resumo, são perigosos. No universo dos quadrinhos, eles são os principais adversários dos kree, raça cuja equipe de elite de guerreiros Carol faz parte.

Mas o filme não os trata apenas como meros vilões. Na história, eles têm profundidade e possuem motivações que você acaba acreditando. A guerra entre krees e skrulls, amplamente explorada nas HQs e que pode servir de inspiração para futuros filmes da Marvel, não é tratada como uma simples luta do bem contra o mal – é bem mais complexo que isso.

Aviso: o restante do texto contém spoilers sobre Capitã Marvel. Leia por sua própria conta e risco.

Relação com os outros filmes

S.H.I.E.L.D., Vingadores e até uma das joias do infinito. A aventura de Carol Danvers pela Terra acaba passando por tudo isso. Capitã Marvel deixa claro que a heroína foi a verdadeira faísca que motivou Fury a criar uma iniciativa de super-heróis, o que a coloca em uma posição importante para o futuro desse universo nos cinemas.

A primeira cena pós-créditos (existem duas) tem relação direta com Vingadores: Ultimato, que estreia em abril, mas o que mais chamou atenção durante o filme foi a presença do Tesseract, a primeira joia do infinito a aparecer nos cinemas, em 2011.

No filme, o objeto aparece em um laboratório kree na órbita da Terra, mas não dá para saber o que aconteceu com ele desde que foi achado por Howard Stark em Capitão América. Contudo, o fato do Tesseract ter ficado com Fury sugere que ele pode ter sido amplamente usado no desenvolvimento tecnológico da S.H.I.E.L.D. desde então.

Vilões

Um dos poucos pontos fracos do longa é a ausência de um vilão à altura da Capitã Marvel. O desafio era grande: no final do filme, Carol consegue controlar toda a extensão do seu poder e se torna, com folga, a heroína mais poderosa da Marvel. Com isso, a ameaça que existia até ali é completamente dominada. Ronan (Lee Pace), o vilão de Guardões da Galáxia, poderia ser uma participação interessante, mas praticamente entra mudo e sai calado.

No fim das contas, Capitã Marvel se preocupa mais em apresentar a personagem e situá-la dentro de um universo já estabelecido do que ser mais uma aventura em que o herói precisa salvar o mundo – e faz isso muito bem. Afinal, a briga de verdade é com Thanos (Josh Brolin), em Ultimato. Mesmo fazendo a sua estreia após quase 20 filmes, é como se Carol Danvers sempre estivesse ali.