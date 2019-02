9 ótimas séries para terminar em menos de dois dias

Quais os seus planos para o fim de semana? Maratonar uma série? Nos últimos anos, os canais de televisão e serviços de streaming lançaram tantas produções que é como se, a cada semana, uma novidade estreasse.

Lado negativo: é impossível acompanhar tudo. Lado positivo: há opções para todos os gostos – e todos os tipos de rotina.

Pode confiar – sempre há uma série que consegue se encaixar nos seus horários. Pensando nisso, a SUPER listou boas opções do que assistir se você tem tempo limitado – e já calculamos quantas horas você precisa separar para terminá-las.

Desse jeito, dá pra agradar tanto para quem reservou o fim de semana inteiro ao sofá quanto para quem não tem folga no trabalho.

1) Sex Education

Onde? Netflix

Temporadas: 1

Tempo total: 6 horas e 36 minutos (8 episódios)

A menos que você tenha ficado offline nos últimos dias, alguém provavelmente já te recomendou Sex Education – apesar de ser uma série ambientada num típico high school, ela faz sucesso mesmo entre um público mais velho. Não é por acaso: a série é uma das melhores produções originais da Netflix dos últimos tempos.

A história gira em torno de Otis (Asa Butterfield), um garoto de 16 anos que decide montar uma clínica clandestina no colégio para aconselhar os alunos com problemas relacionais a sexo.

Além de ótimos personagens coadjuvantes, como o melhor amigo Eric (Ncuti Gatwa) e a mãe de Otis, a terapeuta sexual Jean (Gillian Anderson), Sex Education é uma ótima mistura de comédia e drama e trata com sensibilidade e naturalidade temas como homossexualidade, aborto, drogas e sexo na adolescência. Tem muito potencial para ser o que Freaks and Geeks foi para os adolescentes do início dos anos 2000.

2) American Crime Story

Onde? Netflix

Temporadas: 2

Tempo total da 1a temporada: 8 horas e 24 minutos (10 episódios)

Atual vencedora do Emmy e do Globo de Ouro, American Crime Story é ideal para quem não gosta de se comprometer a longo prazo com uma série. Isso porque ela é uma antologia: cada temporada conta uma única história, com começo, meio e fim, sem relação com as demais.

A ideia da série, criada por Ryan Murphy (Glee, American Horror Story), é destrinchar os assassinatos reais mais famosos (e chocantes) dos EUA.

A primeira temporada fala sobre o caso do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, acusado de matar a ex-esposa. A segunda aborda o assassinato do estilista Gianni Versace, mostrando a também a perspectiva de seu assassino, Andrew Cunanan.

3) O Método Kominsky

Onde? Netflix

Temporadas: 1

Tempo total: 3 horas e 25 minutos (8 episódios)

Depois de 42 anos, o ator Michael Douglas está de volta à TV, desta vez em uma simpática sitcom sobre envelhecer. Na história, Douglas interpreta um ator veterano e dono de uma escola de teatro que precisa ajudar o seu melhor amigo, o agente de talentos Norman (Alan Arkin), a passar por uma dura perda. Curtinha, a série tem bons momentos cômicos e dramáticos e traz boas reflexões sobre a chegada da terceira idade.

4) Girlboss

Onde? Netflix

Temporadas: 1

Tempo total: 4h40min (13 episódios)

O destino (ou talvez a audiência) fizeram com que a Netflix não renovasse Girlboss para uma segunda temporada, mas a série de 2017 é uma boa pedida para quem procura uma comédia sobre as frustrações da geração millenial.

A produção é livremente inspirada na vida de Sophia Amoruso, uma empresária que, nos primórdios da internet, criou a loja online de roupas Nasty Gal. Na série, a atriz Britt Robertson interpreta Sophia, uma jovem mulher que, ao se ver perdida, desempregada e sem perspectiva, decide apostar tudo em um novo negócio. Sem grandes pretenções, a produção funciona com seu bom humor e uma história interessante.

5) Sal, Gordura, Acidez e Calor

Onde? Netflix

Temporadas: 1

Tempo total: 2h40min (4 episódios)

Em menos de três horas, é possível assistir a essa ótima série sobre culinária. Mas esqueça os programas estilo reality show. Sal, Gordura, Acidez e Calor é inspirado no livro homônimo de Samin Nosrat, chef e jornalista de comida do The New York Times.

Em cada episódio, Samin mergulha na culinária de um país para entender melhor cada um dos quatro pilares da gastronomia que estão no título da série. A apresentadora defende que é preciso dominar estes elementos para se cozinhar bem.

Nessa viagem em busca dos sabores, a série mostra, por exemplo, a produção centenária de shoyu no Japão, os molhos ácidos do México e a gordura extraída das azeitonas na Itália. Cada episódio tenta mostrar como cada cultura lida com esses elementos e os diferentes métodos para inseri-los nas receitas locais. Um prato cheio, literalmente.

6) Irmão do Jorel

Onde? Netflix

Temporadas: 2

Tempo total da 1a temporada: 4h20min (26 episódios)

A série animada brasileira do Cartoon Network já está na sua terceira temporada, e é possível ver as duas primeiras na Netflix. Cheia de referências dos anos 1980 e aventuras malucas, o desenho é estrelado pelo irmão do Jorel, um garoto que vive tanto à sombra do irmão que é conhecido apenas dessa maneira, sem ter novo proprio. Quem está por trás da criação é Juliano Enrico, que também faz parte do canal TV Quase, responsável pelo “Choque de Cultura”.

7) Atlanta

Onde? Netflix

Temporadas: 1

Tempo total: 4h (10 episódios)

Donald Glover é o astro da vez. Como ator, esteve em filmes como Homem Aranha: De Volta ao Lar, Solo: Uma História Star Wars e no futuro remake de Rei Leão. Como músico, sob o pseudônimo Childish Gambino, emplacou em 2018 o hit This is America.

Seja fã ou não de Glover, Atlanta é a oportunidade perfeita para conhecer o seu trabalho. A premiada série é escrita, produzida, roteirizada e, ufa, estrelada por ele. A história se passa na cidade de Atlanta, onde Earn (Donald), um jovem sem dinheiro, decide apostar tudo gerenciando a carreira de rapper do primo. Aclamada pela crítica, a produção é uma comédia com espaço para discussões como racismo e desigualdade social.

8) Jack Ryan

Onde? Prime Video

Temporadas: 1

Tempo total: 6h36min (8 episódios)

Apesar de menos conhecido do que o Netflix, o Prime Video, serviço de streaming da Amazon, já conta com um bom catálogo de filmes, séries e produções originais. Dentre elas, Jack Ryan é uma boa sugestão para usar o teste gratuito de 7 dias da plataforma.

A série conta a história de Jack Ryan (John Krasinski), um analista da CIA que acaba descobrindo um plano terrorista de destruição global. A aventura, com boas doses de suspense e ação, é baseada nas histórias do personagem criado pelo escritor Tom Clancy.

9) Maravilhosa Sra. Maisel

Onde? Prime Video

Temporadas: 2

Tempo total da 1a temporada: 6h53min (8 episódios)

Imagine um dia resolver viver de comédia em plenos anos 1950 – sendo, para complicar ainda mais as coisas, mulher, e com problemas no casamento. Essa é a premissa da série, que já acumula prêmios: somando 2018 e 2019, foram 4 Emmys e 3 Globos de Ouro, de melhor elenco, melhor atriz, melhor série de comédia…

Na Nova York de 1958, Midge Maisel (Rachel Brosnahan) frequenta a alta sociedade da cidade ao lado da sua família. Depois de uma reviravolta, ela troca a vida de dona de casa pelos palcos de stand-up. Vale conferir as duas temporadas, já disponíveis no Prime.