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Cultura

6 coisas imperdíveis no Disney+

O serviço de streaming chega ao Brasil em 17/11, com o vasto catálogo do estúdio (incluindo Pixar, Marvel e Star Wars) e produções exclusivas.

Por Rafael Battaglia 11 nov 2020, 18h18 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
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 (Disney +/Montagem sobre reprodução)
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6 coisas imperdíveis no Disney+ Priorizar nos meus resultados Google

The Mandalorian

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(Disney +/Divulgação)

A série derivada de Star Wars acompanha um caçador de recompensas e se passa depois de O Retorno de Jedi. Foi criada por Jon Favreau (Homem de Ferro) e é estrelada por Pedro Pascal (Game of Thrones). E legou ao mundo o personagem Baby Yoda. (trailer)

Hamilton

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(Disney +/Divulgação)

É a versão gravada do maior sucesso da Broadway dos últimos anos. Conta a história de Alexander Hamilton, político que participou do processo de independência dos EUA. As canções mesclam elementos de hip-hop e R&B e são envolventes – mesmo para quem não gosta de musicais. (trailer)

Siga
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Star Wars: The Clone Wars

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(Disney +/Divulgação)
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A animação, que se passa entre os episódios II e III, é considerada, por muitos fãs, como uma das melhores histórias do universo da saga. As sete temporadas estarão no catálogo do Disney+, que, inclusive, produziu a última delas. (trailer)

Howard

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(Disney +/Divulgação)

Em apenas três anos, Howard Ashman ajudou a criar as músicas de A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e algumas canções de Aladdin. A carreira brilhante, no entanto, foi abreviada: o compositor era soropositivo, e morreu aos 41 anos. Este documentário conta a sua história. (trailer)

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O Mundo Segundo Jeff Goldblum

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(Disney +/Divulgação)

Conhecido por seus papéis em Jurassic Park e A Mosca, o ator apresenta esta série documental que investiga as razões científicas e culturais por trás do fascínio de coisas como tatuagens, sorvete e tênis. Vale pelas boas histórias – e pela simpatia de Jeff. (trailer)

Elefante

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(Disney +/Divulgação)

Com belas imagens, o documentário narra os desafios e as relações de uma família de elefantes por uma longa travessia no deserto de Kalahari, no sudeste africano, até o delta do Rio Okavango. A narração fica por conta da atriz Meghan Markle. (trailer)

Preço no Brasil: R$ 27,90/mês

Ainda não assina Disney+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso exclusivo aos maiores lançamentos da Disney e da Pixar!

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TAGS:
Cinema
Cultura
Disney
Star Wars
streaming
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