6 coisas imperdíveis no Disney+

The Mandalorian

A série derivada de Star Wars acompanha um caçador de recompensas e se passa depois de O Retorno de Jedi. Foi criada por Jon Favreau (Homem de Ferro) e é estrelada por Pedro Pascal (Game of Thrones). E legou ao mundo o personagem Baby Yoda. (trailer)

Hamilton

É a versão gravada do maior sucesso da Broadway dos últimos anos. Conta a história de Alexander Hamilton, político que participou do processo de independência dos EUA. As canções mesclam elementos de hip-hop e R&B e são envolventes – mesmo para quem não gosta de musicais. (trailer)

Star Wars: The Clone Wars

A animação, que se passa entre os episódios II e III, é considerada, por muitos fãs, como uma das melhores histórias do universo da saga. As sete temporadas estarão no catálogo do Disney+, que, inclusive, produziu a última delas. (trailer)

Howard

Em apenas três anos, Howard Ashman ajudou a criar as músicas de A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e algumas canções de Aladdin. A carreira brilhante, no entanto, foi abreviada: o compositor era soropositivo, e morreu aos 41 anos. Este documentário conta a sua história. (trailer)

O Mundo Segundo Jeff Goldblum

Conhecido por seus papéis em Jurassic Park e A Mosca, o ator apresenta esta série documental que investiga as razões científicas e culturais por trás do fascínio de coisas como tatuagens, sorvete e tênis. Vale pelas boas histórias – e pela simpatia de Jeff. (trailer)

Elefante

Com belas imagens, o documentário narra os desafios e as relações de uma família de elefantes por uma longa travessia no deserto de Kalahari, no sudeste africano, até o delta do Rio Okavango. A narração fica por conta da atriz Meghan Markle. (trailer)

