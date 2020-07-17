6 filmes sobre racismo

Faça a Coisa Certa (1989)

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Spike Lee mostra o cotidiano de um bairro majoritariamente negro de Nova York, onde as tensões sociais atingem o ápice com a morte de um jovem por violência policial – mais atual, impossível.

A Outra História Americana (1998)

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Derek (Edward Norton) é um neonazista. Preso por assassinato, muda de mentalidade ao ficar amigo de um jovem negro preso injustamente. Solto, tenta fazer o irmão abandonar sua gangue de fascistas.

12 Anos de Escravidão (2012)

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Solomon Northup nasce livre, mas é sequestrado para virar escravo. Nem todos entenderam o recado do filme: na Itália, os pôsteres destacavam os coadjuvantes brancos, não o protagonista.

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Cidade de Deus – 10 Anos Depois (2013)

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Analisa o rescaldo daquele que talvez seja o melhor filme brasileiro em todos os tempos. Aqui, os atores das periferias falam de suas oportunidades posteriores – ou a falta delas.

Selma (2013)

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Martin Luther King morreu em 1968, mas levou quase 50 anos até que surgisse um filme que o colocasse como protagonista. Por Selma, Ava DuVernay se tornou a primeira diretora negra a ter um longa indicado ao Oscar de Melhor Filme.

Se a Rua Beale Falasse (2018)

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Uma jovem afro-americana precisa cuidar do filho recém-nascido ao mesmo tempo que luta na Justiça para provar a inocência do marido, preso injustamente. Direção de Barry Jenkins, de Moonlight.