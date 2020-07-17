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Cultura

6 filmes sobre racismo

As reações ao assassinato de George Floyd, em Minneapolis, abriram os olhos sobre o racismo. Aqui, seis obras que também produzem esse efeito.

Por Rafael Battaglia 17 jul 2020, 10h21 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
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 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Faça a Coisa Certa (1989)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Google Play, Telecine Play e YouTube

Spike Lee mostra o cotidiano de um bairro majoritariamente negro de Nova York, onde as tensões sociais atingem o ápice com a morte de um jovem por violência policial – mais atual, impossível.

A Outra História Americana (1998)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Amazon Prime Video, Google Play, YouTube

Derek (Edward Norton) é um neonazista. Preso por assassinato, muda de mentalidade ao ficar amigo de um jovem negro preso injustamente. Solto, tenta fazer o irmão abandonar sua gangue de fascistas.   

12 Anos de Escravidão (2012)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Google Play, Netflix, Now e YouTube

Solomon Northup nasce livre, mas é sequestrado para virar escravo. Nem todos entenderam o recado do filme: na Itália, os pôsteres destacavam os coadjuvantes brancos, não o protagonista.

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Cidade de Deus – 10 Anos Depois (2013)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Netflix e YouTube

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Analisa o rescaldo daquele que talvez seja o melhor filme brasileiro em todos os tempos. Aqui, os atores das periferias falam de suas oportunidades posteriores – ou a falta delas.

Selma (2013)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Google Play e YouTube

Martin Luther King morreu em 1968, mas levou quase 50 anos até que surgisse um filme que o colocasse como protagonista. Por Selma, Ava DuVernay se tornou a primeira diretora negra a ter um longa indicado ao Oscar de Melhor Filme.

Se a Rua Beale Falasse (2018)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Amazon Prime Video, Google Play e YouTube

Uma jovem afro-americana precisa cuidar do filho recém-nascido ao mesmo tempo que luta na Justiça para provar a inocência do marido, preso injustamente. Direção de Barry Jenkins, de Moonlight.

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TAGS:
Cinema
Cultura
Racismo
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