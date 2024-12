7 jogos de tabuleiro para dar de presente neste Natal

O Natal está chegando! E nada melhor do que um presente que você já pode usar com a família, os primos e os amigos depois da ceia. Esses jogos são tão divertidos que até sua avó vai largar o especial do Roberto Carlos para jogar junto. Confira as dicas da Super com ótimos jogos de tabuleiro para dar de presente neste Natal.

1. Coup

Fácil de aprender, rápido de jogar e cheio de intrigas, blefes, e manipulações? Não precisa dizer mais nada. Mas mesmo assim a gente vai: Coup é um jogo em que cada jogador tem duas influências – ou seja, duas cartas com um de cinco personagens diferentes, cada qual com suas próprias habilidades especiais.

Cada jogador representa o chefe de uma família em uma cidade-estado da Itália renascentista. O objetivo é ganhar de todos, duvidando de blefes e arquitetando golpes, para tomar o controle da cidade. Pode parecer sério e sinistro, mas o jogo rende boas risadas – e continua divertido mesmo depois de jogar pela centésima vez.

Coup pode ser jogado por 2 a 10 pessoas, e cada partida dura cerca de 15 minutos.

2. SCOUT

Em SCOUT, você é um gerente de circo que precisa produzir um espetáculo melhor do que os seus concorrentes (no caso, os outros jogadores). É um jogo de cartas dinâmico – as partidas são rápidas, durando até 20 minutos – e com regras curiosas: você pode olhar suas cartas, mas não pode mudá-las de posição ou de orientação.

Cada carta pode funcionar como dois números diferentes, dependendo de como está orientada. Você sempre terá um número orientado normalmente e outro de ponta-cabeça, mas vale apenas aquele com a orientação normal.

Esse jogo pode ser jogado de 2 a 5 pessoas, e gira em torno da disputa para descobrir qual é o melhor circo com base nas cartas de cada jogador. Para aumentar suas chances de vitória, você pode tentar recrutar membros da trupe circense de outros jogadores, disputando pelos melhores artistas.

3. Ticket to Ride

Um clássico tem motivos para ser um clássico. Ticket to Ride tem partidas mais longas, de 30 a 60 minutos, e pode ser jogado por 2 a 5 pessoas. Elas disputam quem consegue fazer a maior rota ferroviária pela América do Norte.

Sorte não é muito importante em Ticket to Ride. Aqui, é preciso ter estratégia para dominar o tabuleiro com seus trens. O jogo recebeu vários prêmios desde que foi lançado, 20 anos atrás, e também está disponível em edições na Europa e nos Países Nórdicos.

É o jogo perfeito para presentear aquele tio que tem raiva de Juscelino Kubitschek e sonha que o Brasil ainda tivesse um modal ferroviário funcional.

4. F.D.P. – Foi de Propósito

Esse aqui não é um presente para crianças. Perfeito para jogar com um grupão de amigos (o jogo funciona para 4 a 12 jogadores, e sempre fica mais engraçado com mais gente), F.D.P. é o correspondente brasileiro do famoso Cards Against Humanity, jogo gringo de humor duvidoso e piadas bizarras.

Uma carta preta com uma frase ou uma pergunta deve ser respondida pelas cartas brancas dos jogadores, e a combinação mais engraçada – e F.D.P. – vence. O humor ácido do jogo pode não ser para todo mundo, mas com certeza é um bom presente para aquele primo de 30 anos que parece que continua na 5ª série. Se você for esse primo(a), não tenha vergonha e abrace o F.D.P. dentro de você.

5. Trio

Esse jogo de festa para 3 a 6 jogadores é o mais recente vencedor do As d’Or, um dos prêmios mais importantes do mundo dos jogos de tabuleiro. Você precisa usar suas habilidades de memória, dedução e blefe, junto do seu instinto, para formar trios com as cartas que estão na mesa.

Se você está num grupo com mais de seis pessoas, dá para fazer times e continuar curtindo as partidas rápidas e empolgantes do jogo. O jogo pode ser jogado em dois modos diferentes: simples ou picante, que é mais complicado. Trio, além de ser premiado e divertido, também é a opção mais barata da nossa lista.

6. Nós Não Testamos Este Troço

Esse jogo caótico pode ser jogado por 2 ou quantos mais jogadores você quiser (na caixa, eles recomendam 17,3), em partidas curtas onde a única coisa que você tem que fazer é o que está escrito na carta que você tem na mão. É isso. Não tem pegadinha ou regras complexas.

Você começa a fazer o que as cartas mandam, e logo vários jogos começam a acontecer dentro do mesmo jogo – alguém não pode falar certas palavras, outra pessoa posicionou uma bomba na mesa, uma terceira está contando pontos com as cartas. Tudo que você precisa fazer é prestar atenção e estar pronto para dar muitas risadas.

7. Catan

Catan é o veterano da lista: ele foi lançado em 1995 na Alemanha, criado por Klaus Teuber. Desde então, o jogo já foi traduzido para várias línguas e virou uma febre mundial, com muitos campeonatos e fãs apaixonados. É um jogo de estratégia, que pode ser jogado por 3 ou 4 pessoas, e gira em torno de conquistar uma ilha inabitada, aproveitando as matérias-primas disponíveis para construir aldeias e dominar Catan antes dos outros jogadores.

As partidas de 1 a 2 horas podem parecer longas, mas passam voando. O jogo tem um equilíbrio fantástico de sorte e estratégia, e o tabuleiro modular está sempre mudando. Nenhuma partida de Catan é igual à outra, mas todas são igualmente empolgantes – e este repórter pode te dar certeza disso, já que ele joga há 12 anos e continua apaixonado.

