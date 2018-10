Todo final de outubro é a mesma coisa: quem adora filmes de terror conta os minutos para aproveitar a época de Halloween com pipoca, refrigerante… e luzes acesas à noite.

Neste ano, a Netflix criou uma seção dedicada à data logo na página inicial do seu navegador que concentra filmes, séries e produções originais do gênero. De terror visceral a comédias e documentários, tem de tudo um pouco – até para quem não gosta de levar tanto susto assim.

Para entrar no clima macabro, confira a seguir oito opções que você vai encontrar no serviço de streaming.

1. A Bruxa

Em uma fazenda na Nova Inglaterra (EUA) do século 17, uma família é expulsa da vila onde vive e passa a morar em uma área afastada da floresta, em um local supostamente controlado por bruxas.

A partir daí, você já pode imaginar: coisas estranhas começam a rolar com cada membro da família. “A Bruxa” foi aclamada pela crítica: em 2015, o primeiro trabalho do Robert Eggers venceu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Sundance, a principal premiação do cinema independente norte-americano.

2. Cargo

O ator Martin Freeman, da série “Sherlock” e do filme “Pantera Negra”, estrela este longa, que se passa em um apocalipse zumbi. Na história, um homem acorda após um acidente de carro e percebe que sua esposa virou um morto-vivo. Mais: na fuga, ele acaba sendo mordido, mas a principal preocupação é seu filho. Como salvar o bebê a tempo de se transformar em um zumbi?

Curiosidade: o filme (que está mais para um drama familiar do que um terror) é uma adaptação de um curta-metragem australiano de 2013. A produção independente acumulou prêmios em festivais e mais de 15 milhões de visualizações na internet.

3. 1922

Fãs de Stephen King, podem comemorar: após a série “O Nevoeiro”, a Netflix lançou mais uma produção inspirada na obra do escritor, que está entre os autores mais adaptados da história.

O longa é baseado em um conto homônimo de uma coletânea de King lançada em 2010. Nela, um fazendeiro resolve planejar o assassinato de sua esposa. Para isso, ele irá convencer o filho a matar a própria mãe.

4. Raw

Prepare o seu estômago. “Raw” conta a história de uma estudante vegetariana que, após ser forçada a ingerir carne crua durante o trote do curso de veterinária, desperta um lado completamente estranho e visceral.

Lançado em 2016, o filme levou pessoas da plateia a desmaiarem durante o Festival de Toronto, um dos mais importantes do cinema. As boas críticas (e a fama adquirida após o evento) expõem a forte carga dramática da produção.

5. A Bizarra Confeitaria de Christine McConnell

A série perfeita para quem quer assistir a algo assustador, mas não quer abrir mão dos programas culinários. Christine ficou famosa no Instagram por criar pratos inspirados em criaturas e histórias assombradas. A produção da Netflix é um misto de reality show com ficção e traz elementos excêntricos (como marionetes à là “Os Muppets”) enquanto a cozinheira ensina alguns de seus truques.

A primeira temporada já está disponível e é curta: apenas seis episódios, com cerca de meia hora de duração.

6. Aniquilação

Baseado em uma série de livros escrita por Jeff VanderMeer, o longa estrelado por Natalie Portman é uma mistura de suspense, ação e ficção científica.

Após um objeto alienígena cair na Terra, toda a área ao redor dele é isolada, já que estranhos acontecimentos começaram a ser relatados. Para chegar até o epicentro do problema, o governo envia uma equipe de especialistas 100% formada por mulheres.

“Aniquilação” enfrentou alguns problemas aqui no Brasil. Inicialmente previsto para estrear nos cinemas, o filme acabou indo direto para o streaming. Com boas atuações e uma história envolvente, ele rende uns bons sustos – e muita discussão após a cena final.

7. Turismo macabro

Nem só de filmes de ficção vive a Netflix. Prova disso são seus documentários, que em 2018 conseguiram indicações (e uma vitória) no Oscar.

“Turismo Macabro” é uma série documental na qual um jornalista viaja o mundo à procura de pontos turísticos fora do comum. Esqueça destinos como a Torre Eiffel ou o Grand Canyon. O programa de viagens vai atrás do chamado turismo sombrio: locais onde aconteceram desastres nucleares, países que vivem conflitos armados, rituais das mais diversas tribos… Ideal para planejar a próxima viagem – ou para saber o que evitar.

8. O Que Fazemos Nas Sombras

Esta comédia está longe de ser assustadora. Imitando o formato de documentário, o longa satiriza o que seria o cotidiano de um grupo de vampiros que, além de dividirem um apartamento, precisam lidar com o restante da sociedade.

“O Que Fazemos nas Sombras” é dirigido e estrelado pelo neozelandês Taika Waititi. Seus trabalhos conseguiram chamar a atenção de um “pequeno” estúdio de Hollywood: a Marvel. Em 2017, ele dirigiu Thor: Ragnarok.