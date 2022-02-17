A comédia da guerra nuclear

Se você também está arrepiado com as notícias que vêm da guerra entre Rússia e Ucrânia, e precisa de um alívio, recomendamos um filme capaz de fazer piada com essa iminência do armageddon: Dr. Fantástico, de 1964.

Lançado só dois anos após a crise dos mísseis em Cuba, esse longa-metragem de Stanley Kubrick (o mesmo cineasta de 2001 – Uma Odisseia no Espaço) trata de uma possibilidade que apavorava o planeta na época da Guerra Fria: e se um desses rivais históricos apertar o botão vermelho? O enredo poderia ser uma distopia, mas Kubrick preferiu fazer uma comédia escrachada a respeito.

Vamos ao enredo. Um general americano paranoico decide, da cabeça dele, enviar B-52s para jogar a bomba nos russos. O motivo: ele acredita que uma campanha para colocar flúor na água é, na verdade, um complô soviético. A água estaria sendo contaminada para enfraquecer a população – provocando impotência sexual.

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É Defcon 1! E o presidente dos Estados Unidos (Peter Sellers, que faz três papéis no filme) precisa acalmar os soviéticos e convencer seus bombardeiros a voltar. Então se reúne com conselheiros e um cientista ex-nazista, o tal Dr. Fantástico do título.

Numa das cenas mais engraçadas, o doutor alemão tenta impedir seu braço de fazer, por conta própria, a saudação nazista, enquanto aconselha o presidente.

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Esse personagem foi inspirado no cientista Wernher von Braun, que era especialista de Hitler em foguetes antes de comandar o programa americano de pesquisa espacial.

Diretor tinha preocupações reais

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“Kennedy fez um discurso em que dizia que ‘o mundo está vivendo sob uma espada de Dâmocles nuclear, que pode ser usada por acidente, erro de cálculo ou loucura’, e no caso do filme é por loucura”, explicou o diretor Stanley Kubrick numa entrevista de 1963. A expressão “espada de Dâmocles” vem de um mito da cultura grega clássica e alude a perigo iminente e à insegurança daqueles com grande poder.

Nos anos 1960 da Guerra Fria, quando o pesadelo nuclear parecia prestes a se tornar real, Kubrick ficou obcecado com as opções que levariam esse risco a se concretizar. Tanto que comprou (e leu) cerca de 80 livros sobre o assunto, passou a assinar revistas de temas militares e acompanhar de perto as notícias sobre cada movimento da Marinha americana.

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“O roteiro, além de tornar essas possibilidades reais, toca num tema secundário que é o interesse mútuo da Rússia e dos EUA de evitar uma guerra nuclear”, afirmou Kubrick, na época, à revista britânica Films and Filming.

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Você pode alugar Dr. Fantástico no YouTube ou ver no streaming: tem na Amazon Prime e na Apple TV.