A etimologia dos feitiços de Harry Potter

Após três anos de espera, os fãs de Harry Potter finalmente podem jogar Hogwarts Legacy, um videogame de mundo aberto que se passa no universo bruxo. Ele estreia hoje (10) para PS5, Xbox Series X/S e Windows. As versões para PS4 e Xbox One serão lançadas em 4 de abril, e para Nintendo Switch em 25 de julho.

A premissa é a seguinte: você é um estudante de Hogwarts no século 19 – anos antes do nascimento de Harry. O jogo permite explorar a escola, Hogsmeade, a Floresta Proibida e os arredores, além de preparar poções, criar animais e lutar contra criaturas mágicas.

Mas uma das atividades mais esperadas pelos jogadores é a de lançar feitiços. O personagem deve usar termos como Lumos, Wingardium leviosa e Accio para de virar no mundo bruxo. Abaixo, confira como surgiram essas (e outras) palavras. E bom divertimento.

Expelliarmus

O feitiço mais utilizado pelos bruxos (foram 24 vezes só nos filmes) tem seu nome derivado do latim. A língua arcaica é a origem de grande parte dos termos usados em Harry Potter, como você verá a seguir. J.K. Rowling já morou em Portugal e estudou línguas clássicas.

A palavra usada para desarmar o adversário vem do latim expellere, que significa “expelir” ou “expulsar”, junto de armus, “arma”. O feitiço, então, significa literalmente “expulsar a arma”.

Lumos e Nox

Para acender a ponta da varinha, os bruxos usam o feitiço Lumos. A palavra vem do latim lumen, que significa “luz”. Para apagar essa luz, basta dizer Nox, que significa “noite”.

Wingardium Leviosa

“É leviôsa, não leviosá”.

O feitiço que aparece em uma das cenas mais famosas dos filmes é uma mistura de latim com inglês. Wing, em inglês, significa “asa”, o que provavelmente foi associado ao ato de voar. Já arduus (que originou ardium) é usado no latim para expressar “alto” ou “íngreme”. O Leviosa pode ter vindo do latim levo, “levantar”, ou levitas, “leve”.

Alohomora

Nem todas as palavras vêm do latim, e Alohomora é um exemplo. Sua origem é tema de debate entre os fãs, mas acredita-se que a expressão seja inspirada na língua malgaxe, idioma oficial de Madagascar. Por lá pratica-se geomancia, uma técnica de adivinhação que utiliza pedras. Uma das figuras é chamada Alaimora ou Alohomora, e pode ser interpretada como um sinal favorável a ladrões ou à perda (as outras possíveis interpretações deixamos para os geomânticos).

Bom, o feitiço Alohomora é usado para abrir cadeados e trancas. Abaixo, veja como ele é usado em Hogwarts Legacy.

Petrificus Totalus

Essa é meio intuitiva. Petrus vem do grego para “pedra”. O sufixo ficus significa “fazer”, em latim. E o totalus também vem do latim para “total”. Nada mais justo para um feitiço que imobiliza a vítima.

Continua após a publicidade

Estupefaça

A palavra stupefy, em inglês, pode ser usada com o significado de “atordoar”, que é exatamente o que o feitiço faz. Ela deriva do latim stupeo, que também é traduzido como “impressionar”.

Sectumsempra

Talvez você lembre deste feitiço do sexto filme (ou livro), quando Harry e Draco estão duelando no banheiro. O primeiro fala Sectumsempra e deixa o segundo sangrando no chão.

O feitiço golpeia e corta a vítima. Sectum foi inspirado no latim para “seccionar” ou “cortar”, enquanto sempra significa “sempre” ou “continuamente”.

Esse é um dos feitiços que você não deve encontrar no jogo: essa maldição foi criada anos depois por Severus Snape, quando ainda era estudante em Hogwarts.

Expecto Patronum

Esse é o feitiço usado para conjurar um patrono, um protetor. Ele vem representado na forma de um animal e serve como uma proteção contra dementadores.

Em latim, expecto significa “eu espero”. O feitiço completo, então, significa algo como “eu espero meu protetor”.

Accio

Esse feitiço traz qualquer objeto para as mãos do bruxo. No quarto filme, Harry diz Accio Firebolt para invocar sua vassoura. O nome também vem do latim, e uma de suas traduções é justamente “invocar” ou “pegar”.

Crucio, Imperio e Avada Kedavra

Essas são as três maldições imperdoáveis (e que também podem ser usadas em Hogwarts Legacy). Vamos lá: Crucio é a conjugação em primeira pessoa do verbo “torturar” em latim (“eu torturo”). Já Imperio é o mesmo para o verbo “comandar” (“eu comando”). Esses são, respectivamente, os feitiços para torturar e controlar a vítima.

Avada Kedavra tem uma origem diferente. Em um festival realizado em Edimburgo, em 2004, J.K. Rowling explicou que se inspirou na palavra abracadabra, claro. Segundo a escritora, Avada Kedavra seria sua versão em aramaico, e significa “deixe ser destruído”.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Hogwarts Legacy Videogame Hogwarts Legacy para PS5 Compre agora: Amazon - R$ 357