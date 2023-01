The Last of Us: confira outros 8 videogames que viraram séries

Cyberpunk: Mercenários (2022)

Em 2012, a CD Projekt Red anunciou a produção de um jogo no universo do sistema de RPG Cyberpunk. O primeiro teaser veio no ano seguinte e, durante cinco anos, o jogo se tornou praticamente um mito – que muitos aguardavam ansiosamente. A partir de 2018, quando o segundo trailer foi lançado, Cyberpunk 2077 já estava marcado como uma das maiores promessas do mundo dos videogames. Depois de alguns atrasos para deixar o trabalho final mais polido, o jogo foi lançado no final de 2020. Apesar de ter recebido elogios por sua narrativa, cenário e gráficos, aspectos de jogabilidade deixaram a desejar – principalmente devido aos inúmeros bugs.

A série é um anime de 10 episódios com cerca de 25 minutos cada, disponível na Netflix. Foi animada pelo Studio Trigger (de Kill la Kill e Little Witch Academia) e criada por Rafał Jaki e Mike Pondsmith, o criador do universo original de Cyberpunk.

Com 100% de aprovação no agregador de reviews Rotten Tomatoes, a série foi bem recebida tanto pela crítica quanto pelos fãs – o número de jogadores simultâneos até aumentou depois do lançamento. Apesar do sucesso da série, uma segunda temporada está fora de cogitação, já que o anime sempre foi pensado como uma temporada única.

Pokémon (1997 – presente)

Muitos cresceram com as aventuras de Ash e Pikachu na TV. Com mais de mil episódios, Pokémon passou por 25 temporadas ao longo de 26 anos. A história acompanha Ash e seu parceiro Pikachu, junto de outros companheiros de viagem, na missão de se tornar um “mestre Pokémon”.

A primeira versão do jogo foi lançada para o Game Boy, console portátil da Nintendo, em 1996 e desenvolvida pela Game Freak. Inicialmente exclusiva do Japão, sob o nome Pocket Monsters: Red and Green, chegou ao Ocidente renomeada como Pokémon Red and Blue. De lá para cá, foram 38 jogos da série principal.

Pokémon é, atualmente, uma das franquias de mídia mais lucrativas de todos os tempos – seja com jogos, animes, filmes ou produtos. A série de videogames é a terceira franquia de videogame mais vendida, com mais de 440 milhões de cópias.

Cuphead – A Série (2022 – presente)

O jogo de plataforma que encantou jogadores e críticos pelo seu visual charmoso e sua dificuldade elevada também foi transformado em uma série.

Desenvolvido pelo Studio MDHR e lançado em 2017, o jogo é inspirado no estilo da Era de Ouro da animação americana e nas obras de estúdios famosos da época como a Warner Bros. Cartoons e a Walt Disney Animation Studios. O grande destaque do jogo é a animação e a trilha sonora: a direção de arte usa animação desenhada à mão e a trilha sonora foi composta usando um conjunto completo de jazz.

Bom, como o jogo já tinha grande influência de desenhos animados, nada mais justo do que dar a ele uma animação própria. Cuphead – A Série é exibida pela Netflix e conta com três temporadas, todas lançadas em 2022, com cerca de 12 episódios de curta duração. Apesar do estilo de animação à mão não ter sido transportado para a série, ela foi recebida positivamente pela crítica.

Castlevania (2017 – 2021)

Castlevania é uma série de jogos de ação e aventura com aspectos de terror desenvolvida pela Konami com seu primeiro lançamento em 1986. Grande parte da trama gira em torno do clã Belmont de caçadores de vampiros contra o conhecido conde Drácula.

Produzida pela Netflix, a série acompanha o personagem principal, Trevor Belmont, na sua luta contra Drácula e seus seguidores. Ela também apresenta outros personagens conhecidos dos jogos, como Simon Belmont e Alucard, bem como novos personagens criados especificamente para a série.

Com quatro temporadas, a série recebeu elogios pela sua história sólida, personagens carismáticos, e a capacidade de adaptar bem o jogo para a televisão. Uma nova série, dessa vez focando em Richter Belmont, já foi confirmada pela Netflix

Resident Evil (2022) e Resident Evil: No Escuro Absoluto (2022)

As coisas começam a ficar um pouco complicadas quando falamos de Resident Evil. A série de jogos da Capcom basicamente definiu o gênero de “survival horror” nos videogames – além de ser uma das mais famosas franquias de terror. Ao todo, são 10 jogos da saga principal iniciada em 1996 com “Resident Evil”; a produção mais recente é “Resident Evil: Village”, de 2021.

A Netflix é responsável por duas adaptações da história. Uma delas é uma série live action com oito episódios de cerca de uma hora cada. Ela tem seu próprio universo, mas compartilha da história e pontos centrais dos jogos. Mesmo não pretendendo adaptar plenamente o original, a série teve recepção extremamente negativa e recebeu as piores notas de uma série da Netflix até então.

Por outro lado, Resident Evil: No Escuro Absoluto se passa entre os eventos do quarto e quinto jogo da franquia original, acompanhando Claire Redfield e Leon S. Kennedy, protagonistas do segundo jogo. Diferente da anterior, No Escuro Absoluto é uma animação em CGI; contudo, também não foi bem recebida pela crítica, apesar de, em comparação, ter se saído melhor.

Arcane (2021 – presente)

Dessa lista, talvez esse seja o jogo menos propício a se tornar uma série. Arcane é baseada no jogo League of Legends, um MOBA (Multiplayer online battle arena) lançado em 2009 pela Riot Games. No jogo, duas equipes de cinco jogadores lutam em combate, defendendo sua metade da arena. Cada um deles controla um “campeão”, personagem que tem habilidades únicas e diferentes estilos de jogo. O objetivo é coletar pontos, ganhar ouro e comprar itens para fortalecer seu campeão, invadir a base inimiga e destruí-la.

Diferente dos outros na lista, League of Legends é um jogo focado no multiplayer e, portanto, com pouquíssimas brechas para desenvolvimento da história. Quando Arcane foi revelada na comemoração do aniversário de dez anos do jogo em 2019, muitos não sabiam o que esperar.

Quando Arcane finalmente chegou à Netflix em 2021, uma coisa estava clara: a série era boa. Com uma média de 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, muitos críticos consideraram a série como uma das melhores adaptações de videogame já feitas, tecendo elogios aos personagens e dublagem, animação e narrativa – que não requer nenhum conhecimento prévio do jogo.

Após o fim da primeira temporada, a Riot Games confirmou que continuará a parceria com a Netflix para o lançamento de uma segunda temporada.

Sonic Prime (2022 – presente)

Não contente com os dois filmes que teve, Sonic também foi adaptado para uma série. Se afastando do live action e dos cinemas, as novas aventuras do ouriço azul estão sendo contadas em uma animação da Netflix. A primeira temporada, lançada em dezembro de 2022, teve um total de oito episódios. A sexta série animada do mascote da Sega terá, ao todo, 24 episódios, cujas datas de lançamento ainda não foram divulgadas; mas, segundo o produtor executivo da série, Logan McPherson, eles virão em um futuro “não tão distante”.

Halo (2022 – presente)

Baseada no jogo exclusivo de Xbox, a série de Halo está sendo produzida pela Paramount+ em colaboração com a atual responsável pelos jogos, a 343 Industries. O primeiro jogo da franquia foi lançado em 2001 como Halo: Combat Evolved. O mais atual, Halo Infinite, é de 2021.

Em um mundo futurista ambientado no século 26, a história segue Master Chief, um super soldado geneticamente aprimorado, contra a ameaça alienígena conhecida como os Covenant. Com uma primeira temporada de nove episódios e uma segunda temporada já confirmada, a série teve bons números de audiência – apesar de não ter agradado tanto, principalmente por divergências do material original.

The Last of Us (2023)

A mais recente produção da lista, The Last of Us é baseada no jogo de mesmo nome desenvolvido pela Naughty Dog e lançado em 2013. A trama conta a história de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) enquanto cruzam os EUA. O que não seria problema nenhum caso um fungo não tivesse dizimado boa parte da população mundial e a transformado em zumbis extremamente agressivos.

A série está sendo lançada pela HBO, e conta com a criação de Craig Mazin (responsável pela premiada minissérie Chernobyl) e Neil Druckmann, o criador do jogo. Além disso, a atriz Merle Dandridge volta para reprisar seu papel como Marlene – assim como o compositor Gustavo Santaolalla retorna para produzir a trilha sonora da série.

Recebendo grande apreciação da crítica, The Last of Us coloca a última pá de terra no túmulo da maldição das adaptações de jogos. Elogiada pela fidelidade ao original e pelas brilhantes atuações, The Last of Us caminha para também se tornar um clássico.

