Apesar de conhecido como “Prêmio Nobel”, no singular, o evento na verdade elenca trabalhos e pesquisas revolucionárias de cinco áreas diferentes: Medicina, Literatura, Física, Química, Economia, e o mais famoso, da Paz. A premiação ocorre desde 1901 na Suécia, e o nome é uma homenagem ao cientista sueco Alfred Nobel, que deixou uma enorme herança para trás e, como último desejo, pediu para que a fortuna fosse dividida em formato de prêmios nas áreas de seu interesse, para “aqueles que, durante o ano anterior, tenham conferido o maior benefício à humanidade.”

Esta semana, acontecem as premiações (uma por dia) e o prêmio chega a R$ 5,5 milhões. Por mais que esse seja o evento que receba mais hype da mídia e redes socias, porém, existem outros prêmios que equivalem ao Nobel em termos de importância, em áreas distintas do conhecimento. Conheça alguns:

Prêmio Vetlesen para Geologia

Criado em 1959, o Vetlesen veio como uma resposta ao Nobel para valorizar pesquisas científicas relacionadas à Terra. Diferentemente do seu “primo”, o prêmio de geologia acontece a cada três anos – sua última edição foi realizada no ano passado.

David Kohlstedt, da Universidade de Minnesota, é o campeão mais recente, por um estudo que recriava as condições químicas, de pressão e de temperatura do manto da Terra – tudo isso em laboratório. A pesquisa abriu portas para entendermos melhor o que ocorre no interior do globo. Outros vencedores se destacaram por evidenciar que os dinossauros foram extintos por um meteoro, pelo desenvolvimento de métodos que indicam quando vulcões entrariam em erupção e pela elaboração da teoria das placas tectônicas.

A premiação leva o nome Georg Unger Vetlesen, um magnata da navegação e filantropo. Seus vencedores recebem um prêmio de US$ 250 mil.

Prêmio Turing para Ciência da Computação

Desde 1966 o evento vem ocorrendo, premiando contribuições da computação, criptografia e, mais recentemente, inteligência artificial. O Turing é realizado anualmente e seus vencedores recebem uma compensação de US$ 1 milhão – desde 2014 a premiação é patrocinada pelo Google. Seu nome, é claro, homenageia o famosíssimo cientista Alan Turing, pai da computação moderna.

No último ano, Avi Wigderson, do Instituto de Estudos Avançados, em New Jersey, garantiu seu retorno ao trono. Vencedor de 2024 e 2021, suas pesquisas incluem a caracterização do papel da aleatoriedade na computação e um avanço na eficiência e velocidade de algoritmos.

Prêmio Abel para Matemática

O prêmio leva o nome do matemático Norueguês Niels Henrik Abel, que, dentre todas as suas contribuições para a Matemática, se destaca pelo estudo de funções algébricas. A competição comemorou seus 22 anos em 2024, e foi em grande estilo: o vencedo foi um estudo que analisou a aleatoriedade do universo.

O pesquisador Michel Talagrand, do Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França, estudou fenômenos aparentemente aleatórios da natureza em busca de regras e padrões, como a altura das ondas do oceano e os pesos dos bebês. O seu trabalho percorre as áreas da matemática, física e estatística. O prêmio atual é de US$ 700 mil dólares.

Prêmio Pritzker para Arquitetura

O Prêmio Pritzker é o equivalente do Nobel, mas para arquitetos. Ele surge em 1979, e leva o nome em homenagem aos seus criadores, Jay A. Pritzker e sua esposa Cindy. A premiação é financiada pela Família Pritzker, ainda hoje uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, e patrocinado pela Fundação Hyatt. Atualmente a compensação é de cem mil dólares.

De acordo com a própria organização, o prêmio visa “homenagear um ou mais arquitetos vivos, cujo trabalho demonstra uma combinação de qualidades, como talento, visão e compromisso, e que produziu contribuições consistentes e significativas para a humanidade e o ambiente construído por meio da arte da arquitetura”. Logo, não necessariamente uma obra em específica é escolhida para a vitória, e sim o trabalho de vida do arquiteto.

O último vencedor foi o britânico David Chipperfiel, no ano passado, que tem como um de seus exemplares o Neues Museum, em Berlim.

Dois arquitetos brasileiros já receberam um Pritzker: Oscar Niemeyer, em 1988, e Paulo Mendes da Rocha, em 2006.

Prêmio Kavli para astrofísica, nanotecnologiae neurociências

O Prêmio Kavli reconhece as realizações excepcionais em três áreas: astrofísica, nanotecnologia e neurociências. Foi criado em 2007 pela Fundação Kavli, em parceria com a Academia Norueguesa de Ciências e Letras e cada prêmio é acompanhado de um valor de US$ 1 milhão. Seu nome é em homenagem ao filantropo Fred Kavli.

Em 2024, Sara Seager e David Charbonneau receberam o prêmio de Astrofísica “pelo seu trabalho inovador na descoberta e caracterização de planetas extra-solares e suas atmosferas”. Na categoria de nanociência, o prêmio foi para Robert S. Langer, Armand Paul Alivisatos e Chad A. Mirkin “pelo trabalho pioneiro integrando materiais sintéticos em nanoescala com função biológica para aplicações biomédicas”. Por fim, Nancy Kanwisher, Winrich Freiwald e Doris Ying Tsao levaram o prêmio de neurociência “pela descoberta de um sistema altamente localizado e especializado para representação de rostos em neocórtex de primatas humanos e não humanos”.

Prêmio Berggruen para Filosofia

O Prêmio Berggruen é uma premiação anual de 1 milhão de dólares que reconhece indivíduos influentes no campo da filosofia. Concedido pelo Instituto Berggruen, ele homenageia os “pensadores cujas ideias têm contribuído para nos guiar em direção, sabedoria e uma compreensão mais profunda em um mundo em rápida transformação, afetado por mudanças sociais, tecnológicas, políticas, culturais e econômicas.” Instituído em 2016, o prêmio busca estabelecer-se como uma espécie de “Prêmio Nobel de Filosofia.”

O mais recente aconteceu ano passado, e a vencedora foi Patricia Hill Collins, socióloga que fez contribuições essenciais para a compreensão da interseccionalidade e da justiça social.

Se ficou curioso para conhecer outros prêmios assim, a Super te conta mais aqui.

