As conexões entre os filmes de Quentin Tarantino

Bem-vindo ao “Tarantinoverso”

1. A Noiva

Mia Wallace (a personagem de Uma Thurman em Pulp Fiction) diz que atuou em uma série cuja trama lembra o enredo de Kill Bill, no qual Uma interpreta a Noiva.

2. Alabama

Mr. White (Cães de Aluguel) menciona que sua antiga parceira chamava-se Alabama. Ela seria Alabama Whitman, de Amor à Queima-Roupa.

3. Paula Schultz

O túmulo de onde a Noiva escapa em Kill Bill tem na lápide a inscrição “Paula Schultz”, morta em 1893. O sobrenome é o mesmo do personagem de Christopher Waltz em Django Livre. Seria a esposa dele?

4. Jack Scagnetti

Seymour Scagnetti, citado por Mr. Blonde em Cães de Aluguel, seria parente do detetive Jack Scagnetti (Assassinos por Natureza).

5. Crazy Craig

Crazy Craig Koons, que aparece em um cartaz de “Procurado” em Django Livre, seria antepassado do Capitão Koons (Pulp Fiction).

6. Mr. Blonde

O nome verdadeiro de Mr. Blonde (Cães de Aluguel) é Vic Vega. Ele seria irmão de Vincent Vega (o personagem de John Travolta em Pulp Fiction).

7. Pete Hicox

O bandido Pete Hicox (Os Oito Odiados) seria antepassado do soldado Archie Hicox (Bastardos) – aquele que faz o número “três” com as mãos.

8. Aldo Raine

Aldo Raine (Bastardos Inglórios) é avô de Floyd (Amor à Queima-Roupa) – ambos são interpretados por Brad Pitt.