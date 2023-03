As diferenças entre o jogo e a série The Last of Us, em cada episódio

The Last of Us está chegando ao fim. O último episódio da primeira temporada será transmitido na noite do dia 13 de março. Se você nunca jogou o game mas quer saber se a adaptação televisiva é fiel ao material original, confira as principais diferenças entre o jogo da Naughty Dog e a série da HBO.

Atenção: este texto contém spoilers do jogo e da série

Episódio 1

As diferenças já começam no período em que a história acontece. No jogo, a pandemia do fungo Cordyceps começa em 2013, enquanto os acontecimentos principais se passam em 2033. A série altera essa linha do tempo para se encaixar no seu ano de lançamento: a pandemia começa em 2003 e a trama se desenrola nos dias de hoje, em 2023.

A série também apresenta mais a personagem Sarah, filha de Joel. Algumas cenas que não aparecem no jogo incluem a menina indo à escola e buscando o presente de aniversário do pai. Outra diferença é que na série Sarah é biracial, enquanto no jogo ela é caucasiana.

Enquanto o jogo não diz por que Joel estava fora de casa na noite do surto pandêmico, a série revela: ele foi tirar o irmão Tommy da cadeia. A família Adler, vizinhos de Joel e Sarah, também não aparecem no jogo.

Já em 2023, a motivação de Joel na série é conseguir uma bateria de carro para encontrar Tommy, com quem ele perdeu contato. No jogo, os dois não têm uma boa relação. A motivação de Joel no jogo está relacionada a um acordo de armas.

No jogo, a infecção pelo Cordyceps também pode ser transmitida por esporos no ar – o que faz os personagens usarem máscaras de gás em algumas cenas. A série, no entanto, optou por deixar a mordida e gavinhas do fungo como única forma de contaminação.

Episódio 2

O segundo episódio mostra uma pesquisadora de micologia em Jakarta, na Indonésia. Ela avisa que não há vacina para infecções fúngicas e manda bombardear a cidade. Essa cena não aparece no jogo.

A morte de Tess também é diferente: no jogo, ela é morta por soldados da FEDRA, que estavam seguindo o grupo desde que saíram da Zona de Quarentena. Tess, que já estava infectada, ganha tempo para que Joel e Ellie pudessem escapar. Na série, por outro lado, eles estavam sendo perseguidos por infectados. Ocorre uma explosão que destrói tanto os infectados quanto Tess.

Episódio 3

Praticamente todos os acontecimentos do terceiro episódio só existem na série. Ele foca no romance entre Bill e Frank, que não existe no jogo. Na série, ambos escolhem se matar após terem vivido uma vida feliz juntos. No jogo, é apenas Frank que se mata enforcado após ser infectado. Bill continua vivo e encontra Joel e Ellie.

Na série, Ellie pega uma arma para si na casa de Bill e Frank, escondendo-a de Joel. No jogo, é o próprio Joel que dá a arma a Ellie, dizendo que ela deve ser usada apenas em emergências.

Outra diferença está na explicação que Joel dá sobre o início da pandemia. Na série, ele diz a Ellie que o Cordyceps provavelmente passou por uma mutação e infectou algum alimento muito utilizado, como farinha. No jogo, a explicação é que o fungo infectou plantações na América do Sul, e assim chegou aos humanos.

Episódio 4

Neste episódio, Joel e Ellie passam por Kansas City (no jogo, é Pittsburgh). A cidade é controlada por uma resistência civil (conhecida no jogo como “Hunters”) liderada por Kathleen. Essa personagem não aparece no jogo. Na série, ela persegue Henry para vingar a morte do seu irmão.

A série também conta um pouco mais do passado de Tommy. Joel conta que ele se alistou para o exército após a faculdade, e depois para os Vaga-Lumes, quando a pandemia começou. Esses detalhes adicionam mais profundidade ao personagem de Tommy do que é mostrado no jogo.

Episódio 5

Assim como o terceiro episódio, o quinto foca na história de personagens que não são muito aprofundados no jogo. Os irmãos Henry e Sam aparecem no game para ajudar Joel e Ellie a escaparem da cidade. Mas a história dos dois é um pouco diferente.

No jogo, Henry e Sam saem de uma Zona de Quarentena abandonada e vão procurar por mantimentos em Pittsburgh. Os dois acabam encurralados pela resistência que controla a cidade, e precisam dar um jeito de escapar.

Na série, Henry entregou o irmão de Kathleen à FEDRA em troca de medicação para Sam, que sofre de leucemia. Por esse motivo, Kathleen quer matar Henry para se vingar. Outra mudança é que, na série, Sam é mais novo e tem deficiência auditiva.

Episódio 6

Em comparação ao jogo, a série se aprofunda mais na personagem Maria, esposa de Tommy. Ela conta a Ellie sobre sua vida antes da pandemia, e também revela que está grávida de Tommy – algo que não acontece no game.

No final do episódio, Joel é esfaqueado durante um confronto na Universidade de Colorado. Essa é outra mudança em relação ao jogo, em que o personagem se fere ao cair em pedaço de vidro.

Episódio 7

Tanto na série quanto no jogo, Ellie precisa cuidar do ferimento de Joel. No game, a menina procura por remédios em um shopping abandonado de Colorado, o que desperta a memória da sua última noite com Riley. Na série, Ellie procura por suprimentos em uma casa, enquanto Joel descansa.

Os flashbacks da série mostram um pouco da experiência de Ellie na escola da FEDRA, enquanto o jogo foca apenas no shopping. Duas atividades que aparecem no jogo são omitidas da série: as garotas brincando com armas de água e jogando pedras em carros.

Ao contrário da série, a máquina de arcade está quebrada no jogo, então Ellie apenas imagina como seria brincar com Riley. E, para os curiosos, a cena de beijo entre as duas é praticamente idêntica no jogo e na série.

