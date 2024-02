As medalhas da Olimpíada de Paris terão pedaços da Torre Eiffel

Sim, você mal piscou o olho e já estamos em ano de Olimpíadas novamente. Neste ano, a 34ª edição moderna do evento acontece novamente na França, o que a põe no terceiro lugar do ranking de países que mais sediaram os Jogos de verão.

O campeão são os EUA, com quatro edições. A França está empatada com a Inglaterra, com três cada um. Somando verão e inverno, a terra de Asterix e Obelix já sediou seis edições.

Um dos diferenciais dos Jogos de 2024 (além da muy falada festa de abertura, que ocorrerá ao longo das margens do Sena) serão as medalhas entregues aos atletas: elas possuirão pedaços de metal da Torre Eiffel, um dos maiores símbolos do país.

Nesta quinta-feira, a organização revelou a frente e o verso das condecorações deste ano. Diferentemente do que ocorreu em outros Jogos Olímpícos, aliás, uma das faces será a mesma nas medalhas olímpicas e paraolímpicas: o verso, que carregará um pedaço de metal da famosa torre.

Não se preocupe, ninguém vandalizou o monumento. O material presente nas medalhas consiste pedaços de metal que foram removidos da estrutura ao longo de vários processos de renovação. A Torre Eiffel, cuja construção começou em janeiro de 1887, foi feita com ferro forjado.

O metal foi cortado em hexágonos colocados na parte central da medalha, enquanto o resto da insígnia é revestida com os tradicionais ouro, prata e bronze. O design das medalhas deste ano é assinado famosa rede de joalherias de luxo francesa Chaumet.

A frente da medalha Olímpica será talhada com uma imagem da deusa da vitória grega, Nike, com a Acrópole de Atenas de um lado e a Torre Eiffel no outro. Já na medalha das Paraolimpíadas, a frente representa a visão que uma pessoa tem quando está embaixo da Torre.

Vale dizer que as primeiras medalhas olímpicas foram feitas na França, projetadas pelo escultor francês Jules-Clément Chaplain. O padrão ouro, prata e bronze, entretanto, veio somente a partir da terceira Olimpíada, em 1904, em St. Louis, nos EUA. Nos primeiros Jogos, em 1896, o 1º lugar ganhava uma medalha de prata e um ramo de oliveira.

Você pode conferir mais imagens e informações sobre a história de manufatura das medalhas no comunicado oficial do lançamento, neste link aqui.

A 34ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão (ou Jogos da XXXIII Olimpíada Paris 2024), acontecerá entre 26 de Julho e 11 de Agosto. Já a 17ª edição dos Jogos Paralímpicos será realizada entre os dias 28 de Agosto e 8 de Setembro.

