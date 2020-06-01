Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Cultura

Atores confinados: 6 filmes que se passam em um único cenário

Eles são a prova de que é possível criar boas histórias mesmo “sob quarentena”. Veja alguns dos melhores exemplos da história.

Por Rafael Battaglia 1 jun 2020, 09h43 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
SI_416_Playlist_Atores_confinados
 (Maria Pace/Superinteressante)
Continua após publicidade
Atores confinados: 6 filmes que se passam em um único cenário Priorizar nos meus resultados Google

Baixo orçamento e muita criatividade. Essa é a receita para filmes feitos quase exclusivamente em um único cenário. Nessa lista selecionamos alguns exemplos. Saiba mais sobre eles – e onde assisti-los.

SI_416_Playlist_Atores_confinados_1
(Maria Pace/Superinteressante)

1 – Janela Indiscreta (1954)

Onde assistir? Google Play, YouTube e Telecine Play

Um fotógrafo quebra a perna e passa a acompanhar a vida dos vizinhos pela janela – até suspeitar de um assassinato. Seis anos antes, o diretor Alfred Hitchcock tinha feito Festim Diabólico, que também se passa quase exclusivamente em um apartamento.

Siga
Continua após a publicidade

2 – Doze Homens e Uma Sentença (1957)

Onde assistir? iTunes e Telecine Play

Em uma sala, 12 jurados debatem um caso de assassinato. A decisão deve ser unânime, mas um deles não quer condenar o réu. Dos 96 minutos de filme, apenas três se passam em outros cenários. E é uma obra-prima.

Continua após a publicidade

3 – Enterrado Vivo (2010)

Onde assistir? YouTube

Sequestrado por terroristas, Paul (Ryan Reynolds) acorda dentro de um caixão, apenas com um celular e um isqueiro. Todos os 94 minutos acontecem ali dentro – mesmo assim, o filme é ótimo.

Continua após a publicidade

4 – Locke (2013)

Onde assistir? Google Play e YouTube

Continua após a publicidade

Gravado em oito noites, mostra Ivan (Tom Hardy) em uma viagem de carro. Ele precisa ligar para sua mulher para falar sobre uma traição. Outros atores, como Tom Holland, participam apenas com suas vozes.

5 – Dogville (2003)

Onde assistir? Google Play (em inglês) e YouTube

Continua após a publicidade

Apesar de contar a história de uma pequena cidade fictícia dos EUA, todo o filme de Lars von Trier se passa em um palco, com riscos no chão para delimitar as casas, como numa peça de teatro. E convence.

6 – Meu Jantar com André (1981)

Onde assistir? Mubi e YouTube

Sentados em torno de uma mesa de restaurante, dois amigos, um ator e um diretor teatral, discutem sobre a vida e a arte. Gravado em um hotel abandonado, custou apenas US$ 1,2 milhão em valores atuais.

Publicidade
TAGS:
Cinema
Cultura
Hollywood
Quarentena
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).