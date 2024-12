“Cem Anos de Solidão”: entenda a árvore genealógica da família Buendía

Cem Anos de Solidão é um dos maiores clássicos da literatura latino-americana. Publicado em 1967, foi o livro que lançou seu autor, o jornalista colombiano Gabriel García Márquez, ao estrelato no seu país, na América Latina e no mundo todo. 15 anos depois, ele seria laureado com o Prêmio Nobel de Literatura.

Agora, mais de 50 anos depois da publicação do romance, o livro virou uma série da Netflix. A primeira parte da produção já está disponível na plataforma, e a Super preparou algo para te ajudar na maratona (e na leitura, claro): uma árvore genealógica com as personagens da história.

A obra-prima de García Márquez narra a trajetória da família Buendía por sete gerações, depois que o patriarca José Arcádio fundou a cidade de Macondo, misturando ficção e realidade para contar a história da Colômbia. Márquez se vale de histórias reais para construir uma literatura mágica, como sua versão do episódio real do Massacre das Bananeiras (entenda mais sobre aqui).

O problema para os leitores incautos é que os nomes não variam muito de geração para geração – chega um momento que há 19 Aurelianos coexistindo – e os relacionamentos da família são complexos, com irmãos compartilhando a mesma amante ou irmã adotiva casando com o irmão.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade

Não é uma estratégia para confundir nem assustar o leitor. O pai de Gabo (apelido de García Márquez) também era Gabriel, assim como outro irmão. Os nomes repetidos são uma marca da cultura latino-americana. Pense em tantas famílias com várias Marias que você conhece, ou descendentes que levam “Filho” e “Neto” no sobrenome.

Para não haver dúvida ou confusão, segue a árvore genealógica dos Buendía. Agora aproveite, dê play na série ou abra o livro – sem medo de se perder e pronto para mergulhar numa das obras mais maravilhosas da literatura mundial.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!