O estúdio polonês AIO agendou para 26 de setembro o lançamento de uma cinebiografia do líder russo intitulada Putin. Entretanto, como eles não puderam contar com o próprio autocrata para estrelar o filme, os produtores optaram por uma outra ideia: recriá-lo digitalmente usando IA.

O longa é dirigido pelo diretor polones Patryk Vega, responsável por alguns sucessos locais, como Pitbull e as Mulheres da Máfia. O filme já tem estreia garantida em pelo menos 35 países (ainda não há informações sobre um possível lançamento no Brasil), e é a primeira obra do diretor em língua inglesa (sim, Putin fala inglês, e não em russo, no filme).

Um caminho para recriar alguém digitalmente é ter um enorme acervo de fotos da pessoa em diferente ângulos. Mas é claro: “convidar Putin para o estúdio para 20 mil fotos não era uma opção”, contou Vega em comunicado. “E os materiais de arquivo disponíveis online não permitiam treinar um modelo deepfake de alta resolução adequado para uso cinematográfico.”

Mas se engana se você pensou que o diretor utilizou alternativas como o Sora para criar o personagem. Na verdade, toda a tecnologia de IA utilizada para renderizar o Putin no filme foi criada por Vega e sua equipe especificamente para esse fim, e o software não exige um modelo humano real para usar de base.

Continua após a publicidade

A cinebiografia foi filmada ao longo de três anos em locais como a própria Russa, Ucrânia, Israel, Síria, Jordânia e Polônia, e utilizou também gravações de cineastas ucranianos durante a invasão russa ao país. O Putin artificial foi aplicado em cima das tomadas de verdade.

O filme irá cobrir um período de quase 60 anos da vida de Putin. “É uma resposta a uma busca global para entender os motivos e ações de uma das figuras mais controversas na política contemporânea. A missão da minha produção é fornecer aos espectadores um ‘manual do usuário’ para Putin, com o objetivo de aliviar o medo e a incerteza que dominam o mundo de hoje”, declara Vega.

O trailer mostra que Vega não está para brincadeira: nas cenas reveladas até aqui, o Putin fake parece convincente. A ver o resultado final.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram