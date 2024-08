Confira os títulos que chegam à Netflix no mês de setembro

Atenção, fãs de passar as tardes no sofá em companhia da Netflix. Separamos alguns dos títulos que sairão na plataforma no mês de setembro. O destaque é para títulos de franquias consagradas como Velozes e Furiosos e Star Trek.

Para quem gosta de velocidade e fúria

O mês é o ideal para os entusiastas da direção deliberadamente irresponsável (já diria Maurílio do Choque de Cultura: “Às vezes, eu sonho que tô dirigindo e, quando acordo, tô dirigindo mesmo). Por favor, é claro: não faça isso em casa. Nem no carro. A Netflix vai receber 9 filmes da franquia Velozes e Furiosos, no seguinte cronograma:

01/09: Velozes e Furiosos

02/09: + Velozes + Furiosos

03/09: Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio

04/09: Velozes e Furiosos 4

05/09: Velozes e Furiosos 5: Operação Rio

06/09: Velozes e Furiosos 6

07/09: Velozes e Furiosos 7

08/09: Velozes e Furiosos 8

09/09: Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw

Para quem gosta de comédias românticas

Série: Ninguém Quer (26/09/2024)

Nesta série de comédia estrelada por Kristen Bell e Adam Brody, o clima esquenta entre uma apresentadora de podcast sincerona e agnóstica e um rabino nada convencional que acabou de se separar. A série acompanha o relacionamento improvável entre os dois.

Série: Emily em Paris: Temporada 4 (Parte 2) (12/09/2024)

A 4ª temporada de Emily em Paris já está disponível na Netflix, mas foi dividida em duas partes: a primeira estreou em 15 de agosto, logo após as Olimpíadas, e a segunda chega em 12 de setembro, com 5 episódios em cada parte.

Estrelada por Lily Collins, a série acompanha Emily, uma jovem executiva de marketing que se muda de Chicago para Paris após receber uma oferta de trabalho inesperada. Entre desafios profissionais, aventuras amorosas e dificuldades com a língua francesa, ela busca equilibrar sua vida pessoal e profissional na capital francesa. Apesar de manter seu tom leve e divertido, a nova temporada promete trazer mais maturidade à trama.

Para quem gosta de aventuras espaciais

Filme: Star Trek (26/09/2024)

A bordo da USS Enterprise, a nave mais avançada já construída, uma equipe de novatos enfrenta sua missão inaugural quando Nero, um comandante em busca de vingança, ameaça a humanidade. Para salvar a Terra, o jovem e rebelde James Kirk e o lógico Spock, um Vulcano, devem superar suas diferenças e unir forças para derrotar Nero antes que seja tarde demais.

Filme: Star Trek: Sem Fronteiras (26/09/2024)

Durante uma missão de resgate, a USS Enterprise é atacada por Krall, um líder militar em busca de vingança contra a Federação. Após uma aterrissagem forçada, a tripulação deve enfrentar uma raça alienígena hostil e impedir o início de uma guerra galáctica.

Filme: Além da Escuridão – Star Trek (26/09/2024)

Na nova missão da Enterprise, Spock fica preso em um vulcão em um planeta primitivo prestes a ser destruído. Para resgatá-lo, Kirk revela a nave, violando as regras e perdendo o comando para Pike. A situação piora quando John Harrison ataca uma base secreta, levando Kirk a ser reinstalado e enviado para capturá-lo em um planetóide klingon, enquanto a paz galáctica está ameaçada.

Para quem gosta de reality shows

The Circle: EUA – Temporada 7 (11/09/2024)

“The Circle” é uma competição em que os participantes, isolados uns dos outros, disputam um prêmio de 100 mil dólares. Todas as interações acontecem online, por meio de perfis em uma rede social exclusiva. Mas será que todos são quem dizem ser, ou alguém está fingindo uma identidade diferente?

Com perfis falsos, táticas duvidosas e reviravoltas, um novo grupo de participantes compete pelo prêmio de 100 mil dólares na temporada mais competitiva até agora.

Para quem gosta de suspense

Série: O Casal Perfeito (05/09/2024)

Baseada no livro de Elin Hilderbrand, a série O Casal Perfeito se passa em Nantucket, uma ilha paradisíaca conhecida por suas luxuosas cerimônias de casamento. O evento mais aguardado é a união de Amelia Sacks e Benji Winbury, organizado pela mãe do noivo, Greer (Nicole Kidman). No entanto, a celebração se transforma em um pesadelo quando um corpo é encontrado na praia, revelando segredos e tornando todos os convidados suspeitos.

Filme: Bandida – A Número Um (12/09/2024)

Esse filme nacional de ação dirigido por João Wainer se passa no Rio de Janeiro dos anos 80. A trama segue Rebeca, vendida pela avó aos nove anos para o chefe da Rocinha. Anos depois, viúva do traficante que liderava a comunidade, ela assume o comando em meio a disputas de território entre bicheiros e traficantes, mergulhando em uma intensa trajetória de crime, violência e amor.

Série: Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (19/09/2024)

Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais é uma minissérie baseada na história real dos irmãos Lyle e Erik Menendez, que assassinaram os pais na mansão da família em Beverly Hills no final dos anos 80. Após cometerem o crime, os irmãos ligaram para a emergência, fingindo ter acabado de encontrar os corpos dos pais, Kitty e Jose. Eles alegaram legítima defesa, afirmando anos de abuso físico e emocional, mas a promotoria argumentou que o motivo era a ganância pela herança. Parte da antologia Monster, de Ryan Murphy, a série segue o sucesso de Dahmer: Um Canibal Americano (2022).

Para quem gosta de animação

Filme: Túmulo dos Vagalumes (16/09/2024)

Essa animação dos estúdios Ghibli conta a história dos irmãos Setsuko e Seita, que vivem no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Após perderem a mãe em um bombardeio americano e com o pai convocado para a guerra, vão morar com parentes. Insatisfeitos, decidem deixar a cidade e se refugiam em um abrigo isolado na floresta, onde enfrentam a fome e as doenças, mas encontram momentos de alegria com as luzes dos vaga-lumes.

Para quem gosta de dramas

Filme: Feios (13/09/2024)

O filme passa em uma sociedade distópica onde a aparência perfeita é fundamental. Aos 16 anos, todos são submetidos a cirurgias plásticas para se adequarem aos padrões de beleza. No entanto, Tally (Joey King), uma adolescente aguardando sua cirurgia plástica obrigatória, decide se rebelar contra o sistema opressor e se une aos Uglies (“Feios”) em uma jornada em busca de uma amiga desaparecida.

Filme: As Três Filhas (20/09/2024)

As Três Filhas, dirigido e escrito por Azazel Jacobs, conta a história tocante e às vezes divertida de um idoso patriarca e suas três filhas adultas que deixam suas vidas para cuidar dele em seus últimos dias. Katie (Carrie Coon), uma mãe controlada do Brooklyn, enfrenta conflitos com sua filha adolescente rebelde. Sua irmã Christina (Elizabeth Olsen) é uma mãe mais compreensiva, separada de seus filhos pela primeira vez. Já Rachel (Natasha Lyonne), diferente das outras, nunca deixou a casa do pai e usa maconha como fuga. Ao longo de três dias intensos, as irmãs lidam com a iminente perda do pai, desentendimentos e a reaproximação em meio às dificuldades de uma família fraturada.

Para quem gosta de documentários

Filme: Untold: Hope Solo x Futebol dos EUA (03/09/2024)

A campeã do mundo Hope Solo fala da difícil jornada rumo ao topo do futebol feminino, em meio a escândalos públicos e tensão com as antigas colegas de time.

Filme: O Grito (15/09/2024)

Este documentário analisa como o tratamento dos detentos no sistema penitenciário brasileiro afeta o dia a dia de suas famílias.

Série: O Futuro de Bill Gates (18/09/2024)

Nesta série documental reveladora, o filantropo e visionário da tecnologia Bill Gates explora os desafios fundamentais e as soluções inovadoras que vão influenciar o mundo nos próximos anos.

Filme: Will & Harper (27/09/2024)

Harper e Will Ferrell têm uma longa amizade. E quando Harper se identifica como mulher trans, a dupla faz uma viagem para se conectar e apresentá-la ao país como ela realmente é.

