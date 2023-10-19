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Cultura

Da MTV para o cinema: 5 diretores que começaram a carreira nos videoclipes

Em outubro, David Fincher lança o filme "O Assassino". Veja como foram os primeiros passos do diretor de "Clube da Luta" e de outros quatro cineastas.

Por Rafael Battaglia 19 out 2023, 16h14 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Montagem com televisões antigas passando trechos dos clipes "Vogue" da Madonna; "Sabotage" dos Beastie Boys; "Falling In Love Is Hard On The Knees" do Aerosmith e "Around The Word" de Daft Punk.
 (Arte/Superinteressante)
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Da MTV para o cinema: 5 diretores que começaram a carreira nos videoclipes Priorizar nos meus resultados Google

David Fincher

Montagem com cena do clipe da Madonna e retrato do diretor David Fincher.
(Arte/Superinteressante)

Entrou no show-biz em 1983, produzindo efeitos visuais com George Lucas. Em 1984, dirigiu um comercial antitabagista e seu primeiro videoclipe (“Dance This World Away”, de  Rick Springfield). E aí deslanchou no formato curto: em 1990, a Propaganda Films, produtora que cofundou, era responsável por um terço dos vídeos musicais feitos nos EUA. Fincher, ao todo, fez 55 clipes.

Assista: “Vogue”, da Madonna, eleito o 3º melhor clipe da história pela revista Rolling Stone, e “Home”, do Iggy Pop.

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Spike Jonze

Montagem com cena do clipe do Beastie Boys e retrato do diretor Spike Jonze.
(Arte/Superinteressante)

Fã de esportes radicais, o diretor de Ela (2013) passou a adolescência fotografando ciclistas de BMX. Em 1991, lançou Video Days, curta que registra manobras de cinco skatistas. O projeto (que virou referência no mundo do skate) chamou a atenção de bandas como Sonic Youth, The Breeders e Weezer, que o chamaram para dirigir clipes de suas músicas.

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Assista: “Sabotage” (Beastie Boys) e “Weapon of Choice” (Fatboy Slim).

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Michael Bay

Montagem com cena do clipe do Aerosmith e retrato do diretor Michael Bay.
(Arte/Superinteressante)
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Começou na Propaganda Films, produtora de Fincher. O clipe de “I’d Do Anything For Love”, do cantor Meat Loaf, é um épico de sete minutos que sintetiza o estilo do diretor de Transformers: tem helicópteros, perseguições de moto – e um castelo mal-assombrado. O vídeo fez o produtor Jerry Bruckheimer o chamar para dirigir Bad Boys (1994), seu primeiro longa.

Assista: “Falling In Love (Is Hard On The Knees)” (Aerosmith) e “You Won’t See Me Cry” (Wilson Philips).

Michel Gondry

Montagem com cena do clipe do Daft Punk e retrato do diretor Michael Gondry.
(Arte/Superinteressante)

O francês começou dirigindo vídeos da banda Oui Oui, da qual era baterista. A cantora Björk virou fã: oito de seus clipes tiveram o toque do diretor, que já trabalhou com Rolling Stones, Radiohead e Paul McCartney. “Everlong” (1997), do Foo Fighters, traz a mesma atmosfera onírica de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004), seu filme mais famoso.

Assista:  “Around The World” (Daft Punk) e “Fell In Love With A Girl” (The White Stripes).

Antoine Fuqua

Montagem com cena do clipe do Prince e retrato do diretor Antoine Fuqua.
(Arte/Superinteressante)

O diretor de Dia de Treinamento (2001) construiu uma sólida carreira nos anos 1990 com clipes de Stevie Wonder, Prince e Toni Braxton. Ele dirigiu o hit “Gangsta’s Paradise”, do rapper Coolio, trilha sonora de Mentes Perigosas (1995), com Michelle Pfeiffer (que também aparece no clipe). A estreia em longas veio logo depois, com Assassinos Substitutos (1998).

Assista: “The Most Beautiful Girl In the World” (Prince) e “Mirror” (Lil Wayne).

 

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TAGS:
Cinema
Cultura
Hollywood
Música
Videoclipe
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