Da MTV para o cinema: 5 diretores que começaram a carreira nos videoclipes

Atualizado em 19 out 2023, 16h16 - Publicado em 19 out 2023, 16h14

Por Rafael Battaglia

David Fincher

Entrou no show-biz em 1983, produzindo efeitos visuais com George Lucas. Em 1984, dirigiu um comercial antitabagista e seu primeiro videoclipe (“Dance This World Away”, de Rick Springfield). E aí deslanchou no formato curto: em 1990, a Propaganda Films, produtora que cofundou, era responsável por um terço dos vídeos musicais feitos nos EUA. Fincher, ao todo, fez 55 clipes.

Assista: “Vogue”, da Madonna, eleito o 3º melhor clipe da história pela revista Rolling Stone, e “Home”, do Iggy Pop.



Spike Jonze

Fã de esportes radicais, o diretor de Ela (2013) passou a adolescência fotografando ciclistas de BMX. Em 1991, lançou Video Days, curta que registra manobras de cinco skatistas. O projeto (que virou referência no mundo do skate) chamou a atenção de bandas como Sonic Youth, The Breeders e Weezer, que o chamaram para dirigir clipes de suas músicas.

Assista: “Sabotage” (Beastie Boys) e “Weapon of Choice” (Fatboy Slim).

Michael Bay

Começou na Propaganda Films, produtora de Fincher. O clipe de “I’d Do Anything For Love”, do cantor Meat Loaf, é um épico de sete minutos que sintetiza o estilo do diretor de Transformers: tem helicópteros, perseguições de moto – e um castelo mal-assombrado. O vídeo fez o produtor Jerry Bruckheimer o chamar para dirigir Bad Boys (1994), seu primeiro longa.

Assista: “Falling In Love (Is Hard On The Knees)” (Aerosmith) e “You Won’t See Me Cry” (Wilson Philips).

Michel Gondry

O francês começou dirigindo vídeos da banda Oui Oui, da qual era baterista. A cantora Björk virou fã: oito de seus clipes tiveram o toque do diretor, que já trabalhou com Rolling Stones, Radiohead e Paul McCartney. “Everlong” (1997), do Foo Fighters, traz a mesma atmosfera onírica de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004), seu filme mais famoso.

Assista: “Around The World” (Daft Punk) e “Fell In Love With A Girl” (The White Stripes).

Antoine Fuqua

O diretor de Dia de Treinamento (2001) construiu uma sólida carreira nos anos 1990 com clipes de Stevie Wonder, Prince e Toni Braxton. Ele dirigiu o hit “Gangsta’s Paradise”, do rapper Coolio, trilha sonora de Mentes Perigosas (1995), com Michelle Pfeiffer (que também aparece no clipe). A estreia em longas veio logo depois, com Assassinos Substitutos (1998).

Assista: “The Most Beautiful Girl In the World” (Prince) e “Mirror” (Lil Wayne).

