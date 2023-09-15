Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Cultura

Os 10 melhores filmes da história, segundo Martin Scorsese

A lista foi feita em 2022, a pedido da revista Sight and Sound. Saiba onde assistir aos longas que o diretor selecionou a dedo.

Por Rafael Battaglia 15 set 2023, 11h02 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Retrato de Martin Scorcese sorrindo.
 (Stephane Cardinale - Corbis/Arte/Getty Images)
Continua após publicidade
Os 10 melhores filmes da história, segundo Martin Scorsese Priorizar nos meus resultados Google

A britânica Sight and Sound mantém dois rankings com os 100 melhores filmes da história: o dos críticos (formado por 1.600 deles) e o dos diretores (que reúne os votos de 480 cineastas; entre eles, Scorsese). As listas são atualizadas a cada dez anos.

Vamos à seleção do diretor de Assassinos da Lua das Flores:

1 – 2001: Uma Odisseia no Espaço (Stanley Kubrick, 1968)

Cena do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço.
(Reprodução/Divulgação)

País: EUA

Siga
Continua após a publicidade

Onde assistir? HBO Max

Um marco do sci-fi – e do cinema. A obra-prima de Kubrick ficou marcada tanto pelo começo, durante a Pré-História (referenciado até no recente Barbie) quanto pela segunda parte da história, milênios depois, em que acompanhamos uma missão espacial – e os esforços da inteligência artificial HAL de sabotá-la.

Continua após a publicidade

Você já assistiu ao filme e não entendeu nada? Tudo bem, é difícil mesmo. Em entrevista para a Playboy na época do lançamento, Kubrick se recusou a explicar o sentido da coisa. E o escritor de ficção científica Arthur C. Clarke – roteirista e autor do conto em que o filme foi baseado – disse o seguinte: “Se alguém entender de primeira, é sinal de que falhamos”.

2 – Oito e Meio (Federico Fellini, 1963)

Cena do filme Oito e meio.
(Reprodução/Divulgação)
Continua após a publicidade

País: Itália

Onde assistir? Globoplay

Continua após a publicidade

Um filme que usa (e abusa) da metalinguagem, Oito e Meio é um filme sobre o ato de fazer um filme. Na história, acompanhamos Guildo Anselmi (Marcelo Mastroiani), um famoso cineasta que enfrenta um forte bloqueio criativo para o seu próximo projeto.

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, tem também ares autobiográficos: o título é uma referência à filmografia de Fellini, que até então havia dirigido sete filmes “e meio”: seis longas, dois curtas e uma colaboração (que foi contabilizado como “meio filme”, assim como os curtas).

Continua após a publicidade

3 – Cinzas e Diamantes (Andrzej Wajda, 1958)

Cena do filme Cinzas e Diamantes.
(Reprodução/Divulgação)

País: Polônia

Onde assistir? Oldflix

No último dia da Segunda Guerra Mundial, o jovem Maciek (Zbigniew Cybulski), soldado da resistência polonesa, recebe a missão de assassinar um líder comunista. No caminho, ele se apaixona por uma garçonete – e começa a questionar a tarefa que recebeu.

Wajda, que morreu em 2016, foi um dos principais responsáveis por modernizar o cinema polonês. Cinzas e Diamantes é o último de uma trilogia sobre filmes de guerra. A Polônia é um tema recorrente em sua filmografia. Wajda acabou virando senador do país e, em 2000, recebeu um Oscar pelo conjunto de sua obra.

4 – Cidadão Kane (Orson Welles, 1941)

Cena do filme Cidadão Kane.
(Reprodução/Divulgação)

País: EUA

Onde assistir? HBO Max, Belas Artes À La Carte e Oldflix

Mostra como o milionário Charles Foster Kane (Welles), dono de 37 jornais, fez de tudo na vida para ser amado – em larga escala e no âmbito privado –, mas caiu sozinho do topo do mundo, terminando com uma morte solitária. Baseado na vida de Wiliam Randolph Hearst, magnata da mídia do começo do século 20, Cidadão Kane revolucionou o cinema ao modernizar técnicas narrativas e de filmagem.

5 – Diário de um Padre (Robert Bresson, 1951)

Cena do filme Diário de um Padre.
(Reprodução/Divulgação)

País: França

Onde assistir? Indisponível

Um novo padre chega a um pequeno vilarejo rural francês para assumir a sua primeira paróquia. Mas a má recepção dos moradores o faz questionar a sua fé.

6 – Viver (Akira Kurosawa, 1952)

Cena do filme Viver.
(Reprodução/Divulgação)

País: Japão

Onde assistir? Belas Artes À La Carte

Kenji Watanabe tem uma rotina monótona: funcionário público, ele trabalha no mesmo departamento há 30 anos. Um dia, descobre que tem câncer – e que provavelmente morrerá em menos de um ano. A partir daí, resolve mudar radicalmente o seu estilo de vida. Parcialmente inspirado na novela russa A morte de Ivan Ilitch, de Liev Tolstói, é mais uma obra-prima do gênio Kurosawa, um dos diretores que mais inspirou a geração de cineastas de Scorsese (que inclui também gente como Steven Spielberg, George Lucas e Francis Ford Coppola).

7 – O Leopardo (Luchino Visconti, 1963)

Cena do filme O Leopardo.
(Reprodução/Divulgação)

País: Itália

Onde assistir? Looke

Um retrato da aristocracia durante o século 19 nos Estados autônomos que, mais tarde, se unificariam como um único reino: o da Itália. Baseado em um romance homônimo, venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes.

8 – A Palavra (Carl Theodor Dreyer, 1955)

Cena do filme A Palavra.
(Reprodução/Divulgação)

País: Dinamarca

Onde assistir? Indisponível

Drama familiar que se passa no interior da Dinamarca, em 1925, e se põe a discutir fé e cristianismo. Vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza, o filme é uma adaptação de uma peça de teatro homônima e fazia parte de uma “preparação” de Dreyer para filmar a vida de Jesus Cristo (um projeto que nunca se concretizou por falta de financiamento).

9 – Paisà (Roberto Rossellini, 1946)

Cena do filme Paisà.
(Reprodução/Divulgação)

País: Itália

Onde assistir? Belas Artes À La Carte e YouTube

Dividido em seis episódios, mostra a relação entre italianos recém-libertados e americanos após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Três dos dez títulos dessa lista são italianos. Não por acaso: na infância, Scorsese vivia assistindo aos filmes do país com os avós, imigrantes da Sicília. Em especial, os do movimento neorrealista, que retratava as dificuldades pós-guerra (Paisà é um dos filmes fundadores dessa corrente). Martin detalha toda essa paixão em um doc de quatro horas de duração, Minha Viagem à Itália (1999).

10 – Os Sapatinhos Vermelhos (Michael Powell e Emeric Pressburger, 1948)

Cena do filme Os Sapatinhos Vermelhos.
(Reprodução/Divulgação)

País: Reino Unido

Onde assistir? Belas Artes À La Carte

Victoria Page (Moira Shearer) é uma jovem bailarina que vive um dilema: entregar-se a um interesse amoroso ou seguir com foco na dança. Ela integra uma companhia prestes a estrelar uma peça que dá nome ao filme (e que também é um título de um conto de fadas de Hans Christian Andersen).

Scorsese é apaixonado pelo filme: estudou a movimentação de câmera de Sapatinhos Vermelhos para as cenas de luta de seu Touro Indomável (1980) e ainda colaborou para uma restauração do longa.

Assassinos da Lua das Flores: Petróleo, morte e a origem do FBI

Compre agora: Amazon - R$ 59,90
Publicidade
TAGS:
Amazon
Cinema
Cultura
Hollywood
scorsese
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).