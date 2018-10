Elite: Conversamos com Miguel Herrán, o Rio de “La Casa de Papel”

Três adolescentes pobres conseguem uma chance de estudar na escola mais exclusiva da Espanha. Infelizmente, não demora para as diferenças aparecerem – e um assassinato é cometido. Essa é a trama de ELITE, a nova série da Netflix, que estreia nesta sexta (5) e conta com rostos familiares: batemos um papo com Miguel Herrán (o Rio de La Casa de Papel), que agora interpreta um dos estudantes bolsistas da produção.

ELITE fala sobre diferenças sociais, esse abismo entre escola pública e particular. Aqui no Brasil esse é um tema muito discutido, principalmente em ano de eleição. Como a série lida com esse assunto?

Aqui na Espanha isso também é muito marcado, é uma luta de classes. Nós queremos discutir isso dentro uma ótica muito particular: a da juventude. Como adolescentes encaram esse tipo de questão? E qual a influência dos pais nisso? É um assunto universal. Esse tipo de conflito acontece aqui, aí, no México, na Itália. Todo mundo se identifica em alguma situação ou personagem.

Essa é a segunda série espanhola da Netflix. Como você encara esse crescimento de produções de língua não inglesa?

Produtos em inglês já dominaram esse mercado por tempo o suficiente. Finalmente estamos começando a exportar séries da Espanha, da América do Sul, de todos os cantos do planeta. Cada um falando seu próprio idioma. É fundamental lembrar que existem outras línguas por aí.

La Casa de Papel estourou por aqui…

Sim! Vi muita coisa nas redes sociais, músicas até.

E como você acha que as duas séries se relacionam?

Elas são bem diferentes, têm personalidades muito distintas e claras. Mas acho que aquele espírito transgressor

está presente nas duas.

A Netflix confirmou uma nova temporada de La Casa de Papel. O que você pode adiantar?

Olha, na verdade, eu sei menos do que as pessoas estão postando nas redes. Ainda não me passaram nada oficialmente. A única coisa que realmente me falaram é que vai aparecer uma nova pessoa para fazer parte do assalto. O resto para mim é um mistério…