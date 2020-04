Entediado na quarentena? Museu de Nova York oferece cursos gratuitos online

O mundo parou devido à pandemia do novo coronavírus. As recomendações da Organização Mundial da Saúde são manter as mãos limpas e, quando possível, ficar em casa. O Brasil adotou o distanciamento social há cerca de um mês e, desde então, a procura por programas de exercícios, receitas ou cursos diversos só cresceu. Afinal, vale qualquer coisa para sair da rotina.

Agora, aqueles interessados em aprender mais sobre o mundo da arte tem uma fonte de respeito para fugir do tédio: o Museu de Arte Moderna (MoMA), de Nova York, um dos mais importantes do mundo, disponibilizou vários cursos online e gratuitos para nos ajudar a atravessar a quarentena.

No total, são nove cursos, seis destinados ao público geral e outros três voltados para professores. Eles estão disponíveis na plataforma norte americana Coursera. Você pode encontrá-los clicando aqui. Além dos cursos do MoMA, há milhares de outros cadastrados no site – incluindo um de introdução a Python, uma linguagem de programação, oferecido pela USP.

Os cursos do MoMA são divididos em módulos com vídeos, textos e atividades. Mas, sem pressão. Você pode seguir o calendário de acordo com a sua disponibilidade. Eles têm entre 12 e 38 horas de duração e são, em sua maioria, voltados para iniciantes.

A única dificuldade que pode aparecer é com o idioma, já que alguns dos materiais apresentam na descrição apenas legendas em inglês. Mas, outros têm legendas em espanhol, que podem facilitar o entendimento. Mas caso você saiba italiano, alemão, francês, sérvio, chinês, grego, holandês e até mesmo russo, pode achar conteúdo nesses idiomas e ainda treinar a leitura.

Os cursos seguem um tema central: arte moderna. Há desde aulas sobre moda até fotografia. Um dos pacotes, intitulado “O que é arte contemporânea?”, responde a pergunta usando como objeto de estudos obras feitas desde 1980 até os dias de hoje. Enquanto isso, “Moda com design” discute, a partir de itens de vestuário e conversas com historiadores, o porque de vestirmos esta ou aquela peça, como roupas são fabricadas e quais os seus significados. Os cursos chamados “Arte moderna e ideias”, “Ver fotografias” e “No estúdio: pintura abstrata do pós-guerra” completam a lista de aulas para iniciantes interessados em arte.

Para professores, há as opções “Arte e Inquérito”, “Arte e Ideias” e “Arte e Atividade”. Elas buscam auxiliar os mestres a inserir a arte nas aulas online, além de incluir os temas em atividades interdisciplinares – e, por tabela, transformar a arte em algo que os alunos possam se envolver de forma ativa. Todos os cursos contam com certificado. Que tal sair um pouquinho do Instagram e aprender algo novo?