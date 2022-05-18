Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

Escultura perdida de Salvador Dalí é encontrada após 40 anos

Obra feita em 1979 originou outras esculturas em metal, chamadas "Cristo de São João da Cruz" – todas versões 3D de uma pintura do artista espanhol.

Por Luisa Costa 18 Maio 2022, 16h57 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Foto de Salvador Dalí em 1966.
 (Jack Mitchell/Getty Images)
Continua após publicidade
Escultura perdida de Salvador Dalí é encontrada após 40 anos Priorizar nos meus resultados Google

Em 1979, Salvador Dalí criou uma escultura de cera chamada Cristo de São João da Cruz, que serviria de modelo para outras de suas obras de arte. Ela esteve desaparecida por 40 anos – e, agora, foi encontrada e exibida por uma galeria havaiana. 

A escultura, que recebeu o apelido de “Cera Perdida”, foi encontrada na casa de um colecionador americano não identificado, por proprietários da Harte Internacional Galleries em Maui. Dalí usou o molde de cera para criar esculturas em platina, ouro, prata e bronze do Cristo de São João da Cruz – todas versões 3D da pintura de mesmo nome, feita em 1951 pelo artista espanhol.

A preservação de tais moldes de cera não é comum, então se considerava que o objeto tinha se perdido no processo de criação das esculturas em metal. “[Vendemos] várias esculturas de baixo-relevo do Cristo de São João da Cruz ao longo de nossa história, mas ninguém pensou que o trabalho original ainda existia”, disse Gleen Harte, co-proprietário da galeria, em comunicado.

Continua após a publicidade
Foto da escultura em bronze.
O molde de cera foi usado para produzir versões em metal da escultura – como esta, em bronze. (Harte International Gallery/Reprodução)

Ele e Devon Harte, outro proprietário do estabelecimento, descobriram a Cera Perdida quando visitaram o colecionador para comprar um livro de arte. Um porta-voz da galeria afirmou que o anônimo tinha um relacionamento próximo com Dalí, e o preço pago pela obra não foi revelado. Hoje, é avaliada pela galeria em 10 a 20 milhões de dólares.

Siga
Continua após a publicidade

A escultura passou por um processo de autenticação. Os responsáveis por isso foram Carlos Evaristo, canadense especialista em iconografia, e Nicolas Descharnes, expert francês em Dalí. O pai de Descharnes atuou como secretário do artista, e toda a família trabalha há décadas para identificar reproduções falsas do trabalho de Dalí.

Foto de Dalí com a escultura.
Salvador Dalí com sua obra que se tornaria a “Cera Perdida”. (Harte International Gallery/Reprodução)
Continua após a publicidade

A galeria Harte também tem obras de outros artistas importantes, como Pablo Picasso e Henri Matisse. A Cera Perdida foi exibida na última quarta-feira (11), no que seria o aniversário de 118 anos do surrealista.

Publicidade
TAGS:
Arte
Cultura
ESCULTURA
Salvador Dalí
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).