Escultura perdida de Salvador Dalí é encontrada após 40 anos

Em 1979, Salvador Dalí criou uma escultura de cera chamada Cristo de São João da Cruz, que serviria de modelo para outras de suas obras de arte. Ela esteve desaparecida por 40 anos – e, agora, foi encontrada e exibida por uma galeria havaiana.

A escultura, que recebeu o apelido de “Cera Perdida”, foi encontrada na casa de um colecionador americano não identificado, por proprietários da Harte Internacional Galleries em Maui. Dalí usou o molde de cera para criar esculturas em platina, ouro, prata e bronze do Cristo de São João da Cruz – todas versões 3D da pintura de mesmo nome, feita em 1951 pelo artista espanhol.

A preservação de tais moldes de cera não é comum, então se considerava que o objeto tinha se perdido no processo de criação das esculturas em metal. “[Vendemos] várias esculturas de baixo-relevo do Cristo de São João da Cruz ao longo de nossa história, mas ninguém pensou que o trabalho original ainda existia”, disse Gleen Harte, co-proprietário da galeria, em comunicado.

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Ele e Devon Harte, outro proprietário do estabelecimento, descobriram a Cera Perdida quando visitaram o colecionador para comprar um livro de arte. Um porta-voz da galeria afirmou que o anônimo tinha um relacionamento próximo com Dalí, e o preço pago pela obra não foi revelado. Hoje, é avaliada pela galeria em 10 a 20 milhões de dólares.

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A escultura passou por um processo de autenticação. Os responsáveis por isso foram Carlos Evaristo, canadense especialista em iconografia, e Nicolas Descharnes, expert francês em Dalí. O pai de Descharnes atuou como secretário do artista, e toda a família trabalha há décadas para identificar reproduções falsas do trabalho de Dalí.

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A galeria Harte também tem obras de outros artistas importantes, como Pablo Picasso e Henri Matisse. A Cera Perdida foi exibida na última quarta-feira (11), no que seria o aniversário de 118 anos do surrealista.