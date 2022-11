Existe um campeonato mundial de Excel. Veja como ele funciona

Sim, você leu direito. Organizado pela Financial Modelling World Cup, o Microsoft Excel World Championship é um torneio online de esporte eletrônico (esport) baseado, bem, no Excel, o tradicional programa de planilhas (no qual muita gente gasta uma parte considerável do tempo de trabalho).



A fase final do campeonato acontece neste sábado (12). Oito jogadores competirão as quartas de final, as semis e o confronto derradeiro. Tudo com transmissão ao vivo. Mas, afinal: como ele funciona?



Parece uma prova da aula de informática. Os competidores recebem vários problemas, que precisam ser solucionados com as ferramentas e fórmulas do Excel. Os exercícios têm complexidade variada – os mais difíceis valem mais pontos.

Não é preciso entender de finanças, engenharia ou estatística para participar. Os organizadores do torneio garantem que um usuário comum de Excel é capaz de resolver as tarefas.

“Resolver as tarefas exigirá conhecimento das funções do Excel, habilidades de gerenciamento de dados e raciocínio lógico”, diz o regulamento, que descreve os exercícios como “problemas que fogem do cotidiano”.

A competição começou em 8 de outubro. Participantes de todo o mundo disputaram rodadas de classificação. 128 competidores avançaram para a fase de mata-mata.

Os oito jogadores restantes já garantiram US$500, e a recompensa dobra para quem for eliminado na semifinal. O segundo lugar fatura US$2 mil e o campeão, US$3 mil – além do mais importante, claro: a coroa de maior “planilhador” do mundo.



O Brasil tinha Thomas Silva como representante no campeonato. Infelizmente, ele ficou 28 pontos atrás da britânica Julie Bowden e foi eliminado na primeira fase. No top 8 estão três americanos, três australianos e dois canadenses.

Se você acha que é capaz de ganhar esse troféu, já pode se inscrever para a edição de 2023 nesse link. A organização cobra uma taxa de inscrição que, nas vésperas do torneio, aumenta de preço. Mas se você quer apenas testar os seus conhecimentos em Excel, dá para brincar com as tarefas de anos anteriores.

Quer conferir uma amostra do campeonato? A ESPN americana transmitiu uma competição paralela, em que campeões e participantes de anos anteriores se enfrentavam. Assista:



