Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

Existe um campeonato mundial de Excel. Veja como ele funciona

O software de planilhas virou base para um esport, com prêmio em dinheiro, narração e transmissão na TV. Confira.

Por Leo Caparroz 8 nov 2022, 20h40 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Um rapaz analisando uma planilha em um computador.
 (damircudic/Getty Images)
Continua após publicidade
Existe um campeonato mundial de Excel. Veja como ele funciona Priorizar nos meus resultados Google

Sim, você leu direito. Organizado pela Financial Modelling World Cup, o Microsoft Excel World Championship é um torneio online de esporte eletrônico (esport) baseado, bem, no Excel, o tradicional programa de planilhas (no qual muita gente gasta uma parte considerável do tempo de trabalho).

A fase final do campeonato acontece neste sábado (12). Oito jogadores competirão as quartas de final, as semis e o confronto derradeiro. Tudo com transmissão ao vivo. Mas, afinal: como ele funciona?

Parece uma prova da aula de informática. Os competidores recebem vários problemas, que precisam ser solucionados com as ferramentas e fórmulas do Excel. Os exercícios têm complexidade variada – os mais difíceis valem mais pontos.

Não é preciso entender de finanças, engenharia ou estatística para participar. Os organizadores do torneio garantem que um usuário comum de Excel é capaz de resolver as tarefas.

Siga

“Resolver as tarefas exigirá conhecimento das funções do Excel, habilidades de gerenciamento de dados e raciocínio lógico”, diz o regulamento, que descreve os exercícios como “problemas que fogem do cotidiano”.

Continua após a publicidade

A competição começou em 8 de outubro. Participantes de todo o mundo disputaram rodadas de classificação. 128 competidores avançaram para a fase de mata-mata.

Os oito jogadores restantes já garantiram US$500, e a recompensa dobra para quem for eliminado na semifinal. O segundo lugar fatura US$2 mil e o campeão, US$3 mil além do mais importante, claro: a coroa de maior “planilhador” do mundo.

O Brasil tinha Thomas Silva como representante no campeonato. Infelizmente, ele ficou 28 pontos atrás da britânica Julie Bowden e foi eliminado na primeira fase. No top 8 estão três americanos, três australianos e dois canadenses.

Se você acha que é capaz de ganhar esse troféu, já pode se inscrever para a edição de 2023 nesse link. A organização cobra uma taxa de inscrição que, nas vésperas do torneio, aumenta de preço. Mas se você quer apenas testar os seus conhecimentos em Excel, dá para brincar com as tarefas de anos anteriores.

Continua após a publicidade

Quer conferir uma amostra do campeonato? A ESPN americana transmitiu uma competição paralela, em que campeões e participantes de anos anteriores se enfrentavam. Assista:

Publicidade
TAGS:
campeonato
Microsoft
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).