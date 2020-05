Filme estrelado por gatos é aposta para ajudar cinemas independentes

Devido a pandemia de covid-19, salas de cinema de todo o mundo tiveram que fechar suas portas por tempo indeterminado. Se a situação está difícil até para as grandes redes de cinema, imagine o prejuízo com que vão arcar as salas independentes ao final desse período. O que ninguém esperava é que gatinhos poderiam salvar o dia.

Não, não é a nova versão de Cats – que foi lançada em 2019 e já é considerada um dos piores filmes da história. Na verdade, Brian Mendelssohn, proprietário do pequeno Row House Cinema, na Pensilvânia (EUA) está produzindo um longa inteiramente estrelado por felinos de verdade. As cenas que compõem o filme – que consistem basicamente em gatos fofos fazendo coisas de gato – estão sendo registradas por donos do mundo todo durante a quarentena. Você, inclusive, pode contribuir preenchendo a ficha e enviando um vídeo do seu bichano neste site.

A iniciativa, chamada Quarantine Cat Film Festival, funciona em parceria com outros cinemas espalhados pela América do Norte. Os cinemas participantes se comprometem a auxiliar na venda de ingressos e na exibição do filme online e, então, ficam com 50% da grana arrecadada. A ideia é simples: se tem uma coisa que o público pagaria para ver, são gatos.

Os outros 50% podem ir para os donos de gato que contribuírem com vídeos. Como assim? Além da possível participação na obra (caso o vídeo seja aprovado pela curadoria), os melhores vídeos concorrem também a uma premiação em dinheiro, cujovalor ainda não foi especificado. Os felinosserão julgados nas categorias “mais bonito”, “mais engraçado”, “mais corajoso”, “mais amoroso” e “melhor do show”. O verdadeiro Oscar do mundo animal.

A ideia de transformar as trapalhadas de gatinhos em renda para os cinemas de rua veio da esposa de Mendelssohn, que percebeu o quanto era divertido assistir aos seus pets, Oliver e Isabella, no dia a dia. Eles, inclusive, foram os astros do trailer. Confira:

Até o momento, 37 cinemas do Canadá e Estados Unidos já se juntaram ao Festival, mas outras salas que tiverem interesse ainda podem se cadastrar pelo portal. Os pais de pet também devem continuar enviando seus vídeos até o dia 15 de maio. O site do projeto não especifica se pessoas de outras nacionalidades podem participar, mas, caso queira tentar tornar seu amigo peludo um artista, confira todas as informações clicando aqui.

O filme, com duração prevista de 70 minutos, tem data de estreia marcada para o dia 19 de junho de 2020. Então deixe separada sua pipoca, o petisco do seu companheiro, e não perca essa verdadeira obra animal.