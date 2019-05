Game of Thrones dobrou número de huskies siberianos abandonados

A 1ª temporada de Game of Thrones começa com uma das únicas cenas fofas (e zero sangrentas) da série: um grupo de filhotes de lobo gigante é resgatado pelos Stark e passa a fazer parte da família.

O problema é que, desde que a audiência de GoT explodiu, muita gente passou a desejar um mascote como o de Jon Snow. Na ausência de lobos de verdade, a demanda por cães da raça husky siberiano – que se assemelham fisicamente aos caçadores icônicos de Winterfell – aumentou desde 2011.

Lobos gigantes, que estão no brasão da casa Stark, não existem na vida real. Eles foram inspirados em uma espécie extinta há 12 mil anos, o Canis dirus.

Para reviver esses animais nas telas, os produtores usaram cães da raça Inuit do Norte e dobraram seu tamanho digitalmente. Pelo fato dos inuits serem raros e caros, os huskies se tornaram a alternativa favorita dos fãs da série.

Acontece que a raça exige atenção: recomenda-se pelo menos duas horas de exercício por dia. Caso contrário, os huskies ficam estressados e podem acabar descontando nos objetos da casa.

Muitos fãs adquirem os cães sem saber de seu temperamento ativo. E é assim que eles acabam sendo abandonados e vão parar em abrigos.

O maior grupo de resgate canino do Reino Unido, Dogs Trust, revelou que o número de huskies resgatados aumentou em 420% desde o início da série. A NorSled, dos Estados Unidos, disse que os huskies abrigados duplicaram nesse mesmo período.

Em entrevista à National Geographic, a vice presidente do Grupo de Resgate de Huskies do Vale de Delaware disse que os animais, quando possuem identificação, normalmente possuem nomes inspirados em Game of Thrones. Já dá pra imaginar quantos Fantasmas, Nymerias e Ladys foram acabaram nas ruas durante os últimos oito anos de exibição da série.

O mesmo fenômeno ocorreu em 1996, quando foi lançado 101 Dálmatas. A popularidade do filme resultou em um boom na venda da raça. Depois que o sucesso passou, mais de 10 mil dálmatas foram abandonados.

Mais raças da moda surgem a cada ano. Os “filmes de cachorro” contribuem para o aumento da demanda e posterior abandono dos animais. Foi o caso dos labradores com Marley & Eu, akitas com Sempre ao seu Lado, e chihuahuas com Perdido pra Cachorro.

Faltando dois episódios para o fim da série, Game of Thrones nunca esteve tão em alta. A atenção dada aos lobos gigantes logo vai diminuir e isso pode impactar o futuro de mais huskies. Para quebrar esse ciclo, basta seguir a orientação de todos os especialistas: faça a devida pesquisa antes de comprar ou adotar qualquer raça.