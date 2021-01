Grey`s Anatomy foi a série mais pesquisada no Brasil em 2020

Mesmo após 17 temporadas, a popularidade de Grey`s Anatomy, a série médica sobre Meredith Grey (Ellen Pompeo) e o dia a dia do Hospital Grey-Sloan, está longe de acabar. Prova disso é que ela foi a série mais pesquisada no Brasil em 2020, segundo levantamento do Google Trends feito a pedido da Super.

Para a análise, o Google considerou as 120 séries mais populares do momento segundo o IMDb, o maior banco de dados sobre cinema e televisão, e o volume de buscas realizadas no Brasil no ano passado. Confira:

O levantamento mostrou que Grey`s Anatomy foi o programa mais acessado em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal. A exceção fica por conta de Amapá, Amazonas e Pará. Nestes, a série mais pesquisada foi The Walking Dead, que, atualmente, está na 10ª temporada (segundo os produtores, será a penúltima).

O Brasil não está sozinho nessa. De acordo com uma pesquisa da Nielsen, Grey`s Anatomy ficou em segundo lugar nos EUA como a série mais vista no streaming em 2020. Foram 657 milhões de horas assistidas pela Netflix. Só perdeu para The Office, com 952 milhões de horas – haja pipoca.

Por aqui, a ampla oferta de serviços que possuem Grey`s Anatomy no catálogo também pode ajuda a explicar o sucesso: a série está disponível na Netflix, no Amazon Prime Video e no Globoplay.

Além disso, o levantamento do Google Trends trouxe outro dado interessante: as séries mais unicamente buscadas por estado brasileiro em 2020. É uma comparação do volume de pesquisas que os programas obtiveram em cada lugar com as respectivas médias nacionais de busca.

Exemplo: How I Met Your Mother possui uma média de pesquisas no Google levando em conta todos os estados do Brasil. No Ceará, contudo, as buscas pela comédia foram 54% maiores em relação a essa média. No Espírito Santo, o destaque foi Doctor Who. Por lá, as buscas pela série foram 323% maiores do que a média nacional para o sci-fi britânico.

Na tabela abaixo, você confere todos os resultados: