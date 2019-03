HBO cria playlists temáticas como aquecimento para Game of Thrones

Desde 2011, as sete temporadas de Game of Thrones, lançadas pelo canal HBO, reúnem 67 episódios, com dezenas de personagens, lugares e tramas que acontecem ao mesmo tempo.

Na internet, não faltam vídeos e guias que ajudam a entender a história e a (complexa) árvore genealógica das famílias criadas pelo escritor George R.R. Martin. E para quem já assistiu e quer rever a saga, o desafio é o tempo. Ao todo, Game of Thrones possui, até agora, mais de 63 horas de duração. Ver tudo de uma vez levaria dois dias e meio, sem pausa nem para ir ao banheiro.

Quem não quer passar por isso para rever um ou outro episódio pode usar as playlists temáticas da série, disponibilizadas desde o fim de fevereiro no serviço de streaming HBO GO. A iniciativa veio com a proximidade da oitava e última temporada, que estreia no dia 14 abril.

Cada uma das listas possuem episódios com algum tema específico, como dragões, ou sobre um dos personagens principais, como Jon Snow (Kit Harrington). Elas ficarão disponíveis até o dia 30 de junho.

Como acessar as listas?

As seleções de episódio só são acessíveis pela página inicial do serviço de streaming, na seção sobre Game of Thrones. São oito, ao todo, com cerca de 10 episódios cada. Confira um resumo sobre cada uma delas:

Aviso: spoilers sobre a série à frente. Depois não diga que não avisamos.

– Personagens principais

Cinco personagens da série possuem uma lista própria de episódios. São eles: Jon Snow, Cersei Lannister (Lena Headey), Sansa Stark (Sophie Turner), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e o Rei da Noite (Vladimir Furdik ).

As coleções mostram os momentos principais para entender a jornada de cada um deles ao longo da história. As listas não abordam necessariamente todas as temporadas, mas os episódios relacionados com o atual momento da série. A de Jon Snow, por exemplo, ignora as duas primeiras temporadas e começa já na terceira.

– Dragões

Esta é dedicada aos dragões de Daenerys, criaturas que acabaram virando um dos símbolos da série. Como eles cresceram ao longo das temporadas, nada mais justo do que uma lista reservada a eles. Ela começa com o último episódio da 1a temporada, no qual eles saem do ovo, e termina na sétima, quando eles partem para a ação.

– As melhores batalhas

Uma seleção de batalhas e combates marcantes da série. A lista começa com o oitavo episódio da série, no qual Khal Drogo (Jason Momoa) enfrenta Mago – um embate de menos de um minuto, mas com um final chocante. A partir daí, além de lutas individuais, há conflitos como a Batalha dos Bastardos, da sexta temporada, e a batalha na baía de Blackwater (Água Negra), no final da segunda.

– In memoriam

Prepare o lenço, pois esta presta uma homenagem aos principais personagens de Game of Thrones que já morreram (se você conhece a série, sabe que é comum alguém volta e meia bater as botas). Para relembrar pessoas como Ned Stark, Tywin Lannister, Hodor e cia..

Temporadas disponíveis

Todas as temporadas de Game of Thrones estão disponíveis no Now e no HBO GO, cuja mensalidade é de R$34,90 – valor alto se comparado a outras plataformas do gênero. No entanto, até o dia 12 de abril é possível assistir por lá as duas primeiras temporadas gratuitamente.

A última temporada estreia dia 14 de abril. Veja o trailer abaixo: