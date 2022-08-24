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Cultura

Hightower e Velaryon: a origem das casas apresentadas em House of the Dragon

Ficou confuso com os novos sobrenomes? Veja quem são as famílias e quais são seus papéis na geopolítica de Westeros.

Por Maria Clara Rossini 24 ago 2022, 14h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Montagem com as fotos dos personagens Alicent Hightower e Corlys Velaryon.
 (HBO/Reprodução)
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Hightower e Velaryon: a origem das casas apresentadas em House of the Dragon Priorizar nos meus resultados Google

House of the Dragon mostrou que os fãs não cansaram do universo de Game of Thrones. O primeiro episódio da nova série atingiu mais de 2,6 milhões de telespectadores nos Estados Unidos nas primeiras seis horas após a estreia, no último domingo (21). Ele já se tornou o lançamento mais assistido no streaming em 2022.

Se você faz parte desse grupo, provavelmente percebeu dois novos sobrenomes, que serão importantes no desenrolar da série: Hightower e Velaryon. No resumo abaixo, confira quem são essas casas e como elas se relacionam com a história da família Targaryen.

Casa Hightower

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“Nós iluminamos o caminho” (We light the way) é o lema dos Hightower. Essa casa governa Vilavelha, uma das cidades mais antigas de Westeros, dentro do reino da Campina. A família que governa a Campina é a Casa Tyrell – a mesma da Margaery, que casou com Joffrey e Tommen Baratheon na série original. Margaery, inclusive, é filha de uma mulher Hightower. 

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A família Hightower é vassala de Jardim de Cima e dos Tyrell. O “castelo” dos Hightower chama Torrealta, e fica dentro de Vilavelha.

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Ilustração do castelo dos Hightower.
(Livro O Mundo de Gelo e Fogo/Reprodução)

Na série, a casa é representada por Otto Hightower (Rhys Ifans), o mão do rei Viserys I (Paddy Considine); e sua filha, Alicent Hightower (Olivia Cooke), que é amiga de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

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A proximidade entre os Hightower e os Targaryen é de longa data. A família foi uma das primeiras a se curvar para Aegon Targaryen, o conquistador e primeiro rei de Westeros (leia mais sobre ele aqui). Aegon recompensou os Hightower com cargos de governo, e assim eles se tornaram membros recorrentes da corte.

Otto Hightower já era mão do rei Jaehaerys I Targaryen, o avô de Viserys I. Daí, Viserys resolveu mantê-lo no cargo, como uma forma de valorizar a lealdade de Otto aos Targaryen. O mão do rei, no entanto, tem seus próprios interesses para defender – e pode ser que ele use sua filha, Alicent, para conseguir o que quer. Logo no primeiro episódio, ele sugere que Alicent passe mais tempo com o rei para “confortá-lo” após a morte da rainha. Já dá para imaginar o que vem por aí.

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Casa Velaryon

Pois é: os Targaryen não são a única família de cabelo branco. Essa é uma característica das famílias da antiga Valíria, como os Velaryon. Eles são vassalos de Pedra do Dragão, e consequentemente, dos Targaryen.

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Apesar de ser originalmente de Valíria, a família Velaryon vive em Westeros há muito tempo, antes mesmo dos Targaryen e da Perdição de Valíria. Ao contrário dos Targaryen, os Velaryon não possuem dragões. A família foi mais bem sucedida no mar, e é conhecida por dominar diversas rotas marítimas. Em uma dessas viagens marítimas, eles deixaram Valíria (em Essos) e se estabeleceram na ilha de Derivamarca (em Westeros), próximo a Pedra do Dragão. 

 

Quem representa essa casa na série é Corlys Velaryon (​​Steve Toussaint), também conhecido como Serpente do Mar. Ele é casado com a princesa Rhaenys (Eve Best), prima do rei Viserys I e chamada de “a rainha que nunca foi”. Os Velaryon têm um histórico de casamentos com os Targaryen, já que ambos possuem “sangue” valiriano. 

Corlys é um marinheiro experiente, que conseguiu aumentar a fortuna da família. Ele também é Mestre dos Navios da coroa. Os Velaryon permanecem nesse cargo até o reinado do rei Aerys II (o rei louco), pai de Daenerys. Assim como os Hightower, os Velaryon também têm interesses relacionados ao Trono de Ferro.

O segundo episódio de House of the Dragon estreia às 22h deste domingo (28), na HBO.

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