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Cultura

House of the Dragon: Veja quem é quem na família Targaryen

Ficou confuso com o trailer de House of the Dragon? Confira a árvore genealógica dos personagens que aparecem na nova série derivada de Game of Thrones.

Por Maria Clara Rossini 22 jul 2022, 15h58 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Poster da série House of the Dragon.
 (HBO MAX/Divulgação)
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Falta apenas um mês para a estreia de House of the Dragon – ou A Casa do Dragão. Os fãs aguardam o spin-off de Game of Thrones há três anos, desde o (amargo) fim da série original. A nova trama chega às telas no dia 21 de agosto. Confira o trailer abaixo:

House of the Dragon se passa 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. A série foca na família que esteve no poder durante boa parte da história de Westeros: os Targaryen. 

Aqui vale um resumo de como os Targaryen chegaram ao poder em Westeros. Eles são originalmente de Valíria: uma cidade no continente de Essos em que diversas famílias tinham dragões. Os Targaryen eram só mais uma dessas famílias por lá. 

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Determinada noite, uma menina chamada Daenys Targaryen teve uma visão de que uma tragédia aconteceria na cidade. Seu pai, Aenar Targaryen, levou toda a família, riquezas e dragões para uma península chamada Pedra do Dragão, em Westeros.

Dito e feito. Doze anos mais tarde, um evento cataclísmico e misterioso chamado Perdição de Valíria ocorreu na cidade natal dos Targaryen. Todos os dragões e famílias poderosas que dominavam a região desapareceram. Os Targaryen, que estavam a salvo em Westeros, se tornaram os únicos senhores de dragões.

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Cem anos após a Perdição de Valíria, os Targaryen já estavam bem estabelecidos em Pedra do Dragão. Foi quando o tatara tataraneto de Daenys, Aegon I, usou os dragões para conquistar Westeros e unificar os territórios sob um único governo centralizado: o Trono de Ferro. A partir daí, os Targaryen governaram Westeros por quase 300 anos.

Caso não tenha lido os livros ou não lembre das referências na série original, você provavelmente ficou perdido com os novos personagens de cabelo branco. A árvore genealógica da família Targaryen é enorme, então neste texto vamos focar apenas nos personagens que aparecem na nova série. Abaixo, confira quem é quem na casa do dragão.

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(Atenção: Os trechos abaixo são baseados no livro Fogo e Sangue. Pode conter spoilers da série dependendo do período de tempo que for abordado).

Viserys Targaryen I (Paddy Considine)

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Imagem promocional de personagem Viserys Targaryen I.
(HBO MAX/Divulgação)

É quem senta no Trono de Ferro na nova série. Viserys I Targaryen é o quinto rei da dinastia Targaryen. Ele é tataraneto de Aegon I Targaryen, o conquistador.

Viserys I foi escolhido por um conselho para suceder seu avô Jaehaerys I no Trono de Ferro. Seu primeiro casamento foi com Aemma Arryn, com quem teve uma filha chamada Rhaenyra e dois filhos que morreram na infância. Depois, Viserys I se casou com Alicent Hightower, que deu à luz Aegon, Helaena, Aemond e Daeron, nesta ordem.

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Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy)

Imagem promocional de personagem Rhaenys Targaryen.
(HBO MAX/Divulgação)

Essa é a primeira filha e única herdeira do primeiro casamento de Viserys I. Por ser a primogênita e ter uma relação próxima com o pai, Rhaenyra deseja ocupar o Trono de Ferro – mas nenhuma mulher havia sido governante antes. Além disso, a tradição diz que o sucessor deve ser o primeiro filho homem. Caso o rei não tenha filhos do sexo masculino, seu irmão pode assumir o trono.

Seu primeiro casamento foi com Laenor Velaryon, um primo com quem ela teve três filhos. O segundo casamento é com seu tio, Daemon Targaryen, que também resultou em três filhos: Aegon, Viserys, e Visenya.

Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney)

Ilustração de personagem Aegon Targaryen.
(HBO MAX/Divulgação)

Primeiro filho do segundo casamento do rei Viserys I. Assim como a meia-irmã Rhaenyra, também tem a intenção de ocupar o Trono de Ferro.

Daemon Targaryen (Matt Smith)

Imagem promocional de personagem Daemon Targaryen.
(HBO MAX/Divulgação)

O príncipe Daemon é o irmão mais novo de Viserys I. Ambos são filhos dos irmãos Baelon e Alyssa Targaryen (se você já assistiu Game of Thrones, sabe que incesto não é incomum nessa história).

Primeiramente Daemon se casa com Rhea Royce, mas fica viúvo. Depois, casa com Laena Velaryon e tem dois filhos. Após a morte de Laena, Daemon casa com a sobrinha Rhaenyra Targaryen, com quem tem mais três filhos.

Daemon é descrito como um guerreiro habilidoso e excelente montador de dragão. Também tem ambições pelo Trono de Ferro.

Rhaenys Targaryen (Eve Best)

Imagem promocional de personagem Rhaenyra Targaryen.
(HBO MAX/Divulgação)

Rhaenys é prima do rei Viserys I. Ela foi cogitada para assumir o trono após a morte do avô, Jaehaerys I. Por esse motivo, é apelidada “A Rainha que Nunca Foi”.

É casada com o Lorde Corlys Velaryon, com quem tem dois filhos: Laena Velaryon (segunda esposa de Daemon) e Laenor Velaryon (primeiro marido de Rhaenyra).

Se mesmo assim você continua embananando os nomes e graus de parentesco, o melhor é esperar até o dia 21 de agosto para assistir à série na HBO – e conhecer os personagens de perto.

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