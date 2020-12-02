Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Cultura

Livro da Semana: “Alex no País dos Números”, de Alex Bellos

A melhor história da matemática já escrita para leigos não é só uma aula de didatismo: é o relato da viagem de um jornalista por uma disciplina que salpica suas páginas de personagens excêntricos e fasicnantes.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 dez 2020, 09h38 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h30
Livro da Semana: “Alex no País dos Números”, de Alex Bellos Priorizar nos meus resultados Google

“Alex no País dos Números” | Clique aqui para comprar

Alex Bellos é um bom escritor, ninguém pode negar: o cara publicou um livro de 500 páginas sobre matemática e passou quatro semanas na lista de mais vendidos do jornal inglês Sunday Times. Ele também é um escritor versátil: seu outro grande feito literário foi ser o coautor da autobiografia oficial do Pelé – honra que ele conseguiu após trabalhar por anos como correpondente do jornal The Guardian no Rio de Janeiro, quando se apaixonou pelo Brasil e seu futebol.

O livro – o da matemática, não o do Pelé – não se limita a uma área, uma prova ou um teorema. Alex no País dos Números é abrangente: começa nas primeiras noções de contagem e geometria dos humanos pré-históricos, e termina introduzindo conceitos complicados de geometria não euclidiana, que surgiram recentemente, no século 19. Assim, o livro funciona como uma história da matemática para leigos. A melhor já escrita com esse fim.

Mas Alex fez muito mais do que uma simples obra didática. Alex no País dos Números é, acima de tudo, uma reportagem. Embora tenha um diploma em Matématica, Bellos trabalhou como jornalista a vida toda – e encarou seu mergulho na disciplina que ele próprio estudou como uma jornada de descoberta e redescoberta da disciplina que o fascinou em seus anos de universitário.

Siga
Continua após a publicidade

O livro é estruturado de maneira pouco usual, como uma paródia dos relatos de viagem dos séculos 18 e 19. No início de cada capítulo, há um breve resumo da jornada que o autor realizou para escrevê-lo – resumo que enfatiza os pontos mais bizarros ou maravilhosos da apuração. Veja alguns exemplos:

Continua após a publicidade

Capítulo 0: Em que o autor tenta descobrir de onde vieram os números, já que não faz tanto tempo que eles estão por aqui. Conhece um homem que morou na selva e um chimpanzé que sempre morou na cidade. 

Capítulo 1: Em que o autor aprende sobre a tirania do dez e sobre os revolucionários que tentaram derrubá-la. (…)

Continua após a publicidade

Capítulo 2: Em que o autor quase muda de nome porque um discípulo do fundador de um culto grego diz que é o que deve ser feito. (…)

Alex alterna explicações cristalinas – que vão fazer você ver a beleza por trás de tudo de monótono que estudou no ensino médio – com visitas a um elenco de personagens excêntricos, que incluem uma acadêmica que representa superfícies de curvatura negativa com crochê, um numerólogo milionário que dá consultas a rappers famosos e um guru indiano que resgata os métodos de multiplicação de seus ancestrais.

Continua após a publicidade

Além de apresentar ilustres anônimos, Alex joga uma nova luz sobre figurões cobertos de pó. Descobrimos que Pitágoras era uma espécie de profeta autodeclarado, líder de um culto em que comer feijões era proibido e qualquer menção a números irracionais, como a raiz de dois, era punida com a morte. Georg Cantor enlouqueceu pensando no infinito. Roger Penrose, amigo de Stephen Hawking e mestre dos buracos negros, também se revela um geômatra talentoso, capaz de criar formas com propriedades inéditas.

#SuperLivros | Conheça nossas outras recomendações.

Publicidade
TAGS:
Livro
Matemática
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).