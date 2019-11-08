Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Cultura

Luiz Felipe Pondé – A capacidade de incomodar todos os lados do debate

Politicamente incorreto e incisivo, o conservador Luiz Felipe Pondé consolidou-se como ícone do polemismo.

Por Thales de Menezes 8 nov 2019, 13h45 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Iansã Negrão e Morgana Miranda/Superinteressante)
Continua após publicidade
Luiz Felipe Pondé – A capacidade de incomodar todos os lados do debate Priorizar nos meus resultados Google

SI_FilósofosPop_Ponde_Index

U

m filósofo que decidiu seguir uma trajetória de simplificação da linguagem para participar mais intensamente do debate público. E que assume Nelson Rodrigues e Paulo Francis como influências fundamentais em seu destino de polemista. “Sempre gostei do debate de ideias e sempre fui muito fiel ao que eu penso e ao que eu sinto. Ao ver algo de que discordo, sempre me pronunciei. E não sou uma pessoa que sofra com o que os outros pensam de mim, o que é uma arma polemista.”

Luiz Felipe Pondé estudou medicina na Universidade Federal da Bahia. Cursou filosofia e fez doutorado na USP e pós-doutorado em epistemologia pela Universidade de Tel Aviv. Chegou a vice-diretor da Faculdade de Comunicação da FAAP, onde também é professor de filosofia, e na PUC-SP, na qual ensina ciências da religião.

Continua após a publicidade

Mas hoje talvez ele seja mais conhecido por seus comentários e postura polêmica de direita em colunas de jornais e comentários em bancadas de estúdio de TV.

Siga

SI_FilósofosPop_Ponde_box1

Continua após a publicidade

Em sua literatura transmissora de ideias, partiu de livros de propostas intelectuais mais restritas, como Comentários de Psicologia Pascalina (2001) e Crítica e Profecia: Filosofia da Religião em Dostoiévski (2003) para uma série recente em que aborda com linguagem coloquial temas como comportamento, relações amorosas, religião e ciências.

SI_FilósofosPop_Ponde_Livro1

Continua após a publicidade

Essa série, em que procura mostrar como a filosofia de todos os tempos lida com assuntos que ainda estão na pauta cotidiana, tem títulos provocativos: Filosofia para Corajosos, Amor para Corajosos, Espiritualidade para Corajosos… Talvez penetrar no campo de debates do autor não exija tanta coragem assim, por sua forma atraente de abordar temas sisudos. Mas é preciso dizer que Pondé é bom de títulos para seus livros. Como em sua discussão sobre o desaparecimento da espiritualidade em Os Dez Mandamentos (+ um), que ganhou o subtítulo “Aforismos Teológicos de um Homem sem Fé”.

Pondé é um dos nomes fortes a sustentar um pensamento conservador no Brasil recente. Outras obras fadadas a polêmicas foram A Era do Ressentimento, na qual ele define ressentimento como “uma forma de cegueira espiritual”, e Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, que conseguiu a proeza de levantar objeções de lados opostos de longevas disputas ideológicas.

Continua após a publicidade

SI_FilósofosPop_Ponde_box2

Eis um exemplo da verve de Pondé:
“Ao final, a praga do politicamente correto é apenas mais uma forma enraivecida de recusar a idade adulta e de aniquilar a inteligência. O que ela mais teme é a coragem. Por isso, diz que o povo é lindo quando não é; diz que as mulheres estão bem sozinhas, quando não estão; diz que a natureza é uma mãe quando ela é mais Medeia; nos proíbe de reclamar de gente brega ao nosso redor; mente sobre aqueles que lutaram contra a ditadura (eles não seriam muito melhores do que os torturadores se tivessem a chance de torturar alguém); nega a importância da culpa porque é mau-caráter. Enfim, não é capaz de reconhecer valor em nada porque nega a própria capacidade humana de fazer discernimento.”

Publicidade
TAGS:
Filosofia
filósofos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).