1 – Escolha bem o tema

A oferta de podcasts é absurda. Então vale identificar quais nichos renderiam mais. Ouça programas de vários formatos (narrativos, ficcionais, monólogos) e analise as listas de mais ouvidos. A partir daí, escolha um tema pelo qual seja apaixonado – desde que seja possível fugir do óbvio na abordagem.

2 – Não desista por falta de estrutura

Você não precisa contar com todo o aparato de um estúdio: use o celular ou microfones com entrada USB (há opções razoáveis a partir de R$ 150). O importante é evitar que o som reverbere (e pareça que você gravou no banheiro). Para diminuir esse efeito, vale usar tapetes, cobrir-se com um lençol – ou, ainda, gravar dentro do guarda-roupa.

3 – Corta e corta

Continua após a publicidade

Para editar, softwares gratuitos, como Audacity e Anchor, são boas opções para iniciantes. E você não tem de colocar o seu podcast nas (várias) plataformas de streaming, uma por vez. Há serviços de hospedagem que encurtam esse processo: você publica lá e ele se encarrega da distribuição. Um dos mais usados é o próprio Anchor (que desde 2019 pertence ao Spotify).

4 – Grave um piloto…

…e mostre para amigos e potenciais ouvintes. Mas não tem atalhos: construir audiência demora. Seja persistente. Participe de outros podcasts e divulgue o seu trabalho (e, claro: convide outras pessoas para o seu). Publique periodicamente para que o público saiba que é sério e adquira o hábito de acompanhar. Mas seja realista: manter um programa diário (ou até mesmo semanal) sozinho dá trabalho – e isso pode aumentar os riscos de você abandonar o projeto.

Saiba mais

Vai gravar entrevistas remotas ? Evite softwares de videoconferência (Zoom, Meet, etc.): a qualidade do áudio deixa a desejar, e eles não gravam a voz de cada participante em faixas de áudio individuais (o que facilita a edição). Prefira plataformas voltadas para podcast, como o Zencastr e o Riverside.

Roteiros de podcast que não se atêm à linguagem falada soam monótonos e confusos. Opte por frases curtas, na ordem direta, e com expressões que você usaria numa conversa ao vivo. Leia o texto em voz alta antes de gravar e veja se soa natural.

Anúncios e crowdfunding são boas opções de financiamento – mas funcionam melhor para públicos consolidados. Para tirar o podcast do papel, existem programas de aceleração e editais de fomento, como o Google Podcast Program e o Sound Up Brasil (este prioriza criadores de conteúdo negros).

Fontes: Bia Guimarães, jornalista e co-apresentadora do podcast 37 Graus. Carlos Merigo, sócio-fundador do B9 e apresentador do Braincast.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram