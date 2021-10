Manual: como montar um computador do zero?

14 out 2021, 20h41

Por Rafael Battaglia 14 out 2021, 20h41

Do que você precisa?

Vai dar uma de Henry Cavill? Então decida quanto você pode investir e o seu objetivo: animação 3D exige muito mais potência que Excel. Assim você define o processador (os mais comuns são Intel e AMD). A linha Core da Intel vai do i3 ao i9 – se você não usa programas pesados, um i3 ou i5 de última geração já resolve.

A placa-mãe

Interliga quase tudo em um PC. É importante verificar se as suas entradas (soquetes e chipsets) são compatíveis com o processador e os demais componentes que você escolher. Há quatro tamanhos: mini-ITX, microATX, ATX (o padrão para desktops comuns) e EATX – compre um gabinete compatível.

Memória de elefante

Para armazenamento, uma SSD é mais rápida, compacta e resistente que um HD. A desvantagem: sai mais caro e cabe menos coisa (para arquivos grandes, use um HD externo ou espaço na nuvem). Na memória de processamento (RAM), 8 Gb bastam para tarefas de rotina; para programas pesados, considere 16 Gb.

Continua após a publicidade

Hora de montar

Use chave Phillips e um estilete. Disponha as peças em uma superfície que não conduza eletricidade. Comece pela fonte de alimentação de energia. Depois, encaixe o processador na placa-mãe (a etapa mais delicada). Ventoinhas na frente e atrás do gabinete: a da frente puxa o ar frio, a de trás elimina o quente.

Para saber mais

-Um processador de vários núcleos permite realizar mais tarefas simultâneas. Um importante indicador de agilidade é a velocidade de clock: para gamers, o ideal é que ela fique próxima de 4 GHz.

–Placas de vídeo dedicadas são caras, mas oferecem gráficos de primeira a usuários de alta performance. Pense, antes, em comprar um gabinete espaçoso – elas são grandes.

-Compre um adaptador USB para internet wi-fi e não se esqueça do sistema operacional (Windows ou Linux, para os diferentões. Mas, se você usa Linux, não precisa ser lembrado desse detalhe).

-Precisa de ajuda? Sites como o PC Part Picker (em inglês) e meupc.net (português) possuem guias de construção, além de permitirem comparar preços e modelos dos componentes.