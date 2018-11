Monet, Van Gogh, Picasso: 52 mil obras de arte disponíveis para download

O site do Instituto de Arte de Chicago disponibilizou um acervo com mais de 52 mil imagens de obras de arte em alta resolução. Todas elas estão em Creative Commons, tipo de licença que permite a você compartilhar, baixá-las em alta resolução e, assim, dar uma pegada mais conceitual ao plano de fundo de seu computador ou celular, por exemplo.

A coleção pode ser acessada a partir de vários filtros – tudo está em inglês, mas a navegação, garantimos, é simples. Clicando na categoria “Mostrar Apenas” e selecionando a opção ”Domínio Público”, você pode explorar aspectos como as obra por data – o posto de mais antiga da lista é ocupado por um artefato de pedra esculpida encontrado nos Estados Unidos, que têm mais de 10 mil anos de idade. Há imagens de pinturas, ilustrações, gravuras, fotografias, esculturas e trabalhos em tecido.



É possível pesquisar pelo país de origem (só de made in Brazil, são mais de 40, como alguns esboços feitos por ninguém menos que o arquiteto Oscar Niemeyer) ou mesmo por tema (animais, flores, paisagens, por exemplo).

Caso seja interessado em alguma escola artística em específico, também dá para filtrar dessa forma. Há, além disso, a busca por autor. Só no campo das artes plásticas, dá para ir de Van Gogh a Andy Warhol, passando por nomes importantes como Monet, Picasso e Toulouse-Lautrec. Várias obras acompanham uma descrição sobre sua história e particularidades, como, por exemplo, onde está exposta, quais as proporções do quadro e os materiais utilizados para fazê-lo.

Você pode acessar a coleção completa clicando neste link.