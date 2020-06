Manual: como lavar sua roupa no capricho?

Separe as peças

Isso é óbvio, mas vai além de não misturar brancas com coloridas. Roupas claras e escuras devem ser separadas – bem como peças novas, que podem tingir as outras, e peças muito sujas. Acumule cargas maiores de roupa para economizar água, e lave os tecidos mais delicados à mão.

Olho no amaciante

Dilua e coloque sempre no dispenser, nunca diretamente nas roupas, para não manchar. Em toalhas, não use: com o tempo, ele tira a capacidade de absorver água. Para mantê-las fofinhas, deixe de molho por 20 min. com água quente, vinagre e ½ xícara de bicarbonato de sódio.

Ciclos de lavagem

Use os ciclos rápidos, com a água fria. Isso evita que as roupas desgastem e economiza luz. A vida útil de uma camiseta fica até 52% maior (e o gasto com eletricidade,

66% menor). Vai deixar de molho? Respeite o limite de duas horas: mais do que isso, as peças podem deteriorar.

Feche zípers…

…e botões, isso evita deformações. Peças jeans não devem ser lavadas sempre: pendure calças e jaquetas no banheiro enquanto toma banho, para que elas entrem em contato com o vapor d’água, depois deixe arejar. Quando for colocá-las na máquina, vire-as do avesso.

Decifrando a etiqueta

1 – O número indica a temperatura máxima que a roupa aguenta. Se houver um traço embaixo, não centrifugue.

2 – A temperatura do ferro: uma bolinha (110 oC), duas (150 oC) ou três (200 oC). Se estiver com um “X”, nada de passar.

3 – Com este símbolo, usar alvejante à base de cloro na peça está permitido. Se o símbolo estiver cortado por um “X”, não.

4 – Uma bolinha diz que é para usar a temperatura mínima da secadora; duas, a máxima. Se não houver símbolo, não rola secadora.