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Ideias

Manual: como lavar sua roupa no capricho?

Se você quer evitar manchas, economizar água e ainda descobrir o significado dos símbolos das etiquetas, esse é o manual ideal para você.

Por Rafael Battaglia 1 jun 2020, 09h43 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
SI_416_Manual
 (@ilustralu/Superinteressante)
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Manual: como lavar sua roupa no capricho? Priorizar nos meus resultados Google

Separe as peças

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(@ilustralu/Superinteressante)

Isso é óbvio, mas vai além de não misturar brancas com coloridas. Roupas claras e escuras devem ser separadas – bem como peças novas, que podem tingir as outras, e peças muito sujas. Acumule cargas maiores de roupa para economizar água, e lave os tecidos mais delicados à mão.

Olho no amaciante

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(@ilustralu/Superinteressante)
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Dilua e coloque sempre no dispenser, nunca diretamente nas roupas, para não manchar. Em toalhas, não use: com o tempo, ele tira a capacidade de absorver água. Para mantê-las fofinhas, deixe de molho por 20 min. com água quente, vinagre e ½ xícara de bicarbonato de sódio.

Siga

Ciclos de lavagem

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(@ilustralu/Superinteressante)

Use os ciclos rápidos, com a água fria. Isso evita que as roupas desgastem e economiza luz. A vida útil de uma camiseta fica até 52% maior (e o gasto com eletricidade,

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66% menor). Vai deixar de molho? Respeite o limite de duas horas: mais do que isso, as peças podem deteriorar.

Feche zípers…

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…e botões, isso evita deformações. Peças jeans não devem ser lavadas sempre: pendure calças e jaquetas no banheiro enquanto toma banho, para que elas entrem em contato com o vapor d’água, depois deixe arejar. Quando for colocá-las na máquina, vire-as do avesso.

Decifrando a etiqueta

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(Arte/Superinteressante)
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1 – O número indica a temperatura máxima que a roupa aguenta. Se houver um traço embaixo, não centrifugue.

2 – A temperatura do ferro: uma bolinha (110 oC), duas (150 oC) ou três (200 oC). Se estiver com um “X”, nada de passar.

3 – Com este símbolo, usar alvejante à base de cloro na peça está permitido. Se o símbolo estiver cortado por um “X”, não.

4 – Uma bolinha diz que é para usar  a temperatura mínima da secadora; duas, a máxima. Se não houver símbolo, não rola secadora.

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