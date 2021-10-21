Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Cultura

Com reabertura prevista para 2022, Museu do Ipiranga oferece cursos gratuitos pela internet

O local é também uma unidade de ensino e pesquisa da USP – e as aulas dão direito a um certificado emitido pela universidade.

Por Carolina Fioratti 21 out 2021, 16h56 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h38
Foto do Museu do Ipiranga
 (Hiltonfotografo/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Com reabertura prevista para 2022, Museu do Ipiranga oferece cursos gratuitos pela internet Priorizar nos meus resultados Google

O Museu do Ipiranga, localizado em São Paulo, fechou para reforma em 2013. As obras, no entanto, só tiveram início em 2019, com previsão de conclusão para setembro de 2022 (o plano é realizar a abertura no dia 7 para coincidir com os 200 anos da Independência). Mesmo assim, o local, que é também uma unidade de ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), manteve as atividades acadêmicas durante todo esse tempo.

Agora, próximo de sua reabertura, o museu prepara uma série de aulas gratuitas com foco em suas futuras exposições – uma tentativa de aproximar o público da instituição.

Os cursos ofertados devem ocorrer de maneira online durante o mês de novembro. As aulas serão transmitidas ao vivo no YouTube e com duração total de seis horas, divididas em dois dias. Elas contarão com recursos de acessibilidade (Libras, legendagem e audiodescrição) e, ao final do módulo, os participantes receberão certificado na categoria de Difusão Cultural, emitido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP.

Continua após a publicidade

Quais são os cursos?

Siga
Continua após a publicidade

Talvez você se lembre das aulas de história: nos livros didáticos, junto aos textos sobre a Independência do Brasil, sempre havia uma imagem icônica de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. Essa pintura clássica de Pedro Américo, intitulada “Independência ou Morte”, ocupa uma parede inteira no Museu do Ipiranga – e será tema de um dos novos cursos. 

As aulas devem abordar o processo de criação do pintor, com foco na questão histórica, artística e cultural. Além disso, devem ser apresentados os diferentes processos de análise científica da pintura, primordiais para o processo de restauro da obra, que ocorreu entre 2019 e 2021. 

Continua após a publicidade
Fotos do Museu da Ipiranga antes da reforma e durante a reforma
Salão Nobre do Museu do Ipiranga antes e durante as obras de restauro. (Hélio Nobre/Divulgação)

O segundo curso tem como foco a montagem de uma exposição. Devem ser discutidos, por exemplo, os critérios e caminhos para decisões sobre o quê expor, por quanto tempo e como. Tudo isso, claro, utilizando como base a própria mostra do Museu do Ipiranga.

Continua após a publicidade

Cada curso tem 400 vagas disponíveis, sendo 50% delas reservadas a professores e alunos da rede pública. Para as aulas sobre o quadro “Independência ou Morte”, as inscrições vão até dia 5 de novembro, e o curso rola nos dias 9 e 10 do mês, no período da noite. Já para as de montagem de uma exposição, dá para se cadastrar até 19/11, e as aulas acontecerão nos dias 23 e 24, também à noite.

Você pode fazer a sua inscrição clicando neste link.

Publicidade
TAGS:
curso
Independência ou Morte
museu
Museu do Ipiranga
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).