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Cultura

O quão rica era a família McCallister de “Esqueceram de Mim”?

Muito. Apesar de sua renda não ser explícita no filme, só pelo tamanho e localização da casa economistas podem calcular que eles estavam bem de grana.

Por Leo Caparroz 28 dez 2023, 19h33 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim (1990).
 (IMDb/Reprodução)
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O quão rica era a família McCallister de “Esqueceram de Mim”? Priorizar nos meus resultados Google

Esqueceram de Mim (1990) é um clássico da comédia natalina. A família McCallister vai passar as férias de fim de ano em Paris e, na correria para o aeroporto, deixam o pequeno Kevin (Macaulay Culkin) sozinho em casa.

O garoto de oito anos aproveita a solidão por um tempo; mas, quando bandidos decidem invadir a casa supostamente vazia, Kevin coloca seus esforços em montar uma série de armadilhas para prender os ladrões.

O estilo de vida aparentemente luxuoso e a casa enorme da família não chamam atenção só de criminosos. Diversos espectadores ponderam a seguinte questão: o quão ricos são os McCallister?

A resposta é que são muito ricos. Estão entre os 1% com maior renda familiar da cidade de Chicago, onde se passa a trama.

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Casa chique

A começar pela moradia. Os McCallister viviam em uma casona – que existe de verdade. Ela fica na Lincoln Avenue, 671, no subúrbio de Chicago. A região foi considerada a mais cara do estado de Illinois e uma das mais caras dos Estados Unidos.

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Na época, bancar a residência era possível só para os mais ricos dos mais ricos da cidade; os 1% com maior renda. Segundo economistas consultados pelo New York Times, a casa seria acessível a uma família com um rendimento anual de no mínimo 305 mil dólares em 1990, equivalente a cerca de 665 mil dólares em 2022.

Os economistas analisaram dados de rendimentos familiares na área metropolitana de Chicago entre 1990 e 2022, o valor da casa, as taxas de hipoteca e os impostos e seguros típicos. Eles também presumiram que os McCallister não estavam botando toda a sua renda na propriedade – mais especificamente, partiram do pressuposto que eles não gastariam mais do que 30% dos seus rendimentos para mantê-la.

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A casa na Lincoln Avenue, 671, é a fachada da residência McCallister. As cenas externas foram filmadas lá, e as internas, em um set montado em uma escola local. (news airbnb/Reprodução)

Atualmente, uma casa parecida na região – com vários quartos, banheiros e muitos m2custa cerca de US$ 2,4 milhões. Segundo os economistas, para bancar esse valor só com uma renda de US$ 730 mil anuais – novamente, possível apenas para o 1% das famílias mais ricas de Chicago.

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Mas de onde veio a grana?

O filme não diz com todas as letras com o que o Sr. e a Sra. McCallister trabalham. Segundo livros lançados com inspiração no filme, eles são, respectivamente, um empresário e uma designer de moda. A hipótese de que Kate McCallister seja uma estilista é reforçada pela quantidade anormal de manequins em sua casa – para referência, a quantidade normal de manequins em uma residência é zero.

Contudo, segundo o autor dos livros, Todd Strasser, eles não foram feitos em parceria com os roteiristas do filme. Ele tinha, essencialmente, liberdade total para adaptar o filme do jeito que bem entendesse. O que significa que nem tudo pode ser considerado canônico.

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As profissões escolhidas por Strasser eram uma “aposta segura” para os pais de uma família de classe média alta bem sucedida – ele não esperava que eles fossem super ricos.

Outros aspectos da fortuna dos McCallister também são meio nebulosos. Eles se vestem bem, com roupas e joias bonitas; mas a grande e cara viagem para Paris foi paga pelo irmão de Peter McCallister, Rob. Ele também cedeu seu apartamento na capital francesa, com vista para a Torre Eiffel e aparente capacidade para 15 pessoas. Se a família de Kevin era rica, imagine a de seu tio.

Família McCallisters
A ocupação da família McCallister nunca ficou muito clara. Mas eles tinham dinheiro o bastante para bancar uma casa grande, cinco filhos e viagens. (Abaca/Alamy/Reprodução)

“It’s not about the money”

“Para mim, com todo respeito, os fãs que discutem sobre a renda dos pais ou o custo da casa deveriam, em vez disso, simplesmente aproveitar o filme”.

É o que afirma Eve Cauley, decoradora do cenário de Esqueceram de Mim. Ela foi responsável pela decoração completa da residência dos McCallister, que não foi gravada na casa em Lincoln Avenue, mas sim, em cenários construídos em uma escola local. 

Segundo ela, a mobília não foi escolhida com o intuito de parecer cara, apenas “imponente e sofisticada”. O produtor, John Hughes, gostava que seus filmes tivessem uma “aparência atemporal”, e que parecessem mais limpos e bonitos do que a vida real, para entreter o público.

Bom, isso ele certamente conseguiu. Esqueceram de Mim foi o segundo filme com maior bilheteria de 1990, com 476 milhões de dólares. Ele ficou seis meses no top 10 dos EUA e, pelo orçamento barato de 18 milhões, foi um negócio bem rentável. Se preocupar com o dinheiro dos McCallister talvez tire o foco do aspecto divertido e comovente do filme. Mas que dá uma curiosidade, dá.

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