Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Vai acabar! Assine o digital por apenas R$ 5,99/mês e aproveite o menor preço do ano. Corre!
Cultura

O que explica a popularidade do “Wordle”, jogo recém comprado pelo The New York Times

O jogo online de acertar palavras viralizou no Twitter. Entenda como ele surgiu – e o que o fez saltar de dezenas para milhões de usuários em três meses

Por Maria Clara Rossini 1 fev 2022, 16h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Celular com o jogo Wordle na tela.
 (Nick Ansell/Getty Images)
Continua após publicidade
O que explica a popularidade do “Wordle”, jogo recém comprado pelo The New York Times Priorizar nos meus resultados Google

Seis tentativas. Cinco letras. Uma palavra. O jogo online Wordle pode ser descrito como uma mistura de forca com palavra-cruzada. Nada revolucionário, mas foi suficiente para dominar o Twitter e grupos de WhatsApp em janeiro. Ontem (31), o The New York Times anunciou a compra do Wordle, que irá migrar para o site e aplicativo do jornal americano. O preço pago não foi revelado pela empresa, mas ela afirma que o valor ficou na casa dos “poucos milhões de dólares”.

O jogo não poderia ter um conceito mais simples: os usuários entram em um site (não existe aplicativo) e tentam acertar uma palavra de cinco letras. São seis tentativas, e o jogo só aceita palpites de palavras que existem na língua inglesa. A primeira tentativa sempre é uma palavra qualquer, como “apple”. Se a palavra misteriosa começar com a letra A, ela ficará verde. Se ela tiver a letra E, mas em outra posição, a letra ficará amarela. E se a palavra final não tiver P ou L, essas letras ficarão cinzas (ou pretas, se você ativar o modo noturno).

Só há um enigma por dia, e todos os usuários do mundo precisam desvendar a mesma palavra. Ao contrário de um CandyCrush, o jogador não pode ficar viciado e passar horas do dia no Wordle – todo mundo precisa esperar até a meia-noite para acertar a nova palavra. Assim, o jogo só consome alguns minutos (ou segundos, se você for bom) do dia.

Mas o grande diferencial é a interatividade: o que tornou o Wordle popular é a possibilidade de compartilhar o seu desempenho com seus amigos, sem revelar a palavra final. Você deve ter visto algo assim no seu feed ultimamente:

Siga

https://twitter.com/finneas/status/1488063222557011970

Os quadrados coloridos são as letras certas e erradas em cada palpite. No exemplo acima, o jogador acertou a palavra na terceira tentativa, já que todos os quadrados da última linha estão verdes.

Continua após a publicidade

Existe até uma conta no Twitter que mostra quantas tentativas a maioria dos usuários demorou para acertar a palavra do dia. Os dados são calculados com base nos tweets dos jogadores:

https://twitter.com/WordleStats/status/1488195423550410752

Como surgiu

O fenômeno que conquistou o Twitter foi pensado para ser algo íntimo, quase uma declaração de amor. Wordle foi criado pelo engenheiro de software Josh Wardle (daí o nome) para sua parceira Palak Shah, que adora jogos de palavras. Os dois jogaram juntos por alguns meses, e depois apresentaram o game para amigos e familiares. Em pouco tempo, o jogo de palavras virou uma obsessão nos grupos de WhatsApp do casal. 

Em outubro de 2021, Wardle resolveu lançar o jogo para o público geral. No dia primeiro de novembro, 90 pessoas jogaram Wordle. No meio de dezembro, o engenheiro incluiu a opção de compartilhar os resultados da maneira mostrada no tweet acima, sem spoilers. No início de janeiro, já eram 300 mil usuários. Agora, o número passa de dois milhões.

Continua após a publicidade

O jogo quase não saiu do papel. Em entrevista ao The New York Times, Wardle diz que já havia criado um protótipo em 2013, mas seus amigos não acharam a ideia lá muito interessante, e o projeto ficou engavetado. Ele só foi retomado durante a pandemia, quando sua parceira virou fã dos jogos do The New York Times, como a clássica palavra-cruzada e outro chamado Spelling Bee.

Para o criador do jogo, o diferencial é limitar os jogadores a uma palavra por dia. Ele diz que isso traz uma sensação de escassez, e deixa as pessoas querendo mais.

Existem cerca de 12 mil palavras de cinco letras na língua inglesa. Wardle poderia ter colocado todas elas no jogo, o que garantiria a diversão por 32 anos. Acontece que a maioria das palavras são pouco conhecidas mesmo para os americanos, o que tornaria o jogo desestimulante. 

Para resolver isso, o engenheiro pediu para que Palak Shah olhasse a lista de 12 mil palavras e selecionasse apenas as que ela conhecia. O número diminuiu para 2,5 mil palavras, que são as que entraram no jogo. Dessa forma, os desafios diários podem durar mais de seis anos. Atualmente, ele encontra-se na 227º palavra.

Continua após a publicidade

Por que as pessoas jogam?

Algumas características mostradas acima já são suficientes para explicar a popularidade do jogo: a escassez de jogadas e a possibilidade de compartilhar o resultado nas redes sociais. O design do site é simples, sem anúncios, e até o quadriculado que mostra as respostas dos jogadores foi pensado para ser atrativo visualmente. 

Se o desenvolvedor quisesse atrair o máximo de usuários possíveis, bastaria incluir um link ao final do padrão gerado pelo jogo. No entanto, ele acredita que isso deixaria o tweet (ou mensagem) com um visual menos agradável. Além disso, ele gostou do ar misterioso do quadriculado, o que pode aumentar o interesse das pessoas

https://twitter.com/powerlanguish/status/1476548554609115136

O professor de filosofia e estudioso de jogos C. Thi Nguyen, da Universidade de Utah, explicou sua própria teoria em uma thread no Twitter. Ao jogar pela primeira vez, o usuário sente que seu palpite inicial é aleatório, já que o jogo começa sem dicas. Depois de um tempo, ele percebe que pode maximizar suas chances ao escolher palavras com as letras que aparecem com mais frequência na língua inglesa: E, seguido pelo T, e então A. De repente, Nguyen escreve, o usuário percebe que é possível bolar estratégias, o que torna o jogo ainda mais estimulante.

Continua após a publicidade

Mas o professor também admite que o principal apelo do Wordle é o social. Primeiro, você começa a ver padrões de blocos estranhos no seu feed. Depois de jogar o game, você aprende a lê-los e passa a compreendê-los. Cada um é um sumário das tentativas, erros e acertos dos seus amigos. Segundo Nguyen, o resultado codificado de uma forma simples, mas clara, é um triunfo da comunicação visual.

Versão brasileira

Os falantes de outras línguas não precisam ficar de fora da brincadeira. No Brasil, o jogo Termo, uma versão em português do Wordle, é tão popular quanto o original. Tudo (inclusive a possibilidade de compartilhar os resultados nas redes sociais) é igual, com a diferença de que as palavras são em português.

Versões em turco, italiano, japonês, russo, espanhol, francês, hebraico e dezenas de outras línguas começaram a surgir na internet. Há uma versão até em esperanto, um idioma criado artificialmente para ser uma língua universal.

 

Publicidade
TAGS:
Games
jogo
palavra
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).