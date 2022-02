Seis tentativas. Cinco letras. Uma palavra. O jogo online Wordle pode ser descrito como uma mistura de forca com palavra-cruzada. Nada revolucionário, mas foi suficiente para dominar o Twitter e grupos de WhatsApp em janeiro. Ontem (31), o The New York Times anunciou a compra do Wordle, que irá migrar para o site e aplicativo do jornal americano. O preço pago não foi revelado pela empresa, mas ela afirma que o valor ficou na casa dos “poucos milhões de dólares”.

O jogo não poderia ter um conceito mais simples: os usuários entram em um site (não existe aplicativo) e tentam acertar uma palavra de cinco letras. São seis tentativas, e o jogo só aceita palpites de palavras que existem na língua inglesa. A primeira tentativa sempre é uma palavra qualquer, como “apple”. Se a palavra misteriosa começar com a letra A, ela ficará verde. Se ela tiver a letra E, mas em outra posição, a letra ficará amarela. E se a palavra final não tiver P ou L, essas letras ficarão cinzas (ou pretas, se você ativar o modo noturno).

Só há um enigma por dia, e todos os usuários do mundo precisam desvendar a mesma palavra. Ao contrário de um CandyCrush, o jogador não pode ficar viciado e passar horas do dia no Wordle – todo mundo precisa esperar até a meia-noite para acertar a nova palavra. Assim, o jogo só consome alguns minutos (ou segundos, se você for bom) do dia.

Mas o grande diferencial é a interatividade: o que tornou o Wordle popular é a possibilidade de compartilhar o seu desempenho com seus amigos, sem revelar a palavra final. Você deve ter visto algo assim no seu feed ultimamente:

Wordle 226 3/6* ⬛🟨⬛⬛⬛

⬛🟩🟨⬛🟩

🟩🟩🟩🟩🟩 — FINNEAS (@finneas) January 31, 2022

Os quadrados coloridos são as letras certas e erradas em cada palpite. No exemplo acima, o jogador acertou a palavra na terceira tentativa, já que todos os quadrados da última linha estão verdes.

Existe até uma conta no Twitter que mostra quantas tentativas a maioria dos usuários demorou para acertar a palavra do dia. Os dados são calculados com base nos tweets dos jogadores:

#Wordle 225 2022-01-30

294,687 results found on Twitter.

11,524 hard mode players. 1: 0%

2: 2%

3: 🟩🟩🟩🟩 18%

4: 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 39%

5: 🟩🟩🟩🟩🟩🟩 27%

6: 🟩🟩🟩 12%

X: 2%#Wordle225 — Wordle Stats (@WordleStats) January 31, 2022

Como surgiu

O fenômeno que conquistou o Twitter foi pensado para ser algo íntimo, quase uma declaração de amor. Wordle foi criado pelo engenheiro de software Josh Wardle (daí o nome) para sua parceira Palak Shah, que adora jogos de palavras. Os dois jogaram juntos por alguns meses, e depois apresentaram o game para amigos e familiares. Em pouco tempo, o jogo de palavras virou uma obsessão nos grupos de WhatsApp do casal.

Em outubro de 2021, Wardle resolveu lançar o jogo para o público geral. No dia primeiro de novembro, 90 pessoas jogaram Wordle. No meio de dezembro, o engenheiro incluiu a opção de compartilhar os resultados da maneira mostrada no tweet acima, sem spoilers. No início de janeiro, já eram 300 mil usuários. Agora, o número passa de dois milhões.

O jogo quase não saiu do papel. Em entrevista ao The New York Times, Wardle diz que já havia criado um protótipo em 2013, mas seus amigos não acharam a ideia lá muito interessante, e o projeto ficou engavetado. Ele só foi retomado durante a pandemia, quando sua parceira virou fã dos jogos do The New York Times, como a clássica palavra-cruzada e outro chamado Spelling Bee.

Para o criador do jogo, o diferencial é limitar os jogadores a uma palavra por dia. Ele diz que isso traz uma sensação de escassez, e deixa as pessoas querendo mais.

Continua após a publicidade

Existem cerca de 12 mil palavras de cinco letras na língua inglesa. Wardle poderia ter colocado todas elas no jogo, o que garantiria a diversão por 32 anos. Acontece que a maioria das palavras são pouco conhecidas mesmo para os americanos, o que tornaria o jogo desestimulante.

Para resolver isso, o engenheiro pediu para que Palak Shah olhasse a lista de 12 mil palavras e selecionasse apenas as que ela conhecia. O número diminuiu para 2,5 mil palavras, que são as que entraram no jogo. Dessa forma, os desafios diários podem durar mais de seis anos. Atualmente, ele encontra-se na 227º palavra.

Por que as pessoas jogam?

Algumas características mostradas acima já são suficientes para explicar a popularidade do jogo: a escassez de jogadas e a possibilidade de compartilhar o resultado nas redes sociais. O design do site é simples, sem anúncios, e até o quadriculado que mostra as respostas dos jogadores foi pensado para ser atrativo visualmente.

Se o desenvolvedor quisesse atrair o máximo de usuários possíveis, bastaria incluir um link ao final do padrão gerado pelo jogo. No entanto, ele acredita que isso deixaria o tweet (ou mensagem) com um visual menos agradável. Além disso, ele gostou do ar misterioso do quadriculado, o que pode aumentar o interesse das pessoas

Wordle 194 6/6 ⬛🟨⬛🟨⬛

⬛🟩🟩⬛⬛

⬛⬛⬛🟨🟨

⬛🟩🟩🟨⬛

⬛🟨🟩⬛⬛

🟩🟩🟩🟩🟩 Almost hoisted by my own petard — Josh Wardle (@powerlanguish) December 30, 2021

O professor de filosofia e estudioso de jogos C. Thi Nguyen, da Universidade de Utah, explicou sua própria teoria em uma thread no Twitter. Ao jogar pela primeira vez, o usuário sente que seu palpite inicial é aleatório, já que o jogo começa sem dicas. Depois de um tempo, ele percebe que pode maximizar suas chances ao escolher palavras com as letras que aparecem com mais frequência na língua inglesa: E, seguido pelo T, e então A. De repente, Nguyen escreve, o usuário percebe que é possível bolar estratégias, o que torna o jogo ainda mais estimulante.

Mas o professor também admite que o principal apelo do Wordle é o social. Primeiro, você começa a ver padrões de blocos estranhos no seu feed. Depois de jogar o game, você aprende a lê-los e passa a compreendê-los. Cada um é um sumário das tentativas, erros e acertos dos seus amigos. Segundo Nguyen, o resultado codificado de uma forma simples, mas clara, é um triunfo da comunicação visual.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Versão brasileira

Os falantes de outras línguas não precisam ficar de fora da brincadeira. No Brasil, o jogo Termo, uma versão em português do Wordle, é tão popular quanto o original. Tudo (inclusive a possibilidade de compartilhar os resultados nas redes sociais) é igual, com a diferença de que as palavras são em português.

Versões em turco, italiano, japonês, russo, espanhol, francês, hebraico e dezenas de outras línguas começaram a surgir na internet. Há uma versão até em esperanto, um idioma criado artificialmente para ser uma língua universal.