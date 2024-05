O que já sabemos sobre Duna: A Profecia, nova série do Max

O streaming Max revelou nesta quarta-feira (15), o trailer da série Duna: A Profecia. Ela ainda não possui uma data de estreia definida, mas está programada para ser lançada no segundo semestre, durante o outono americano

A série se passa 10 mil anos antes dos eventos vistos em Duna, e é baseada no livro Sisterhood of Dune (algo como A Irmandade de Duna, sem ainda versão no Brasil). O livro foi escrito por Brian Herbert (filho do autor de Duna, Frank Herbert), e Kevin J. Anderson (autor americano conhecido por algumas obras no antigo universo expandido de Star Wars e outras histórias de ficção científica).

A história acompanhará as irmãs Valya (Emily Watson, de Chernobyl), e Tula Harkonnen (Olivia Williams, de The Crown), enquanto elas combatem forças que ameaçam o futuro da humanidade. A série contará os primórdios da fundação da irmandade Bene Gesserit, as chamadas bruxas que agem por trás de todo o império galáctico.

Comandada por Alison Schapker, a série está em desenvolvimento desde 2019, e ainda conta com Mark Strong, Jodhi May, Jessica Barden, Travis Fimmel e outros atores no elenco. Os autores do livro, Brian Herbert e Kevin J. Anderson trabalham como produtores.

Quem são as Bene Gesserit?

Mesmo se passando milhares de anos antes dos eventos da saga original, os acontecimentos da série são importantes, e refletem na vida de Paul Atreides, Lady Jessica e os demais personagens de Duna. Isso porque a série contará as origens do plano genético milenar da irmandade Bene Gesserit de produzir o messias onisciente chamado de Kwisatz Haderach.

As Bene Gesserit são uma das organizações mais influentes e enigmáticas do universo de Duna. Elas desempenham um papel crucial em toda a sociedade e política do universo. Para alcançar seus próprios objetivos, elas manipulam por trás das cortinas, todos os eventos que irão acontecer.

A irmandade é uma ordem envolta em misticismo, composta somente por mulheres que, através de um forte treinamento, são ensinadas a desempenhar uma série de habilidades. Com ares religiosos, as Bene Gesserit são ensinadas a ter um controle preciso sobre o próprio corpo e a mente, leitura dos pensamentos e emoções dos outros, previsão do futuro por meio da “Visão”, dentre outras aptidões.

Por conta de suas habilidades, elas são frequentemente chamadas de bruxas por homens e outras pessoas de fora da irmandade. Com suas habilidades de controle mental e corporal, elas controlam, através de milênios, todo o andamento da humanidade.

Por meio de espiãs no papel de freiras, cientistas, teólogas etc, as mulheres da irmandade agem nas sombras, exercendo influência política em todas as casas do império. Manipulando líderes políticos e as linhagens genéticas das Grandes Casas, elas têm como objetivo obter o controle do poder e influência na galáxia.

Foram as Bene Gesserit que plantaram e semearam a profecia do messias Lisan al Gaib entre os fremen em Arrakis, por exemplo. E foi graças à mãe de Paul, Lady Jessica, uma das integrantes mais notáveis da organização, que todos os eventos da saga aconteceram.

O livro Sisterhood of Dune é apenas mais uma história dentro de uma série de outros livros escritos por Brian e Anderson que servem como prelúdio para a saga de Paul. A série Duna original escrita por Frank Herbert é composta por seis livros: Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna, que compõem a primeira trilogia; e Imperador-Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiras de Duna, que forma parte da segunda trilogia.

Após a morte do autor, seu filho, Brian, se juntou a Anderson e passou a escrever novas histórias no universo de Duna, baseado em algumas anotações deixadas pelo pai. Ao todo, eles já escreveram 15 livros prelúdios, contando histórias sobre personagens e eventos que levaram aos acontecimentos vistos na saga original.

