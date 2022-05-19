Obi-Wan Kenobi: a origem do nome e outras 5 curiosidades sobre o mestre Jedi
17 anos depois de "A Vingança dos Sith", o ator Ewan McGregor volta ao universo Star Wars na série "Obi-Wan Kenobi", que estreia no Disney+ em 27 de maio. Confira alguns fatos sobre o mentor de Luke Skywalker.
1. A inspiração
Obi-Wan é baseado no General Rokurōta, personagem de A Fortaleza Escondida (1958), de Akira Kurosawa, a maior referência de George Lucas – que tentou escalar Toshiro Mifune, intérprete de Rokurōta, para interpretar o mestre Jedi. Mifune recusou – e o papel foi para o britânico Alec Guinness.
2. Mordeu a língua
Guinness não morria de amores pela trama, que descreveu como “um lixo de conto de fadas”. Mas ele se impressionou com o resultado nas telonas. E, como o seu salário era baseado em uma porcentagem das bilheterias, embolsou mais de US$ 73 milhões, em valores atuais. Mesmo assim, ele nunca gostou de ser reconhecido apenas por sua participação em Star Wars.
3. Etimologia
O nome do Jedi tem inspiração japonesa. “Obi” é uma faixa usada para amarrar quimonos. “Wan” faz alusão ao honorífico “san” (“senhor”), e “Ken” é um termo para espadas. Aliás, “Jedi” vem de “jidaigeki” (“drama de época”), gênero que apresenta histórias do Japão dos séculos 17, 18 e 19.
4. Lar, doce lar
Em 2010, durante uma convenção de Star Wars, o apresentador de TV Jon Stewart perguntou a George Lucas qual o nome do planeta natal de Obi-Wan, nunca mencionado nos filmes. Lucas respondeu “Stewjon”. A piada (um trocadilho com o nome de Jon) pegou – e entrou para o cânone da saga.
5. Vira-casaca
Inicialmente, Obi-Wan Kenobi seria um filme – mas a Disney reformulou o projeto após o fracasso nas bilheterias de Han Solo: Uma História Star Wars (2018). A série mostrará Obi-Wan exilado em Tatooine, de olho no jovem Luke Skywalker. Os vilões serão os Inquisidores, ex-Jedi que caçam outros Jedi para o Império.
6. Velho conhecido
A animação A Guerra dos Clones (2008-2020) mostrou que o vilão Darth Maul não morreu em A Ameaça Fantasma (1999). No desenho, ele mata Satine Kryze, o grande amor de Obi-Wan. Como Maul apareceu em Han Solo, especula-se que ele também dará as caras na nova série.