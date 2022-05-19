Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

Obi-Wan Kenobi: a origem do nome e outras 5 curiosidades sobre o mestre Jedi

17 anos depois de "A Vingança dos Sith", o ator Ewan McGregor volta ao universo Star Wars na série "Obi-Wan Kenobi", que estreia no Disney+ em 27 de maio. Confira alguns fatos sobre o mentor de Luke Skywalker.

Por Rafael Battaglia 19 Maio 2022, 17h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Pôster da série Obi Wan Kenobi.
 (Disney/Divulgação)
Continua após publicidade
Obi-Wan Kenobi: a origem do nome e outras 5 curiosidades sobre o mestre Jedi Priorizar nos meus resultados Google

1. A inspiração

Pôster do filme A Fortaleza Escondida (1958).
(Toho/Divulgação)

Obi-Wan é baseado no General Rokurōta, personagem de A Fortaleza Escondida (1958), de Akira Kurosawa, a maior referência de George Lucas – que tentou escalar Toshiro Mifune, intérprete de Rokurōta, para interpretar o mestre Jedi. Mifune recusou – e o papel foi para o britânico Alec Guinness.

2. Mordeu a língua

Continua após a publicidade
Cena do filme Star Wars.
(20th Century Fox/Reprodução)

Guinness não morria de amores pela trama, que descreveu como “um lixo de conto de fadas”. Mas ele se impressionou com o resultado nas telonas. E, como o seu salário era baseado em uma porcentagem das bilheterias, embolsou mais de US$ 73 milhões, em valores atuais. Mesmo assim, ele nunca gostou de ser reconhecido apenas por sua participação em Star Wars.

Siga

3. Etimologia

Continua após a publicidade
Samurai a carater, com kimono e katanas.
(davidf/Getty Images)

O nome do Jedi tem inspiração japonesa. “Obi” é uma faixa usada para amarrar quimonos. “Wan” faz alusão ao honorífico “san” (“senhor”), e “Ken” é um termo para espadas. Aliás, “Jedi” vem de “jidaigeki” (“drama de época”), gênero que apresenta histórias do Japão dos séculos 17, 18 e 19.

4. Lar, doce lar

Continua após a publicidade
Cena do filme Star Wars.
(20th Century Fox/Reprodução)

Em 2010, durante uma convenção de Star Wars, o apresentador de TV Jon Stewart perguntou a George Lucas qual o nome do planeta natal de Obi-Wan, nunca mencionado nos filmes. Lucas respondeu “Stewjon”. A piada (um trocadilho com o nome de Jon) pegou – e entrou para o cânone da saga.

5. Vira-casaca

Continua após a publicidade
Inquisidor da série Obi Wan Kenobi.
(Disney/Reprodução)

Inicialmente, Obi-Wan Kenobi seria um filme – mas a Disney reformulou o projeto após o fracasso nas bilheterias de Han Solo: Uma História Star Wars (2018). A série mostrará Obi-Wan exilado em Tatooine, de olho no jovem Luke Skywalker. Os vilões serão os Inquisidores, ex-Jedi que caçam outros Jedi para o Império.

6. Velho conhecido

Continua após a publicidade
Pôster da série animada A Guerra dos Clones.
(Disney/Divulgação)

A animação A Guerra dos Clones (2008-2020) mostrou que o vilão Darth Maul não morreu em A Ameaça Fantasma (1999). No desenho, ele mata Satine Kryze, o grande amor de Obi-Wan. Como Maul apareceu em Han Solo, especula-se que ele também dará as caras na nova série.

Publicidade
TAGS:
Cinema
Cultura
Disney Plus
Star Wars
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).