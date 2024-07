Olimpíadas: as modalidades que estreiam em 2024 (e em 2028)

Em um bom ano para quem é fã de esporte, após o fim das competições da Eurocopa e da Copa América, começou na última sexta (26), a 34ª edição dos jogos olímpicos de Verão. Neste ano, o evento rola em Paris, na França, e contará com 32 modalidades.

Na Cidade-Luz, teremos a estreia de duas modalidades novas, e para 2028, em Los Angeles, o Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou também mais dois esportes inéditos na competição. Confira abaixo quais são.



Jogos Olímpicos de Paris 2024

Breaking

Quem diria que uma dança que começou em 1970 nas ruas do Bronx, em Nova York, chegaria às Olimpíadas 50 anos depois. Após uma estreia-teste em Buenos Aires nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018, o breaking vai finalmente fazer parte das modalidades olímpicas oficiais em 2024.

Dividido em duas categorias (uma para homens e outra para mulheres), a competição contará com 16 B-Boys e 16B-Girls, que irão se enfrentar em disputas individuais. As batalhas femininas estão programadas para o dia 9 de agosto e a masculina para o dia 10.

O breaking é um estilo de dança urbana ligada ao hip-hop, mas apesar de ser uma arte, graças a toda parte técnica e física envolvida, é também uma forma de esporte. Você pode ver mais sobre essa história toda em uma nesta matéria da Super.

Caiaque Cross

O Caiaque Cross na verdade faz parte de outro esporte, a Canoagem Slalom. O Slalom é um esporte mais tradicional, e na verdade já existe tem um tempo: estreou nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972. O Slalom até então tinha quatro modalidades, e o caiaque cross agora é a quinta.

A diferença é que, enquanto no slalom tradicional, a disputa é feita de forma individual, no caiaque cross os atletas disputam a prova ao mesmo tempo. Aqui, os atletas são lançados na água através de uma rampa. Ao caírem na água, passam por portões e duelam para ver quem consegue terminar todo o percurso primeiro.

Disputada tanto no masculino quanto feminino, o caiaque cross acontecerá entre os dias 2 e 5 de agosto.

Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Flag Football

Proposto para 2028, o flag football nada mais é do que uma versão mais tranquila do futebol americano. O objetivo é o mesmo do que seu primo famoso: avançar com a bola oval pelo campo até conseguir chegar na área defensiva do adversário.

A diferença para o futebol americano é que no flag não há contato físico. Para impedir ou parar a jogada do outro atleta, o jogador deve puxar uma das faixas ou bandeiras (daí o nome flag), que ficam presas nas cinturas dos jogadores. Cada jogador possui três faixas (uma de cada lado do corpo e outra atrás), com um time atacando, enquanto o que defende tenta parar a jogada retirando uma das faixas do jogador adversário que estiver com a bola.

Cada time possui 12 jogadores, sendo 5 atletas em campo por cada equipe, em partidas que duram em média 40 minutos (divididos em dois tempos de 20). O flag football foi um dos esportes de demonstração nos Jogos Mundiais de 2022, e irá finalmente estrear nas Olimpíadas em Los Angeles em 2028.

Squash

Apesar de ter sido um dos esportes de demonstração nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires 2018, o famoso squash nunca participou das Olimpíadas. Mas sua hora finalmente chegou, e ele também será uma das modalidades inéditas dos Jogos de 2028.

O squash é um jogo de raquete derivado de um ancestral do tênis, e curiosamente surgiu dentro de uma prisão. No século 18, em Londres, na Inglaterra, os presos usavam uma raquete para jogar bolinhas contra as paredes das celas. Mais tarde, alunos de um internato inglês para meninos passaram a utilizar uma bolinha de borracha, e assim o squash como a gente conhece passou a tomar forma.

O esporte consiste em jogar uma bola contra uma parede, em uma quadra retangular cercada por outras duas paredes, e pode ser praticado em competições individuais (um jogador contra o outro), ou em duplas. Há uma área delimitada na parede onde a bolinha pode atingir (assim como as linhas que delimitam uma quadra de tênis). Os jogadores alternam as raquetadas, pegando o rebote da parede. Caso a bola bata duas vezes no chão, é ponto do adversário.



