No começo de setembro, a produção de O Aprendiz, filme sobre o empresário e ex-presidente dos EUA Donald Trump, criou uma campanha de financiamento coletivo no site Kickstarter. O objetivo era arrecadar US$ 100 mil para viabilizar a distribuição do longa.

Um mês depois, o projeto bateu a meta, e por muito. Já são mais de US$ 400 mil, vindos de 6,2 mil apoiadores. Dependendo do valor da doação, é possível receber recompensas como pôsteres autografados e a inclusão do nome nos créditos do filme.

O Aprendiz se passa entre os anos 1970 e 1980 e acompanha a ascensão de Trump como magnata do ramo imobiliário (dando continuidade aos negócios da família) e figura midiática. Tem estrelas de Hollywood no elenco: Sebastian Stan (o Bucky do Universo Marvel) vive Trump; Jeremy Strong (de Succession) interpreta Roy Cohn, advogado e mentor do empresário.

A direção é de Ali Abbasi, que comandou o elogiado Holy Spider e alguns episódios da série The Last of Us. O filme estreou em maio no Festival de Cannes, onde competiu pelo principal prêmio.

Considerando tudo isso, soa estranho O Aprendiz precisar de uma campanha de financiamento para se promover. Mas a verdade é que o filme demorou para encontrar uma empresa disposta a distribui-lo – e não faltaram tentativas de impedir o seu lançamento.

Em maio, a revista Variety publicou uma reportagem sobre os conturbados bastidores do filme. Segundo a publicação, o bilionário americano Dan Snyder, apoiador de Trump e ex-proprietário de um time de futebol americano, teria ficado descontente com uma versão preliminar de O Aprendiz, que ele teria assistido em fevereiro. Snyder investiu no filme por meio da empresa Kinematics por achar que a obra faria um retrato positivo do presidente.

Snyder não foi o único investidor de O Aprendiz, por isso a produção continuou – ainda que o empresário tenha tentado forçar uma reedição do corte que seria exibido em Cannes.

Na época do festival, a equipe de Donald Trump anunciou que entraria com uma ação judicial para barrar o filme. “Esse lixo é pura ficção que sensacionaliza mentiras que foram desmascaradas há muito tempo”, disse Steven Cheung, chefe da campanha do presidente, que tenta sua reeleição este ano.

Dentre os momentos de O Aprendiz que supostamente enfureceram Trump e seus apoiadores está uma cena explícita em que o empresário é submetido a uma lipoaspiração – e, sobretudo, um estupro que Trump teria cometido em sua esposa na época, Ivana (no filme interpretada por Maria Bakalova).

Uma rápida contextualização: em 1989, durante o processo de divórcio do casal, Ivana acusou Trump de estuprá-la. Em 2015, porém, ela desconversou o episódio, dizendo que a história não tinha mérito e que eles eram grandes amigos. Ela morreu em 2022.

Durante Cannes, o diretor Ali Abbasi se ofereceu para se encontrar com Trump (ou algum representante), explicar o contexto do filme e exibir a fita. Não rolou.

Nos meses seguintes, O Aprendiz continuou rodando em festivais e em busca de quem pudesse bancar a distribuição nas salas de cinema. Em setembro, a Kinematics anunciou que estava abandonando o projeto por “diferenças criativas”, sem citar Dan Snyder ou a equipe de Donald Trump.

Por fim, o filme conseguiu o apoio de duas empresas, a Briarcliff Entertainment e a Rich Spirit, que garantiram a estreia nos EUA para 11 de outubro. Mas, mesmo com a entrada dessas companhias, a equipe do filme decidiu manter o financiamento aberto.

“Com essa pressão das ameaças que Trump fez, tínhamos que ter uma maneira de combater isso”, disse ao Hollywood Reporter Daniel Beckerman, um dos produtores do filme. “Não podíamos depender de todas as grandes empresas. Tínhamos que encontrar uma maneira de ter um caminho viável para levar esse filme ao público no momento certo.”

Segundo Beckerman e a produtora Amy Baer, o Kickstarter também serviu para promover o filme (bem, funcionou), e que, mesmo com a garantia de estreia, o dinheiro enviado pelos doadores ainda será usado. Ele deve ajudar no marketing do longa e para garantir que ele fique o maior número possível de dias em cartaz (com vários blockbusters e filmes com chance ao Oscar estreando no fim do ano, a competição será grande).

No Brasil, O Aprendiz estreia em 17 de outubro. Antes, porém, haverá sessões especiais no Festival do Rio, que acontece entre os dias 3 e 13. Confira o trailer do filme:

