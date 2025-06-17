Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do MUBI em junho

A rotina além do trabalho, a vida com um rosto diferente, as mutretas do minissubmarino que naufragou - e a história de um psicopata das criptomoedas

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2025, 10h00
Montagem com fotos dos filmes: Viver (2022), Um Homem Diferente (2024), Titan: O desastre da OceanGate (2025) e Criptofraude (2024).
 (Amazon Prime/MUBE/Netflix/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do MUBI em junho Priorizar nos meus resultados Google

Viver (2022)
Filme

Amazon Prime
O Sr. Williams passou a vida como burocrata, soterrado em papel, na prefeitura de Londres. Até que vai ao médico e descobre que tem câncer em estágio avançado. Precisa reaprender a viver, com o pouco tempo que lhe resta. Mas, mumificado por décadas de rotina, não sabe como existir fora do trabalho. Até que descobre o caminho: praticar boas ações.

Um Homem Diferente (2024)

Continua após a publicidade

Filme
MUBI
Edward tem o rosto desfigurado por causa de uma doença genética. Ele se inscreve para participar do teste de um novo medicamento, e algo incrível acontece: o remédio regenera totalmente seu rosto. O processo de cura é aterrorizante – mas nem se compara aos problemas criados pela nova aparência dele.

Siga

Titan: O desastre da OceanGate (2025)

Continua após a publicidade

Documentário
Netflix
Talvez você se lembre do caso desse minissubmarino – que implodiu, matando todos os cinco ocupantes, durante uma expedição aos destroços do Titanic, em junho de 2023. Este doc revela que a tragédia não foi puramente acidental: por anos, os construtores do veículo burlaram uma série de normas de segurança.

Criptofraude (2024)

Continua após a publicidade

Documentário
Netflix
A startup americana Centra Tech criou um cartão que permitia usar criptomoedas para pagar compras em qualquer lugar. Uma grande mão na roda, que logo atraiu US$ 30 milhões de investidores. Só havia um problema: tudo não passava de uma armação montada por três moleques, que trabalhavam numa locadora de automóveis em Miami.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
Documentário
Filmes
streaming
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).