Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do MUBI em junho

Viver (2022)

Filme

Amazon Prime

O Sr. Williams passou a vida como burocrata, soterrado em papel, na prefeitura de Londres. Até que vai ao médico e descobre que tem câncer em estágio avançado. Precisa reaprender a viver, com o pouco tempo que lhe resta. Mas, mumificado por décadas de rotina, não sabe como existir fora do trabalho. Até que descobre o caminho: praticar boas ações.

Um Homem Diferente (2024)

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Filme

MUBI

Edward tem o rosto desfigurado por causa de uma doença genética. Ele se inscreve para participar do teste de um novo medicamento, e algo incrível acontece: o remédio regenera totalmente seu rosto. O processo de cura é aterrorizante – mas nem se compara aos problemas criados pela nova aparência dele.

Titan: O desastre da OceanGate (2025)

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Documentário

Netflix

Talvez você se lembre do caso desse minissubmarino – que implodiu, matando todos os cinco ocupantes, durante uma expedição aos destroços do Titanic, em junho de 2023. Este doc revela que a tragédia não foi puramente acidental: por anos, os construtores do veículo burlaram uma série de normas de segurança.

Criptofraude (2024)

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Documentário

Netflix

A startup americana Centra Tech criou um cartão que permitia usar criptomoedas para pagar compras em qualquer lugar. Uma grande mão na roda, que logo atraiu US$ 30 milhões de investidores. Só havia um problema: tudo não passava de uma armação montada por três moleques, que trabalhavam numa locadora de automóveis em Miami.

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