Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do MUBI em junho
A rotina além do trabalho, a vida com um rosto diferente, as mutretas do minissubmarino que naufragou - e a história de um psicopata das criptomoedas
Viver (2022)
Filme
Amazon Prime
O Sr. Williams passou a vida como burocrata, soterrado em papel, na prefeitura de Londres. Até que vai ao médico e descobre que tem câncer em estágio avançado. Precisa reaprender a viver, com o pouco tempo que lhe resta. Mas, mumificado por décadas de rotina, não sabe como existir fora do trabalho. Até que descobre o caminho: praticar boas ações.
Filme
MUBI
Edward tem o rosto desfigurado por causa de uma doença genética. Ele se inscreve para participar do teste de um novo medicamento, e algo incrível acontece: o remédio regenera totalmente seu rosto. O processo de cura é aterrorizante – mas nem se compara aos problemas criados pela nova aparência dele.
Titan: O desastre da OceanGate (2025)
Documentário
Netflix
Talvez você se lembre do caso desse minissubmarino – que implodiu, matando todos os cinco ocupantes, durante uma expedição aos destroços do Titanic, em junho de 2023. Este doc revela que a tragédia não foi puramente acidental: por anos, os construtores do veículo burlaram uma série de normas de segurança.
Documentário
Netflix
A startup americana Centra Tech criou um cartão que permitia usar criptomoedas para pagar compras em qualquer lugar. Uma grande mão na roda, que logo atraiu US$ 30 milhões de investidores. Só havia um problema: tudo não passava de uma armação montada por três moleques, que trabalhavam numa locadora de automóveis em Miami.