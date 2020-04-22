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Cultura

Os melhores (e piores) filmes sobre pandemia

A vida imita a arte? Veja as produções ordenadas pela avaliação dos críticos e pelo seu grau de realismo.

Por Rafael Battaglia 22 abr 2020, 17h32 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h24
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 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Os melhores (e piores) filmes sobre pandemia Priorizar nos meus resultados Google

Com todo mundo dentro de casa, é natural que a procura por entretenimento via streaming aumente (a Netflix, que viu seu valor de mercado superar o da Disney, que o diga). Vale de tudo: séries, desenhos, reality shows…E, claro, filmes sobre epidemias.

No gráfico abaixo, demos as notas de acordo com a porcentagem de avaliações positivas no agregador de críticas Rotten Tomatoes (85%, por exemplo, vale aqui uma nota 8,5). Se você quiser, pode clicar na imagem para ampliá-la:

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(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

– Realistas

Os Doze Macacos (1995) 

Sobreviventes de uma pandemia enviam um prisioneiro ao passado para buscar a cura. (trailer)

Siga
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Extermínio (2002)

O mundo é tomado por um vírus da raiva, que acabou com o Reino Unido em 28 dias. (trailer)

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Eu Sou a Lenda (2007)

Um vírus modificado para curar o câncer dá errado – e os infectados se transformam em zumbis. (trailer)

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Guerra Mundial Z (2013)

Um funcionário da ONU procura os primeiros infectados em busca de uma cura para o apocalipse zumbi. (trailer)

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Saga Maze Runner (2014-2018)

Jovens precisam escapar de um labirinto – um experimento de uma sociedade pós-apocalíptica. (trailer)

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+ Realistas

Contágio (2011)

Vírus com origem num morcego sai da China, se espalha e obriga o mundo a ficar em casa. Isso soa familiar? (trailer)

O Enigma de Andrômeda (1971)

Um satélite cai nos EUA e traz um vírus desconhecido, que começa a matar as pessoas da cidade. É baseado em um livro escrito por Michael Crichton, autor de Jurassic Park. (trailer)

Epidemia (1995)

Um macaco contrabandeado da África carrega o vírus Ebola que infecta uma cidade na Califórnia. Com Dustin Hoffman, Rene Russo e Morgan Freeman. (trailer)

A Gripe (2013)

Nesse filme sul-coreano, uma parte de Seul é isolada após a descoberta de um vírus que mata em 36 horas. (trailer)

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TAGS:
Cinema
Coronavírus
Cultura
Epidemias
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