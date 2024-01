Os principais filmes de ficção científica para assistir em 2024

Futuros distópicos, discussões sociais, tecnologias disruptivas. Mesmo com uma avalanche de filmes de heróis nos últimos anos, o sci-fi continua marcando presença no cinema. Em 2024, não será diferente: de um blockbuster com vermes gigantes a uma crise política na Estação Espacial Internacional, a Super selecionou os lançamentos do gênero para ficar de olho neste ano. Confira:

I.S.S. (estreia em 19 de janeiro)

Imagine que você é um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) – e que, de repente, uma guerra nuclear eclode entre os EUA e a Rússia.

Essa é a premissa do filme dirigido por Gabriela Cowperthwaite (a mesma do famoso documentário BlackFish). As tensões entre os tripulantes escalonam conforme o desenrolar do conflito.

Planeta dos Macacos – O Reinado (estreia em 23 de maio)

A continuação da elogiada trilogia iniciada em 2011 chega ao seu quarto capítulo. A trama se passa no futuro, após o reinado de César (Andy Serkis), o macaco que levou os símios a dominarem o planeta. Com a ascensão do império do tirano Proximus Caesar, o jovem chimpanzé Noa começa a questionar o seu papel dentro do grupo – e a relação dos animais com os humanos sobreviventes no planeta.

O Astronauta (estreia em 1º de março)

Adaptação do livro Spaceman of Bohemia de Jaroslav Kalfař (sem tradução no Brasil), a obra segue a história Jakub (Adam Sandler), um astronauta que abandona sua vida (e sua família) para explorar o espaço, numa missão que vai até os limites do Sistema Solar. Sozinho no espaço, porém, ele começa a questionar sua decisão – e tem conversas filosóficas com um tripulante inusitado.

Mickey 17 (ainda sem data de lançamento)

O próximo filme de Bong Joon-Ho (o diretor do hit Parasita) reúne Robert Pattinson como o protagonista Mickey, que tem como missão colonizar um planeta. Ele faz parte de um grupo descartável: assim que a missão é cumprida, os integrantes são mortos, e suas memórias vão para outro corpo. O twist: Mickey não morre – e, ao voltar para o planeta, tem um encontro com o seu clone.

Duna – Parte 2 (14 de março)

Um dos maiores lançamentos do ano é a aguardada continuação da saga de Paul Atreides (Timothée Chalamet). Dirigida por Denis Villeneuve, a trama acompanha Paul e seu projeto de vingança contra os conspiradores que derrubaram sua família. Durante sua jornada, o jovem desenvolve ainda mais suas habilidades sensitivas, enquanto se questiona sobre o seu papel como o messias do povo Fremen no planeta desértico Arrakis.

