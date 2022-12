Parque de diversão com obras de Basquiat e Salvador Dalí reabrirá após 35 anos

Uma roda gigante, um carrossel e uma entrada colorida com o nome do parque de diversão escrito em letras garrafais. Até aí, nada de mais. Agora, imagine o trabalho de grandes artistas plásticos do século 20, como Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí, Keith Haring e Roy Lichtenstein, no meio disso tudo. Eis o Luna Luna.

O parque abriu em junho de 1987, na cidade alemã de Hamburgo. Foi ideia do artista austríaco André Heller, que pretendia criar, nas suas palavras: “uma ponte entre a chamada ‘vanguarda’ – os artistas que às vezes eram um pouco esnobes e não se conectavam com as massas – e as pessoas ditas normais”.

Na época, ele recebeu ajuda financeira da revista alemã Neue Revue e foi atrás de dezenas de artistas, dos dois lados do Atlântico, que topassem embarcar no projeto. O resultado foi um parque de diversão com carrossel de Keith Haring (que você vê na imagem abaixo); um labirinto de vidro de Roy Lichtenstein com música de Philip Glass; uma roda gigante com desenhos de Basquiat e muito mais.

Naquele verão europeu, o parque recebeu aproximadamente 250 mil visitantes. Mas o sucesso durou pouco: problemas financeiros e burocráticos impediram que Heller continuasse com seu projeto. Ele até concordou em vendê-lo por seis milhões de dólares para um grupo filantrópico na década de 1990 – que montaria o parque em San Diego (EUA). Mas disputas judiciais travaram as negociações. Em 2007, as atrações do Luna Luna tiveram um destino mais triste que o daquele pinguim de Toy Story: foi parar em um armazém no Texas.

O parque de diversão ficaria por lá, juntando poeira, se não fosse o interesse da DreamCrew Entertainment – uma produtora fundada pelo rapper Drake que esteve por trás da série Euphoria (2019), da HBO. “Quando ouvi pela primeira vez sobre o Luna Luna, fiquei impressionado”, disse Drake em um comunicado. “É uma maneira única e especial de experimentar arte. Esta é uma grande ideia e oportunidade centrada no que mais amamos: unir as pessoas.”

Depois de meses de negociação, Heller colocou seu projeto nas mãos do DreamCrew, que iniciou um processo de restauração do parque em Los Angeles. Além das peças originais, o Luna Luna contará com peças novas, no estilo do projeto original.

O investimento para reabertura do parque já se aproxima dos US$ 100 milhões, e todo o processo está sendo registrado para a produção de um documentário. A expectativa é montar o Luna Luna em diversas cidades americanas na primavera de 2023 – e em outros países no ano seguinte. Antes disso, será lançado um livro original, traduzido do alemão para o inglês, que conta a história do parque.

Você pode conferir mais imagens deste experimento artístico no site original do projeto, neste link.

