Parque de diversão com obras de Basquiat e Salvador Dalí reabrirá após 35 anos

Uma roda gigante, um carrossel e uma entrada colorida com o nome do parque de diversão escrito em letras garrafais. Até aí, nada de mais. Agora, imagine o trabalho de grandes artistas plásticos do século 20, como Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí, Keith Haring e Roy Lichtenstein, no meio disso tudo. Eis o Luna Luna.

O parque abriu em junho de 1987, na cidade alemã de Hamburgo. Foi ideia do artista austríaco André Heller, que pretendia criar, nas suas palavras: “uma ponte entre a chamada ‘vanguarda’ – os artistas que às vezes eram um pouco esnobes e não se conectavam com as massas – e as pessoas ditas normais”.

Na época, ele recebeu ajuda financeira da revista alemã Neue Revue e foi atrás de dezenas de artistas, dos dois lados do Atlântico, que topassem embarcar no projeto. O resultado foi um parque de diversão com carrossel de Keith Haring (que você vê na imagem abaixo); um labirinto de vidro de Roy Lichtenstein com música de Philip Glass; uma roda gigante com desenhos de Basquiat e muito mais.

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Naquele verão europeu, o parque recebeu aproximadamente 250 mil visitantes. Mas o sucesso durou pouco: problemas financeiros e burocráticos impediram que Heller continuasse com seu projeto. Ele até concordou em vendê-lo por seis milhões de dólares para um grupo filantrópico na década de 1990 – que montaria o parque em San Diego (EUA). Mas disputas judiciais travaram as negociações. Em 2007, as atrações do Luna Luna tiveram um destino mais triste que o daquele pinguim de Toy Story: foi parar em um armazém no Texas.

O parque de diversão ficaria por lá, juntando poeira, se não fosse o interesse da DreamCrew Entertainment – uma produtora fundada pelo rapper Drake que esteve por trás da série Euphoria (2019), da HBO. “Quando ouvi pela primeira vez sobre o Luna Luna, fiquei impressionado”, disse Drake em um comunicado. “É uma maneira única e especial de experimentar arte. Esta é uma grande ideia e oportunidade centrada no que mais amamos: unir as pessoas.”

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Depois de meses de negociação, Heller colocou seu projeto nas mãos do DreamCrew, que iniciou um processo de restauração do parque em Los Angeles. Além das peças originais, o Luna Luna contará com peças novas, no estilo do projeto original.

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O investimento para reabertura do parque já se aproxima dos US$ 100 milhões, e todo o processo está sendo registrado para a produção de um documentário. A expectativa é montar o Luna Luna em diversas cidades americanas na primavera de 2023 – e em outros países no ano seguinte. Antes disso, será lançado um livro original, traduzido do alemão para o inglês, que conta a história do parque.

Você pode conferir mais imagens deste experimento artístico no site original do projeto, neste link.

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