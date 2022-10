Nesta sexta (14), duas ativistas do grupo “Just Stop Oil” jogaram sopa de tomate na obra “Girassóis”, de Van Gogh. O ato faz parte de uma série de protestos para atrair atenção ao impacto dos combustíveis fósseis para a crise climática. O quadro, exposto na London’s National Gallery, tem valor estimado em 84,2 milhões de libras (R$ 506 milhões).

Em nota, o museu declarou que “houve danos menores à moldura, mas a pintura permaneceu ilesa”. Ela estava protegida por um vidro e, por isso, não foi danificada.

Obras de arte são alvos comuns de ataques. No final de maio, um homem fantasiado atirou um pedaço de bolo na Mona Lisa. Mas assim como Girassóis, ela estava protegida por um vidro e não foi danificada.

Elas também estão sujeitas a acidentes. Em 2015, um menino abriu um rasgo em uma pintura do século 17, feita pelo italiano Paolo Porpora. O garoto tropeçou e, acidentalmente, acertou a obra.

Afinal, como os museus garantem a proteção delas?

Linhas de defesa

Um grande dilema vivido pelos curadores é garantir que as obras estejam seguras, mas também proporcionar uma boa experiência aos visitantes. É uma balança entre a preservar a integridade das obras e a estética de galeria de arte. Mas alguns cuidados não podem ser renegados.

Vidraças são só uma das muitas artimanhas que protegem as obras. A barreira protege contra raios ultravioleta e ameaças físicas — o vidro da Mona Lisa, por exemplo, é à prova de balas.

Além disso, algumas obras são confinadas em caixas especiais, com controle climático para protegê-las de temperaturas extremas e da umidade do ar, que influenciam na integridade da pintura.

Como forma de precaução, alguns museus colocam limites de aproximação das obras – com cordas, barreiras ou até mesmo sensores. Assim, as obras são mantidas fora do alcance de mãos sujas e do calor e suor naturais do corpo.

Museus também investem em proteção contra desastres como furacões e incêndios. O fogo em si não é o único problema — ele pode, obviamente, queimar as pinturas, mas o calor, a fumaça e até os químicos usados para conter as chamas podem fragilizar a obra. Paredes revestidas de material à prova de fogo são comuns.

Algumas instituições também adotam ventilações para expulsar a fumaça do prédio; outras, como o Getty Center, em Los Angeles, têm portas capazes de selar as regiões do edifício e conter o fogo. O uso de aspersores, aqueles dispositivos no teto que jogam água, é, geralmente, um último recurso.

