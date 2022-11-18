Um parque de diversões feito de Lego

Existem kits Lego de praticamente tudo. Mas o Loop Coaster (US$ 400) consegue surpreender: é um miniparque de diversões em que os brinquedos (uma montanha russa e uma torre de queda livre) realmente funcionam.

O elevador é motorizado e sobe sozinho, e a montanha tem dois loops, cujos ângulos foram calculados para que os carrinhos consigam atravessá-los usando apenas a gravidade, como num parque de verdade.

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O kit tem 92 cm de altura, e espantosas 3.756 peças. Leva um tempão para montar – mas a graça é justamente essa.

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