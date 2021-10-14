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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor da Amazon, do Netflix e do HBO Now em outubro

O homem imune à gravidade, uma mulher incapaz de mentir, o surto de Covid num navio - e a vida na cidade mais feia do mundo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2021, 06h27
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 432, com 4 imagens lado a lado: Zain Al Rafeea em "Cafarnaum", Daniel Craig em "Entre Facas e Segredos", Elio Germano em "O Homem sem Gravidade" e "O Último Cruzeiro".
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Cafarnaum (2018)
Filme

Amazon Prime
Zain mora num apartamento imundo, com os muitos irmãos pequenos e os pais, egoístas e cruéis. Da porta para fora, há uma cidade indescritivelmente feia  – e uma sociedade desumana. Ele tenta sobreviver; mas as coisas só pioram, até alcançar graus lancinantes de dor. Filme vencedor do Festival de Cannes.

Entre Facas e Segredos (2019)

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Filme
Amazon Prime
Harlan Thrombey, de 85 anos, aparece morto após sua festa de aniversário. Quem o matou? Um detetive excêntrico (Daniel Craig) tenta desvendar o que aconteceu. Tem a ajuda da enfermeira de Harlan, portadora de uma condição curiosa: ela é fisiologicamente incapaz de mentir.

Siga

O Homem sem Gravidade (2019)

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Filme
Netflix
Oscar é imune à lei da gravidade: começa a flutuar assim que sai do útero da mãe. Ele e a família primeiro escondem, mas depois exploram, essa habilidade extraordinária. Um exercício emocionante de realismo fantástico, com metáforas geniais sobre a solidão, o trabalho e o amor.

O Último Cruzeiro (2021)

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Documentário
HBO Max
Com 2.500 passageiros e mil tripulantes, o Diamond Princess estava quase terminando seu trajeto pela Ásia. Até que, em janeiro de 2020, estourou uma epidemia de Sars-CoV-2 a bordo do navio – que este documentário mostra com cenas reais e assustadoras, gravadas por quem estava lá.

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TAGS:
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Filmes
Netflix
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