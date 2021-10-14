Pérolas do Streaming: o melhor da Amazon, do Netflix e do HBO Now em outubro
O homem imune à gravidade, uma mulher incapaz de mentir, o surto de Covid num navio - e a vida na cidade mais feia do mundo
Cafarnaum (2018)
Filme
Amazon Prime
Zain mora num apartamento imundo, com os muitos irmãos pequenos e os pais, egoístas e cruéis. Da porta para fora, há uma cidade indescritivelmente feia – e uma sociedade desumana. Ele tenta sobreviver; mas as coisas só pioram, até alcançar graus lancinantes de dor. Filme vencedor do Festival de Cannes.
Filme
Amazon Prime
Harlan Thrombey, de 85 anos, aparece morto após sua festa de aniversário. Quem o matou? Um detetive excêntrico (Daniel Craig) tenta desvendar o que aconteceu. Tem a ajuda da enfermeira de Harlan, portadora de uma condição curiosa: ela é fisiologicamente incapaz de mentir.
Filme
Netflix
Oscar é imune à lei da gravidade: começa a flutuar assim que sai do útero da mãe. Ele e a família primeiro escondem, mas depois exploram, essa habilidade extraordinária. Um exercício emocionante de realismo fantástico, com metáforas geniais sobre a solidão, o trabalho e o amor.
Documentário
HBO Max
Com 2.500 passageiros e mil tripulantes, o Diamond Princess estava quase terminando seu trajeto pela Ásia. Até que, em janeiro de 2020, estourou uma epidemia de Sars-CoV-2 a bordo do navio – que este documentário mostra com cenas reais e assustadoras, gravadas por quem estava lá.