Pérolas do Streaming: o melhor da Amazon, do Netflix e do HBO Now em outubro

14 out 2021, 06h27

Cafarnaum (2018)

Filme

Amazon Prime

Zain mora num apartamento imundo, com os muitos irmãos pequenos e os pais, egoístas e cruéis. Da porta para fora, há uma cidade indescritivelmente feia – e uma sociedade desumana. Ele tenta sobreviver; mas as coisas só pioram, até alcançar graus lancinantes de dor. Filme vencedor do Festival de Cannes.

Entre Facas e Segredos (2019)

Filme

Amazon Prime

Harlan Thrombey, de 85 anos, aparece morto após sua festa de aniversário. Quem o matou? Um detetive excêntrico (Daniel Craig) tenta desvendar o que aconteceu. Tem a ajuda da enfermeira de Harlan, portadora de uma condição curiosa: ela é fisiologicamente incapaz de mentir.

O Homem sem Gravidade (2019)

Filme

Netflix

Oscar é imune à lei da gravidade: começa a flutuar assim que sai do útero da mãe. Ele e a família primeiro escondem, mas depois exploram, essa habilidade extraordinária. Um exercício emocionante de realismo fantástico, com metáforas geniais sobre a solidão, o trabalho e o amor.

O Último Cruzeiro (2021)

Documentário

HBO Max

Com 2.500 passageiros e mil tripulantes, o Diamond Princess estava quase terminando seu trajeto pela Ásia. Até que, em janeiro de 2020, estourou uma epidemia de Sars-CoV-2 a bordo do navio – que este documentário mostra com cenas reais e assustadoras, gravadas por quem estava lá.