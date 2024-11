Pérolas do streaming: o melhor da Netflix, da Amazon e do Max em novembro

Moeda digital: o mistério do bitcoin (2024)

Documentário

Max (HBO)

Em 2009, um tal Satoshi Nakamoto criou o bitcoin. Trata-se de um pseudônimo. Até hoje, ninguém sabe quem ele é. Nem por que Satoshi nunca movimentou ou vendeu sua carteira pessoal, que contém 1 milhão de bitcoins – o equivalente a US$ 67 bilhões. Este doc apresenta uma nova e intrigante teoria.

O vendedor de ilusões (2024)

Documentário

Netflix

A história do argentino Leonardo Cositorto, que depois de ficar rico como coach resolveu dar o passo seguinte: criou uma “plataforma financeira” chamada Geração Zoe, que tinha a própria criptomoeda e prometia rentabilidade real de 7,5% ao mês. Era uma pirâmide, e desabou – levando centenas de milhões de dólares.

O pior vizinho do mundo (2023)

Filme

Amazon Prime

Otto é um homem sozinho e rabugento, que implica com tudo o que os vizinhos fazem. Mas, aos poucos, ele começa a mostrar um outro lado – que deságua em uma revelação comovente. E a aparente implicância também prova seu valor. Ótima adaptação do best-seller escrito pelo sueco Fredrik Backman.

Senna (2024)

Série

Netflix

Dramatização, com atores, da vida de Ayrton Senna: as primeiras corridas de kart, na infância, os momentos mais turbulentos da carreira, como os campeonatos de Fórmula 1 de 1989 e 1990, o relacionamento difícil com Xuxa (que o rejeitou), o fim trágico no circuito de Ímola. O elenco parece ter sido bem escolhido. Estreia dia 29/11.

